Лейли Гага тихомълком стана майка за пръв път (СНИМКА)

Американската певица и актриса Лейди Гага е станала майка за първи път. 40-годишната звезда и годеникът ѝ, предприемачът Майкъл Полански, са посрещнали първото си дете, съобщиха People и Page Six.

Двойката е била забелязана с бебето в Северна Калифорния. Към момента Лейди Гага и Майкъл Полански не са обявили публично пола, името или точната дата на раждане на детето. Представители на певицата също не са коментирали новината.

Появата на първото им дете идва след години, в които Лейди Гага открито говореше за желанието си да стане майка.

Goo Goo Gaga!!! Lady Gaga and her fiancé, Michael Polansky, were spotted for the first time since Page Six confirmed they recently welcomed their first child. 🫶



📸: BACKGRID pic.twitter.com/vcV58UfPhT

— Page Six (@PageSix) September 12, 2026

Още през 2020 г. носителката на „Грами“ заяви, че е „много развълнувана“ от перспективата да има деца. През октомври 2025 г. тя отново заговори за темата и определи майчинството като ролята, която най-силно се надява да получи в личния си живот.

В интервю за Elle през 2025 г. Лейди Гага разказа и как с Майкъл Полански обсъждат бъдещото си семейство. По думите ѝ двамата искат децата им да могат сами да откриват кои са и да не бъдат принуждавани да следват професионалния път на известната си майка.

Лейди Гага, чието истинско име е Стефани Джерманота, и Майкъл Полански се запознават през 2019 г., а връзката им става публично известна в началото на 2020 г.

Полански е предприемач и инвеститор, свързан в продължение на години с бизнесмена Шон Паркър. Двамата с Лейди Гага прекарват значителна част от пандемията заедно в дома ѝ в Малибу, период, който певицата впоследствие описва като важен за развитието на отношенията им.

Двойката се сгодява през април 2024 г. след ден, прекаран в скално катерене. Новината става публична няколко месеца по-късно, когато Лейди Гага представя Майкъл Полански като своя годеник по време на Олимпийските игри в Париж.

В интервю за Vogue певицата описва Полански като човек, който ѝ е помогнал да намери повече спокойствие извън света на сцената и славата. Самият той също има участие в творческия ѝ живот и я насърчава да се върне по-силно към поп музиката.

През последните години Лейди Гага продължи да съчетава музикалната си кариера с киното. След ролята си в „Жокера 2“ тя издаде албума „Mayhem“, а през 2025 и 2026 г. беше ангажирана с концертната си дейност около проекта.

Новината за детето бележи нов личен етап за Лейди Гага и Майкъл Полански, които досега последователно пазеха по-интимните подробности от връзката си далеч от публичността.