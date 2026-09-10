Украйна е отворила "кутията на Пандора" с атаките си срещу мирни обекти, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Русия не е инициирала [ударите по плавателните съдове]. Бих искал да припомня изявлението на президента Путин, че ние не сме нанасяли удари - [направихме го] едва след като украинците започнаха да атакуват нашата гражданска инфраструктура и икономически обекти", отбеляза той.

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Официалният представител на Владимир Путин подчерта, че руските военни ще продължат да нанасят удари по търговски кораби в Черно море, използвани за превоз на оръжие и ресурси за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Същевременно той добави, че това няма да има негативни последици за отношенията между Русия и Турция.

По-рано първият дипломат на Москва Сергей Лавров заяви, че опитите за възобновяване на зърнената инициатива чрез мораториум върху атаките в Черно море са напълно неприемливи и нереалистични. По думите му, Украйна системно е злоупотребявала със споразуменията.