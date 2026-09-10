Говори Москва: Украинската армия отвори кутията на Пандора в Черно море

Украйна е отворила "кутията на Пандора" с атаките си срещу мирни обекти, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
"Русия не е инициирала [ударите по плавателните съдове]. Бих искал да припомня изявлението на президента Путин, че ние не сме нанасяли удари - [направихме го] едва след като украинците започнаха да атакуват нашата гражданска инфраструктура и икономически обекти", отбеляза той.
Официалният представител на Владимир Путин подчерта, че руските военни ще продължат да нанасят удари по търговски кораби в Черно море, използвани за превоз на оръжие и ресурси за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Същевременно той добави, че това няма да има негативни последици за отношенията между Русия и Турция.
По-рано първият дипломат на Москва Сергей Лавров заяви, че опитите за възобновяване на зърнената инициатива чрез мораториум върху атаките в Черно море са напълно неприемливи и нереалистични. По думите му, Украйна системно е злоупотребявала със споразуменията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #18, #23
22:50 10.09.2026
2 Диктор
Коментиран от #26
22:50 10.09.2026
3 Да бе, да
22:50 10.09.2026
4 Говори ким чен
22:50 10.09.2026
5 Мнение
22:51 10.09.2026
6 ДОЛУ РУZИЯ
22:52 10.09.2026
7 Ами
22:52 10.09.2026
8 сноу
22:54 10.09.2026
9 "Говори масква "
22:56 10.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
22:57 10.09.2026
12 А СТИГА ДЕ
Коментиран от #15
22:58 10.09.2026
13 Обичам коня Лавров
22:58 10.09.2026
14 Апокалипсис сега
Няма, храна, няма бензин, няма ток, няма транспорт, няма кораби, няма отворени граници.
Призрачна територия, в която всяко появяване на улицата е смъртоносно, защото биваш опакован моментално за суровина на месокомбината на наркомана Зеленски, който не спира да работи с пълна сила.
22:59 10.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 голем резил
22:59 10.09.2026
17 Няма
Някой клет паветник нека обясни, как точно Украйна ще спечели войната!
Аа, забравих! Паветниците нямат достатъчно мисловни способности, за да го направят!
Коментиран от #22
23:01 10.09.2026
18 Що бе
До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Какво точно може да направите срещу Москва?
Нищо!
Коментиран от #21
23:02 10.09.2026
19 Кая калас
23:03 10.09.2026
20 Само че
23:05 10.09.2026
21 Кремълските бункерни плъхове
До коментар #18 от "Що бе":Са живи още благодарение на милоста на Запада.
23:05 10.09.2026
22 Абе
До коментар #17 от "Няма":Украйна изпълнява много по-успешно ролята която Афганистан имаше непосредствено преди разпада на СССР . Браво на Путин
23:06 10.09.2026
23 Я па тоа
До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Защо, ще им пpъднеш на мамyла ли? 😂
23:12 10.09.2026
24 Соломон
Коментиран от #28
23:14 10.09.2026
25 Котопакси
23:24 10.09.2026
26 ганев
До коментар #2 от "Диктор":КАТО...теб...
23:27 10.09.2026
27 Патравата руска армия
23:29 10.09.2026
28 ганев
До коментар #24 от "Соломон":АЛООУ...ЗАПРИ СЕ..С ТАЗ..ПЪРЦУЦА....БЕЕЕЕЕЕЕ
23:29 10.09.2026
29 az СВО Победа 81
Сега да не реве! 🤣🤣🤣🤣
23:34 10.09.2026
30 Лили
23:39 10.09.2026
31 стоян георгиев
23:40 10.09.2026