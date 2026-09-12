Най-важният елемент в сгъваемия iPhone е направен от… Samsung

Само преди няколко дни Apple показа първия в историята си сгъваем смартфон и докато феновете на марката не спряха да го сравняват с конкуренти, нещата под капака се оказаха малко по-сложни. Докато Купертино полага всички усилия за дебюта си на пазара на гъвкавите устройства, компанията сключи широко отразявано многогодишно партньорство със Samsung Display за доставка на усъвършенствани OLED панели от серията M16 за новоизлезлия iPhone Duo.

Според изтекла информация от бранша, споделена от изтъкнати анализатори, Apple се е ангажирала да заплаща около двеста и петдесет долара на панел за този авангарден хардуер, което превръща гъвкавия вътрешен екран в един от най-скъпите компоненти на устройството. Серията M16 представлява върха на технологията на Samsung в областта на органичните светодиоди, като осигурява значително подобрение в енергийната ефективност, намалено трептене при ниски нива на затъмняване и теоретична максимална яркост до 3 500 нита – въпреки че окончателните спецификации на Apple ограничават яркостта до 3 000 нита, вероятно поради интегрирането на защитно външно покритие с нанотекстура.

Докато основната процесорна архитектура включва високопроизводителния чип A20, оценен на около двеста и осемдесет долара, структурни елементи като прецизно изработения корпус и специално проектираната панта добавят общо още сто и шестдесет долара. Освен това натискът върху цените на компонентите е засегнал сериозно паметите и устройствата за съхранение на данни, като разходите за NAND флаш памети са скочили с около четиристотин процента, което издига цената на паметите с голям капацитет до близо сто долара, а за модулите RAM с капацитет от дванадесет гигабайта са заделени петдесет долара. Ако прибавим дисплей за 80 долара, комплект камери за 80 долара и батерийни клетки на обща стойност под 10 долара, общата стойност на основните компоненти достига приблизително 760 долара на брой – без да се включват разходите за сглобяване, софтуерна калибрация, логистика и търговски разходи.

Сравнението на тези цифри с предишното поколение iPhone 17 Pro Max, чийто списък с части се колебаеше около 400 долара, подчертава огромната финансова пречка, която Apple поема, за да навлезе в сегмента на сгъваемите устройства при начална цена на дребно от 1 999 долара или 2100 евро у нас.