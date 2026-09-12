Барелеф на Васил Левски бе открит в Джакарта

Барелеф на Васил Левски бе официално открит в Джакарта на тържествена церемония, събрала представители на българските и индонезийските институции, дипломатическия корпус, българската общност, приятели на България и специално поканени гости.

Инициативата за създаването и поставянето на барелефа е на Н. Пр. Таня Димитрова, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия. Проектът е реализиран с идеята пред индонезийската общественост да бъде представен образът и делото на една от най-значимите и обединяващи личности в българската история – Васил Левски, Апостола на свободата.

Барелефът бе официално открит от Александър Пулев, заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията на Република България, който бе специален гост на церемонията.

Присъствието на българския вицепремиер придаде допълнителна институционална значимост на събитието и подчерта важността, която България отдава както на съхраняването и популяризирането на своето национално историческо наследство, така и на развитието на отношенията с Република Индонезия.

Автор на барелефа е българският скулптор Николай Савов, който чрез своето произведение пресъздава образа на Апостола на свободата и отдава почит към неговата личност, дело и непреходно историческо наследство.

Поставянето на барелефа на Васил Левски в Джакарта носи силно символично послание. С него в столицата на Индонезия намира свое място образът на един от най-разпознаваемите символи на България – личност, олицетворяваща стремежа към свобода, национално достойнство, справедливост, равноправие и отговорност към бъдещето.

Васил Левски принадлежи на българската история, но ценностите, на които посвещава живота си, надхвърлят националните граници. Неговата визия за свободно общество, основано върху достойнството на човека, равенството и отговорността пред общността, носи универсално послание, което остава актуално и днес.

Именно тази универсалност превръща образа на Апостола в естествен духовен и културен мост между България и Индонезия – две държави със своя история и национална идентичност, обединени от разбирането за значението на независимостта, националното достойнство, мира и правото на народите сами да определят своето бъдеще.

Барелефът е не само паметен знак, посветен на голяма личност от българската история. Той е и своеобразно послание към бъдещите поколения – че свободата и достойнството не са даденост, а ценности, които се изграждат и отстояват чрез образование, гражданска отговорност, почтеност и уважение между хората и народите.

Проектът бе реализиран с подкрепата на спомоществователи, сред които РАО – Тракия, както и на други дарители, партньори и приятели на инициативата. Тяхната съпричастност и подкрепа допринесоха за осъществяването на идеята в индонезийската столица да бъде създаден траен български културен и исторически знак.

„За мен беше особено важно Васил Левски да има своето място и в Джакарта. Неговият образ е символ не само на българската борба за свобода, но и на ценности, които са универсални – достойнство, справедливост, отговорност и вяра в бъдещето. Този барелеф е наш подарък към Джакарта и към нашите индонезийски приятели“, заяви Н. Пр. Таня Димитрова.

Инициативата е още едно свидетелство за ролята на културната дипломация като средство за сближаване на държави и общества. Историята, изкуството и паметта за личности, посветили живота си на свободата и човешкото достойнство, създават пространство за диалог и взаимно опознаване отвъд географските граници.

Откриването на барелефа е част от последователните усилия на Посолството на Република България в Джакарта за популяризиране на българската история, култура и национално наследство, както и за задълбочаване на културните, хуманитарните и приятелските отношения между Република България и Република Индонезия.

Подобни инициативи допринасят не само за по-голямата разпознаваемост на България, но и за представянето на страната ни чрез личности и идеи, които носят универсални човешки ценности. Те превръщат историческата памет в жива част от съвременния международен диалог и създават нови възможности за културно и обществено сътрудничество.

С поставянето на барелефа Васил Левски вече присъства символично и в сърцето на Индонезия – като знак на българската историческа памет и като послание от България за свобода, достойнство, справедливост и приятелство между народите.