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Apple разширява безплатната поддръжка на сателити и за по-стари устройства

Apple разширява безплатната поддръжка на сателити и за по-стари устройства

11 Септември, 2026 19:36 228 1

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Това е третото подобно удължаване

Apple разширява безплатната поддръжка на сателити и за по-стари устройства - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Купертино актуализира своите сервизни книги, като предостави на милиони потребители, пътуващи извън мрежата още една година безплатна сателитна телеметрия. Скрито дълбоко в дребния шрифт на документацията за неотдавнашното представяне на iPhone 18 Pro, Apple потвърди, че критичният си набор от инструменти за сателитна комуникация – включващ Emergency SOS, Messages, Find My и Roadside Assistance – ще остане напълно безплатен за потребителите на по-стари модели.

Това постепенно удължаване обхваща съвместимите хардуерни серии, датиращи от серията iPhone 14 от 2022 година, както и следващите поколения iPhone 15 и iPhone 16, при условие че устройствата са били активирани преди крайния срок 9 септември 2026 година. Макар че първоначалните договори за покупка определяха тези възможности за връзка извън мрежата като временен пробен период, това е третото поредно удължаване за пионерите, притежаващи iPhone 14, и първото официално удължаване на срока за по-новата серия iPhone 16.

Като поддържа отворена орбитална свързаност чрез партньорството си с Globalstar, Apple продължава да доминира в сектора на отдалечените връзки и да оказва конкурентен натиск върху специализираните производители на хардуер за спешни ситуации като Garmin. Въпреки че наблюдателите в бранша отдавна очакваха преминаване към модел на абонамент с таксуване след изтичането на първоначалните срокове, производителят все още не е публикувал официални ценови структури за услугата, като по този начин ефективно поддържа своя огромен глобален флот свързан, без да налага допълнителни разходи на потребителите.


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