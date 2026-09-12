Барелеф на Васил Левски бе открит в Джакарта

Барелеф на Васил Левски бе официално открит в Джакарта на тържествена церемония, събрала представители на българските и индонезийските институции, дипломатическия корпус, българската общност, приятели на България и специално поканени гости.
Инициативата за създаването и поставянето на барелефа е на Н. Пр. Таня Димитрова, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия. Проектът е реализиран с идеята пред индонезийската общественост да бъде представен образът и делото на една от най-значимите и обединяващи личности в българската история – Васил Левски, Апостола на свободата.
Барелефът бе официално открит от Александър Пулев, заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията на Република България, който бе специален гост на церемонията.
Присъствието на българския вицепремиер придаде допълнителна институционална значимост на събитието и подчерта важността, която България отдава както на съхраняването и популяризирането на своето национално историческо наследство, така и на развитието на отношенията с Република Индонезия.
Автор на барелефа е българският скулптор Николай Савов, който чрез своето произведение пресъздава образа на Апостола на свободата и отдава почит към неговата личност, дело и непреходно историческо наследство.
Поставянето на барелефа на Васил Левски в Джакарта носи силно символично послание. С него в столицата на Индонезия намира свое място образът на един от най-разпознаваемите символи на България – личност, олицетворяваща стремежа към свобода, национално достойнство, справедливост, равноправие и отговорност към бъдещето.
Васил Левски принадлежи на българската история, но ценностите, на които посвещава живота си, надхвърлят националните граници. Неговата визия за свободно общество, основано върху достойнството на човека, равенството и отговорността пред общността, носи универсално послание, което остава актуално и днес.
Именно тази универсалност превръща образа на Апостола в естествен духовен и културен мост между България и Индонезия – две държави със своя история и национална идентичност, обединени от разбирането за значението на независимостта, националното достойнство, мира и правото на народите сами да определят своето бъдеще.
Барелефът е не само паметен знак, посветен на голяма личност от българската история. Той е и своеобразно послание към бъдещите поколения – че свободата и достойнството не са даденост, а ценности, които се изграждат и отстояват чрез образование, гражданска отговорност, почтеност и уважение между хората и народите.
Проектът бе реализиран с подкрепата на спомоществователи, сред които РАО – Тракия, както и на други дарители, партньори и приятели на инициативата. Тяхната съпричастност и подкрепа допринесоха за осъществяването на идеята в индонезийската столица да бъде създаден траен български културен и исторически знак.
„За мен беше особено важно Васил Левски да има своето място и в Джакарта. Неговият образ е символ не само на българската борба за свобода, но и на ценности, които са универсални – достойнство, справедливост, отговорност и вяра в бъдещето. Този барелеф е наш подарък към Джакарта и към нашите индонезийски приятели“, заяви Н. Пр. Таня Димитрова.
Инициативата е още едно свидетелство за ролята на културната дипломация като средство за сближаване на държави и общества. Историята, изкуството и паметта за личности, посветили живота си на свободата и човешкото достойнство, създават пространство за диалог и взаимно опознаване отвъд географските граници.
Откриването на барелефа е част от последователните усилия на Посолството на Република България в Джакарта за популяризиране на българската история, култура и национално наследство, както и за задълбочаване на културните, хуманитарните и приятелските отношения между Република България и Република Индонезия.
Подобни инициативи допринасят не само за по-голямата разпознаваемост на България, но и за представянето на страната ни чрез личности и идеи, които носят универсални човешки ценности. Те превръщат историческата памет в жива част от съвременния международен диалог и създават нови възможности за културно и обществено сътрудничество.
С поставянето на барелефа Васил Левски вече присъства символично и в сърцето на Индонезия – като знак на българската историческа памет и като послание от България за свобода, достойнство, справедливост и приятелство между народите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Старшина Боташ
Коментиран от #14
11:59 12.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #8
12:00 12.09.2026
3 сега
12:00 12.09.2026
4 бкп 1989г
До коментар #2 от "Последния Софиянец":благодаря за доверието и повдигането на националното самочуствие!
12:05 12.09.2026
5 АГАТ а Кристи
Кога бе, "другари" ???
Въпреки, че тук има стотици паметници и наименования на Матушка, ТАМ - нито един български.
"Взаимната" любов е огромна и е от векове за векове. НО НЕ Е "ВЗАИМНА", А Е ЕДНОСТРАНЧИВА !!!
Коментиран от #6
12:05 12.09.2026
6 путин
До коментар #5 от "АГАТ а Кристи":вие шегувате ли се?
Коментиран от #12
12:08 12.09.2026
7 Тик-Ток
Коментиран от #9
12:08 12.09.2026
8 По същото
До коментар #2 от "Последния Софиянец":време ти от дадоха под аренда и весето на Централна. 🤣
Скоро не си се хвалил, че някоя високопоставен червена особа го е посетила 😭
12:09 12.09.2026
9 редактор
До коментар #7 от "Тик-Ток":а вие не бързайте да си сложите +!
12:12 12.09.2026
10 Бачкатор
12:12 12.09.2026
11 Ще заселват индонезийци
12:13 12.09.2026
12 АГАТ а Кристи
До коментар #6 от "путин":Шегата ти е НЕУМЕСТНА, "товариш". Дай пример с ПОНЕ ЕДИН паметник на български национален герой, издигнали "освободителите" ти в матушката ти !
12:13 12.09.2026
13 В Индонезия, в Джакарта
Коментиран от #15, #20
12:15 12.09.2026
14 Ти се шегуваш
До коментар #1 от "Старшина Боташ":Но не ти пожелавам да имаш имане даване със старшинките.
12:15 12.09.2026
15 Ми то има отговор
До коментар #13 от "В Индонезия, в Джакарта":Ще заселват индонезийци тука може би уж като работници.
Коментиран от #17
12:18 12.09.2026
16 Тоя свещник от доло на памерника
Коментиран от #18
12:19 12.09.2026
17 И защо да идват?
До коментар #15 от "Ми то има отговор":Средната НЕТНА заплата за Джакарта е около приблизително 400 евро или 6-7 милиона индонезийски рупии на месец... Колко ще им дава тоя министъра на икономиката, инвестициите и индустрията ? ... Де е Киро на кирия?
Коментиран от #22
12:23 12.09.2026
18 Леле, леле
До коментар #16 от "Тоя свещник от доло на памерника":Това е ваза бе, пияница 🤣
Коментиран от #23, #26
12:24 12.09.2026
19 Безсмислена дейност
12:24 12.09.2026
20 Ъхъъъъ....
До коментар #13 от "В Индонезия, в Джакарта":Проектът е реализиран по инициатива на българския посланик в Индонезия Н. Пр. Таня Димитрова като акт на културна дипломация, а негов автор е известният български скулптор Николай Савов. Финансовите параметри и стойността на изработката на такива паметници по дипломатическа линия обикновено не се оповестяват публично.... хахахаха ....
12:26 12.09.2026
21 ЦеСеКАр
12:27 12.09.2026
22 Ми то има процигани
До коментар #17 от "И защо да идват?":Навсякъде бе човеко. Ами там да речем че са ислямска държава. Има правила и ограничения. Искат в Европа където правилата са за европейското население а за чужденците е слободия.
12:27 12.09.2026
23 Ваза а?
До коментар #18 от "Леле, леле":А я виж плочките дето са налепили на кво приличат ...олеее...
12:29 12.09.2026
24 Индонезия е най голямата
12:30 12.09.2026
25 Оги
12:32 12.09.2026
26 плочките дето са налепили
До коментар #18 от "Леле, леле":Определено някой пияница ще да ги е лепил. Невероятно хубавичко ги е нацвъкал
12:32 12.09.2026
27 Дудов
12:32 12.09.2026
28 Васил Левски ше се обърне ...
парите на данъкоплатците с разни " измислени" мероприятия чак в Индия???
"Нерде" Индия, " нерде" Левски и Ботев, ???
Министри за разходи... колкото искаш, но работещи няма????
Кимон Георгиев да си стегне раята, че нещо , много ларж управляват ,
а дифицита "тика" всеки боже ден!!!
12:33 12.09.2026
29 Екскурзия на държавни разноски.
12:34 12.09.2026
30 Кабакрадев
12:35 12.09.2026
31 Кабакрадев
12:36 12.09.2026