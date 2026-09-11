Новини
България »
Стоян Панчев: След три години може да плащаме двойно повече за имотни сделки

Стоян Панчев: След три години може да плащаме двойно повече за имотни сделки

11 Септември, 2026 20:05 954 13

  • имотни сделки-
  • стоян панчев

Икономистът коментира данъчните промени, регулацията на бързите кредити, инфлацията и състоянието на българската икономика

Стоян Панчев: След три години може да плащаме двойно повече за имотни сделки - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След три години може да плащаме два пъти повече за имотни сделки, без официално да са увеличавани данъчните ставки. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по бТВ икономистът Стоян Панчев.

По думите му това е продължение на политика, която се наблюдава от началото на настоящия кабинет.

„Без да увеличаваме ставките, увеличаваме прихода в хазната. Данъчната база, данъчната основа става по-голяма. За същите ставки имаме по-голям приход в хазната“, коментира Панчев.

Той определи като валиден аргумента, че данъците върху имотните сделки не са променяни от 2007 г. Според него обаче увеличаването на данъчната база на практика ще доведе до по-високи плащания.

Панчев коментира и предвижданите промени в регулацията на бързите кредити.

Според него действащият закон за потребителския кредит не работи достатъчно добре още от приемането му през 2014 г.

„На хартия изглежда много рестриктивен, такъв, който успява да защити интересите на потребителите, на хората, които взимат тези кредити. Но всъщност създава много неприятни стимули за фирмите, които дават кредит“, обясни той.

По думите му част от големите западни компании са напуснали българския пазар, тъй като при действащата регулация трудно могат да реализират печалба.

Според Панчев пред компаниите остават няколко възможности – да напуснат пазара, да се откажат от определени сегменти или да започнат да заобикалят правилата.

„Идват едни фирми, които по-скоро оперират в сивия сектор, може би дори и по-натъмно, използват едни такива малко по-лоши методи за събиране на своите вземания и така нататък“, каза икономистът.

Той определи като добра идея увеличаването на капиталовите изисквания към компаниите за бързи кредити, но подчерта, че трябва да се намери баланс.

Според него защитата на потребителите трябва да започва с по-голяма яснота в договорите.

„Има гигантски проблеми с това, че хората не четат и не разбират това, което пише в договорите им“, посочи той. По думите му условията трябва да бъдат представени по разбираем начин, а формулите за изчисляване на разходите по кредита да бъдат опростени.

Панчев коментира и високата инфлация и очакванията за движението на лихвите.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 опонент

    4 1 Отговор
    Имотна сделка не бива да се реализира с бръз кредит, тъй като няма как да се постигне възвращаемост на средствата с процента на лихвата при бързия кредит..

    20:14 11.09.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор
    Ами тя сложната лихва е една от най-старите измами❗
    Защо никой не казва, че като изтеглиш пари за един имот- ще изплаща твоя имот и един за банката🤔❗❓
    Да при невинната сложна лихва от 3% за 20 години ще изплатиш 200% спрямо кредита ❗
    Т.е. простата лихва ще е 100% ❗

    Коментиран от #3

    20:14 11.09.2026

  • 3 ?????

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Уф.
    Проста, сложна лихва.
    Тва за сегашните е космос.
    А ние го учихме, вече и не помня но май 5,6 клас.

    20:18 11.09.2026

  • 4 ?????

    7 3 Отговор
    А иначе нормално е като поскъпват имотите да се плаща повече.
    Нали искаме да е като в Европа.
    Или не искаме?

    Коментиран от #11

    20:21 11.09.2026

  • 5 Тик-Ток

    7 1 Отговор
    Че то и сега таксите за сделка при имот са 5-6000 ,очаквайте също данък наследство до 40% както е в Европа и задължителна застраховка на имот както е при нашите господари от САЩ

    Коментиран от #13

    20:29 11.09.2026

  • 6 Гробар

    5 2 Отговор
    Бегай бе джендър, оди да се обръснеш ако знаеш как. Кой луд иска прескъпи имоти в Кочината.

    20:32 11.09.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    7 3 Отговор
    Някой трябва да плаща заемите на европейците - честито! Вие сте идиотите, които ще робувате!
    И това е само началото! Ще пълните хазната, за да я точат Урсулите!
    И ще си дадете всичко, което ви е останало на концесии, за да има какво да захлебват и местните им наместници, няма да стоят гладни я - те тая власт за вас ли са я вземали?!!!
    ЧЕСТИТО РОБИ!!!

    20:37 11.09.2026

  • 8 Сатана Z

    2 2 Отговор
    С две думи лицето Стоян Панчев лобира банките да връткат клиентите си с бързи кредити защото сега закона ги ограничава донякъде.

    20:43 11.09.2026

  • 9 Хан Крум

    1 0 Отговор
    Браво, нали Тиквата и жълто паветените джендъри ви вкараха в клуба на богатите и ви дадоха еврото, сега ще ревете много време. Честито българино.

    20:48 11.09.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКАТА БАНКА НА ЦЕЦА БОРИСЛАВОВА Е ЯКО ОБВЪРЗАНА С АМЕРИКАНСКИТЕ СТРУКТУРИ НА АЛИАНЦ ГЕРМАНИЯ
    .... НЕ МИСЛЯ ЧЕ ЗАПАДНИТЕ КОМПАНИИ СА ИЗБЯГАЛИ - ТЕ СЕ ХИБРИДИЗИРАТ С НАШИТЕ МУТРИ КОИТО ВЕЧЕ СА БОГАТИ ИНВЕСТИТОРИ И ТЕХНИ КЛИЕНТИ:)

    20:50 11.09.2026

  • 11 кеш кредит

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "?????":

    Еми то СЕ плаща повече и сега. При 3 процента данък и тройно поскъпване, плащаш 3 пъти повече. Ама кеша и компания като направят данъка 9 процента?

    20:53 11.09.2026

  • 12 Жан Бойко

    1 0 Отговор
    Дано да П
    укнете ! И дано скапани ЕС се сгромоляса в компенсации и войни!

    21:13 11.09.2026

  • 13 Няма задължителна застраховка на имота

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Няма задължителна застраховка на имота в САЩ. Това със застраховките е само ако имаш неизплатен кредит към банка. Изплатиш ли го е напълно доброволно. Има изключения когато земята върху която ти е имота не е твоя. Тогава те задължават да плащаш. Но това се знае още преди да купиш имота. Обикновено има и други съпътстващи ограничения или изисквания.

    21:13 11.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове