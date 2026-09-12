Иран се готви за преговори със страните от Персийския залив

На 11 септември иранското външно министерство обяви, че се очаква министрите на външните работи на страните от Персийския залив да се срещнат в Оман на 14 септември, за да обсъдят регионални въпроси, включително преговори между Иран и Оман за безопасно преминаване през Ормузкия проток.

На пресконференция, проведена същия ден, говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей заяви, че Иран, Ирак и други страни от Персийския залив ще участват в срещата. Багаей заяви, че инициативата за провеждане на тази среща е важна стъпка към укрепване на доверието и сътрудничеството между страните от региона, както и към мира и стабилността без „разрушителна и разделяща намеса“ от външни сили. Иранският дипломат изрази надежда, че срещата ще положи основите за по-добро взаимно разбирателство между страните от региона и ще допринесе за цялостната сигурност на всички народи.

Багаей също така потвърди ангажимента на Иран за гарантиране на морската сигурност в Ормузкия проток, но отбеляза, че това не може да бъде гарантирано, докато „агресивните действия и незаконната намеса“ срещу Техеран продължават, включително морската блокада и икономическата война срещу Иран.

В края на август Иран и Оман публикуваха съвместно изявление, в което се посочва, че са обсъдили поетапна рамка, включително създаването на временен общ морски коридор в Ормузкия проток.

Страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССЗ) все още не са потвърдили официално списъка на участващите страни. Наблюдателите обаче смятат, че ако срещата се проведе, това ще бъде първият контакт между висши дипломати от шестте страни членки на ССЗ и висши ирански служители, откакто военната кампания на САЩ и Израел срещу Ислямската република започна през февруари.

Междувременно, също на 11 септември, министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че Вашингтон контролира Ормузкия проток – ключов корабен маршрут за световната търговия с петрол – и ще продължи да придвижва кампанията до нейния край.

Решителните изявления на американски служители дойдоха на фона на продължаващата и сложна ситуация със сигурността в Близкия изток и региона на Персийския залив, която има дългосрочни последици за световния енергиен пазар.

След атаките на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, Техеран ограничи трафика през този стратегически важен воден път, а американските сили наложиха военноморска блокада на кораби, пътуващи до или от иранските пристанища.

В други новини, късно на 11 септември, йеменските правителствени сили обявиха, че са започнали обстрел по позициите на хусите в определената конфликтна зона по западното крайбрежие, с цел да спрат настъплението на въоръжената групировка към стратегически важния проток Баб ел-Мандеб.

В изявление, публикувано в социалната медийна платформа X, военният говорител на правителството Маджид ал-Нузейли съобщи, че силите са извършили нападения в район, който преди това е бил описан от военните като „военна зона“, но не е предоставил подробности за ударените цели или жертвите на място.

Обстрелът е станал само ден след като правителствените сили обявиха района по пътя Таиз-Моча за военна зона, предупреждавайки, че всяко движение на хусите в района ще бъде атакувано.

Тази контраофанзива последва тежки загуби за правителствените сили на бойното поле. След като превзеха стратегически важния пристанищен град Моча на брега на Червено море на 10 септември, хусите напреднаха по-на юг към Дубаб и на 11 септември поеха контрола над остров Маюн, като по този начин консолидираха присъствието си около протока Баб ел-Мандеб.