Стоян Панчев: След три години може да плащаме двойно повече за имотни сделки

След три години може да плащаме два пъти повече за имотни сделки, без официално да са увеличавани данъчните ставки. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по бТВ икономистът Стоян Панчев.
По думите му това е продължение на политика, която се наблюдава от началото на настоящия кабинет.
„Без да увеличаваме ставките, увеличаваме прихода в хазната. Данъчната база, данъчната основа става по-голяма. За същите ставки имаме по-голям приход в хазната“, коментира Панчев.
Той определи като валиден аргумента, че данъците върху имотните сделки не са променяни от 2007 г. Според него обаче увеличаването на данъчната база на практика ще доведе до по-високи плащания.
Панчев коментира и предвижданите промени в регулацията на бързите кредити.
Според него действащият закон за потребителския кредит не работи достатъчно добре още от приемането му през 2014 г.
„На хартия изглежда много рестриктивен, такъв, който успява да защити интересите на потребителите, на хората, които взимат тези кредити. Но всъщност създава много неприятни стимули за фирмите, които дават кредит“, обясни той.
По думите му част от големите западни компании са напуснали българския пазар, тъй като при действащата регулация трудно могат да реализират печалба.
Според Панчев пред компаниите остават няколко възможности – да напуснат пазара, да се откажат от определени сегменти или да започнат да заобикалят правилата.
„Идват едни фирми, които по-скоро оперират в сивия сектор, може би дори и по-натъмно, използват едни такива малко по-лоши методи за събиране на своите вземания и така нататък“, каза икономистът.
Той определи като добра идея увеличаването на капиталовите изисквания към компаниите за бързи кредити, но подчерта, че трябва да се намери баланс.
Според него защитата на потребителите трябва да започва с по-голяма яснота в договорите.
„Има гигантски проблеми с това, че хората не четат и не разбират това, което пише в договорите им“, посочи той. По думите му условията трябва да бъдат представени по разбираем начин, а формулите за изчисляване на разходите по кредита да бъдат опростени.
Панчев коментира и високата инфлация и очакванията за движението на лихвите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 опонент
20:14 11.09.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Защо никой не казва, че като изтеглиш пари за един имот- ще изплаща твоя имот и един за банката🤔❗❓
Да при невинната сложна лихва от 3% за 20 години ще изплатиш 200% спрямо кредита ❗
Т.е. простата лихва ще е 100% ❗
Коментиран от #3
20:14 11.09.2026
3 ?????
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Уф.
Проста, сложна лихва.
Тва за сегашните е космос.
А ние го учихме, вече и не помня но май 5,6 клас.
20:18 11.09.2026
4 ?????
Нали искаме да е като в Европа.
Или не искаме?
Коментиран от #11
20:21 11.09.2026
5 Тик-Ток
Коментиран от #13
20:29 11.09.2026
6 Гробар
20:32 11.09.2026
7 ДрайвингПлежър
И това е само началото! Ще пълните хазната, за да я точат Урсулите!
И ще си дадете всичко, което ви е останало на концесии, за да има какво да захлебват и местните им наместници, няма да стоят гладни я - те тая власт за вас ли са я вземали?!!!
ЧЕСТИТО РОБИ!!!
20:37 11.09.2026
8 Сатана Z
20:43 11.09.2026
9 Хан Крум
20:48 11.09.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... НЕ МИСЛЯ ЧЕ ЗАПАДНИТЕ КОМПАНИИ СА ИЗБЯГАЛИ - ТЕ СЕ ХИБРИДИЗИРАТ С НАШИТЕ МУТРИ КОИТО ВЕЧЕ СА БОГАТИ ИНВЕСТИТОРИ И ТЕХНИ КЛИЕНТИ:)
20:50 11.09.2026
11 кеш кредит
До коментар #4 от "?????":Еми то СЕ плаща повече и сега. При 3 процента данък и тройно поскъпване, плащаш 3 пъти повече. Ама кеша и компания като направят данъка 9 процента?
20:53 11.09.2026
12 Жан Бойко
укнете ! И дано скапани ЕС се сгромоляса в компенсации и войни!
21:13 11.09.2026
13 Няма задължителна застраховка на имота
До коментар #5 от "Тик-Ток":Няма задължителна застраховка на имота в САЩ. Това със застраховките е само ако имаш неизплатен кредит към банка. Изплатиш ли го е напълно доброволно. Има изключения когато земята върху която ти е имота не е твоя. Тогава те задължават да плащаш. Но това се знае още преди да купиш имота. Обикновено има и други съпътстващи ограничения или изисквания.
21:13 11.09.2026