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ЦСКА възмутени от тежкото наказание на Макс Ебонг: „Двойни стандарти в българския футбол?“

ЦСКА възмутени от тежкото наказание на Макс Ебонг: „Двойни стандарти в българския футбол?“

11 Септември, 2026 20:12 508 3

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От клуба излязоха с официална позиция относно наказанието след двубоя за Суперкупата срещу Левски

ЦСКА възмутени от тежкото наказание на Макс Ебонг: „Двойни стандарти в българския футбол?“ - 1
Снимка: Факти.БГ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След драматичната победа на ЦСКА над Левски с 4:2 в битката за Суперкупата на България, ръководството на „армейците“ излезе с категорична позиция по повод наложеното наказание на полузащитника Макс Ебонг. От клуба изразиха сериозно недоволство и недоумение от решението на футболните власти, което според тях е несправедливо и поставя отбора в неравностойно положение.

Макс Ебонг ще бъде извън терена за цели три срещи, след като бе изгонен по време на финала. В същото време капитанът на „сините“ Кристиан Димитров, който също получи червен картон, ще пропусне само един двубой. Това разминаване в наказанията предизвика буря от реакции сред феновете и ръководството на ЦСКА.

В официалното си изявление от ЦСКА подчертават, че усещат натиск и удари по отбора на различни фронтове. Те настояват за равнопоставеност и справедливост в решенията на футболните институции, като изразяват опасения, че подобни действия могат да повлияят негативно на честната игра и имиджа на българския футбол.

Ето позицията на ЦСКА:

„След случилото се в последните дни и седмици очевидно дойде време да припомним, че ЦСКА не е просто футболен клуб, а институция и любов за милиони българи. Търпението и толерантността са водещи принципи за нас, но много граници бяха прекрачени и няма как да замълчим – когато виждаме, че феърплеят и справедливостта систематично се погазват по крайно нелицеприятен начин.

Получихме уверения и вярвахме, че след невиждания съдийски гаф от последния кръг на плейофите на предишния шампионат в Разград, когато ЦСКА бе ощетен безпардонно и дори брутално, ще се вземат мерки. Ситуацията обаче не само не се промени, а ударите по нашия отбор следват един след друг. И на все повече фронтове.

Замълчахме след няколко двубоя, в които наши футболисти получаваха наказателни картони за „неправилно дишане“, в резултат на което много скоро ще започнат да пропускат възлови срещи от календара. Налагаше ни се да слушаме нелепи обяснения и оправдания от съдийските екипи в тунела след мача – все с молби да не „раздухваме“ случая.

Преди броени дни не „раздухахме“ дори и скандалната ситуация на мача със Спартак (Варна), която струваше важни точки на нашия клуб. И която отново се случи пред очите на цяла България!

Решенията на Дисциплинарната комисия на БФС след финала за Суперкупата на България обаче преляха чашата на нашето търпение!

Двойният аршин в наказанията на Макс Ебонг и Кристиян Димитров е потресаващ. Дори да приемем, че изблъскването на първия е разчетено като „брутален акт“ от дисциплинарния орган, то същото би трябвало да важи и за удара в главата на Анжело Мартино от страна на Димитров. Ситуация, която кристално се изяснява от хиляди видео повторения. Наложените наказания - 1 мач за футболиста на Левски и цели 3 за този на ЦСКА, говорят за абсолютен двоен стандарт. Погазени са всички принципи на справедливост и обективност!

За капак дойде и абсурдното наказание “затваряне на един сектор за един мач” за удар със стъклена бутилка в главата на служебно лице по време на финала!

Всичко изброено дотук категорично говори, че срещу ЦСКА се води мръсна кампания.

Ние обаче ще сме пределно ясни – няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-успешния, обичан и популярен български клуб продължава!

Категорично настояваме за преразглеждане на наказанията и взимане на справедливи решения! Настояваме и за кардинална промяна в съдийството на нашите двубои и отговорно отношение на всички фактори в Съдийската комисия и в БФС.

ЦСКА ще продължи да играе феърплей, но ще отстоява правата си докрай в търсене на справедливостта!“.


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  • 1 Булдог

    4 2 Отговор
    Това ,, капитанчето" на позуенци всеки мач е задължителен червен картон! Но пловдивският двукнижник е кьорав и глух!

    20:45 11.09.2026

  • 2 ПОРЕДЕН

    3 0 Отговор
    ЛЕВСКАРСКИ НОМЕР . ЗА ТОВА НЕ ИМ ВЪРВИ . ИМА ГОСПОД >

    21:01 11.09.2026

  • 3 Тия лепиларе от Микре

    1 2 Отговор
    За какво...ЦЕЦЕКА говорят?!? Цял свят е наясно,ще това е ЛИТЕКС с ЛИЦЕНЗА на ЧАВДАР Етрополе наричано от наркосите ... ЦЕЦКА 20 16 !! За 10 годишнината им подариха някаква смешна купа
    Хихихихихи

    21:01 11.09.2026

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