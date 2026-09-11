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Джамал Мусиала: „Отново усещам играта!“

Джамал Мусиала: „Отново усещам играта!“

11 Септември, 2026 19:48 445 0

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Звездата на Байерн Мюнхен вкара гол при победата с 5:0 над Бодьо/Глимт в Шампионска лига

Джамал Мусиала: „Отново усещам играта!“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сензационното завръщане на Джамал Мусиала в стартовия състав на Байерн Мюнхен ознаменува впечатляващата победа с 5:0 над норвежкия Бодьо/Глимт в поредния кръг на Шампионската лига. Немският национал, който доскоро се бореше с неприятни здравословни проблеми, откри резултата и даде тон на разгрома, с което доказа, че отново е във върхова форма.

След като през лятото бе измъчван от краткотрайни припадъци, Мусиала най-сетне се завърна сред титулярите на Байерн. Офанзивният полузащитник не скри радостта си от успешното си представяне и сподели емоциите си след последния съдийски сигнал.

„Изключително щастлив съм, че отново намерих пътя към мрежата и се завърнах в основния състав на Байерн в Шампионската лига“, заяви Мусиала пред медиите.

„Постепенно си връщам ритъма и увереността. Получих огромна подкрепа от треньорския щаб и съотборниците си – те бяха до мен през цялото време и това ми помогна да преодолея трудностите“, допълни младата звезда.


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