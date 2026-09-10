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Говори Москва: Украинската армия отвори кутията на Пандора в Черно море
  Тема: Украйна

Говори Москва: Украинската армия отвори кутията на Пандора в Черно море

10 Септември, 2026 22:48 1 398 31

  • русия-
  • украйна-
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  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • черно море

По-рано първият дипломат на Москва Сергей Лавров заяви, че опитите за възобновяване на зърнената инициатива чрез мораториум върху атаките в Черно море са напълно неприемливи и нереалистични

Говори Москва: Украинската армия отвори кутията на Пандора в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна е отворила "кутията на Пандора" с атаките си срещу мирни обекти, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Русия не е инициирала [ударите по плавателните съдове]. Бих искал да припомня изявлението на президента Путин, че ние не сме нанасяли удари - [направихме го] едва след като украинците започнаха да атакуват нашата гражданска инфраструктура и икономически обекти", отбеляза той.

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Официалният представител на Владимир Путин подчерта, че руските военни ще продължат да нанасят удари по търговски кораби в Черно море, използвани за превоз на оръжие и ресурси за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Същевременно той добави, че това няма да има негативни последици за отношенията между Русия и Турция.

По-рано първият дипломат на Москва Сергей Лавров заяви, че опитите за възобновяване на зърнената инициатива чрез мораториум върху атаките в Черно море са напълно неприемливи и нереалистични. По думите му, Украйна системно е злоупотребявала със споразуменията.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    14 49 Отговор
    Пропагандната машина Кремъл да си мери приказките!

    Коментиран от #18, #23

    22:50 10.09.2026

  • 2 Диктор

    10 38 Отговор
    Песков и Захарова лъжат.

    Коментиран от #26

    22:50 10.09.2026

  • 3 Да бе, да

    14 34 Отговор
    А орките на Путлер какво атакуват 4 години?

    22:50 10.09.2026

  • 4 Говори ким чен

    29 5 Отговор
    ще ви хапе кучето..!

    22:50 10.09.2026

  • 5 Мнение

    8 20 Отговор
    Ще ви отворят и ватните чакри.

    22:51 10.09.2026

  • 6 ДОЛУ РУZИЯ

    12 37 Отговор
    Русия отворила кутията на Пандора, като обяви анексирането на Крим през 2014 година. Ескалацията на напрежението е по-лошо за света. Слава на Украйна! 🇧🇬❤️🇺🇦

    22:52 10.09.2026

  • 7 Ами

    12 34 Отговор
    Украйна атакува военни и логистични и индустриални цели, а орките на Путлер от яд и неспособност за друго атакуват молове и жилищни блокове.После още разправяте кои били терористите и кои не.

    22:52 10.09.2026

  • 8 сноу

    24 7 Отговор
    С други думи ще има разпрани бандерски...както се казва на зиленскооленски...ох болii очень

    22:54 10.09.2026

  • 9 "Говори масква "

    8 21 Отговор
    Божеее , Боже .. Тия още "милеят" за ВСВ ..

    22:56 10.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    9 23 Отговор
    Злоба,яд и безсилие....това е азиятската държава!

    22:57 10.09.2026

  • 12 А СТИГА ДЕ

    8 23 Отговор
    До кога ще ни занимавате с пияните руснаци и с ботоксовият комплексар Путин!

    Коментиран от #15

    22:58 10.09.2026

  • 13 Обичам коня Лавров

    10 10 Отговор
    Той прави укропи те Студени и кротки....

    22:58 10.09.2026

  • 14 Апокалипсис сега

    21 6 Отговор
    Бивша Украйна е цялата в пламъци и пушеци, слънце и луна не са виждали от седмици!
    Няма, храна, няма бензин, няма ток, няма транспорт, няма кораби, няма отворени граници.

    Призрачна територия, в която всяко появяване на улицата е смъртоносно, защото биваш опакован моментално за суровина на месокомбината на наркомана Зеленски, който не спира да работи с пълна сила.

    22:59 10.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 голем резил

    4 14 Отговор
    Легендата за втарая хептен спихна

    22:59 10.09.2026

  • 17 Няма

    21 5 Отговор
    Какво да се говори много много!!!
    Някой клет паветник нека обясни, как точно Украйна ще спечели войната!
    Аа, забравих! Паветниците нямат достатъчно мисловни способности, за да го направят!

    Коментиран от #22

    23:01 10.09.2026

  • 18 Що бе

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Какво точно може да направите срещу Москва?
    Нищо!

    Коментиран от #21

    23:02 10.09.2026

  • 19 Кая калас

    10 4 Отговор
    Урсуло, излижи ме последно, ще ме гонят от ЕС

    23:03 10.09.2026

  • 20 Само че

    4 12 Отговор
    Украйна унищожи 5 руски военни кораба в Новоросийск. Със сигурност това не са мирни обекти, а обекти изпращащи ракети към Украйна.

    23:05 10.09.2026

  • 21 Кремълските бункерни плъхове

    4 12 Отговор

    До коментар #18 от "Що бе":

    Са живи още благодарение на милоста на Запада.

    23:05 10.09.2026

  • 22 Абе

    3 7 Отговор

    До коментар #17 от "Няма":

    Украйна изпълнява много по-успешно ролята която Афганистан имаше непосредствено преди разпада на СССР . Браво на Путин

    23:06 10.09.2026

  • 23 Я па тоа

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Защо, ще им пpъднеш на мамyла ли? 😂

    23:12 10.09.2026

  • 24 Соломон

    4 6 Отговор
    За 25г от територията Русия административно са изчезнали 25000 населени места. Според статистиката в 48000 населени пункта живеят под 6 човека и са на границата на изчезване. Населените места в които живеят от 7 до 12 човека са 12000.Напрактика 75000 населени места са пусти. През 2002г населените места в Русия са били 155000 и за 25г половината от тях са изчезнали. Русия се простира в 11 часови зони на площ от 17милиона кв.км. От тях в 13 милиона няма и човек. Това е територия колкото 21 пъти територията на Украйна. Но всичко това на Русия и е малко и вече 5та година тя се мъчи да превземе Малая Токмачка

    Коментиран от #28

    23:14 10.09.2026

  • 25 Котопакси

    2 2 Отговор
    Гаргите ,гаргите. То флот не остана в Черно море

    23:24 10.09.2026

  • 26 ганев

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Диктор":

    КАТО...теб...

    23:27 10.09.2026

  • 27 Патравата руска армия

    3 2 Отговор
    Къде е крайцера Москеа Той със самолетоносачи можел да се бие .Колко чавка трябва да ти е изпила мозъка за да вярват на подобни фантасмагории

    23:29 10.09.2026

  • 28 ганев

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Соломон":

    АЛООУ...ЗАПРИ СЕ..С ТАЗ..ПЪРЦУЦА....БЕЕЕЕЕЕЕ

    23:29 10.09.2026

  • 29 az СВО Победа 81

    1 2 Отговор
    Каквото търси Киев в Черно море.... си го намери!

    Сега да не реве! 🤣🤣🤣🤣

    23:34 10.09.2026

  • 30 Лили

    1 1 Отговор
    Средностатистическата копейка има акъл колкото едно глухарче

    23:39 10.09.2026

  • 31 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Русия остана без черноморски флот.уж завладя крим щото се боеше.от нато в черно море а остана без кораби там.

    23:40 10.09.2026

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