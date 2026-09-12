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Барелеф на Васил Левски бе открит в Джакарта

Барелеф на Васил Левски бе открит в Джакарта

12 Септември, 2026 11:55 556 31

  • васил левски-
  • н. пр. таня димитрова-
  • барелеф

Подобни инициативи допринасят не само за по-голямата разпознаваемост на България, но и за представянето на страната ни чрез личности и идеи, които носят универсални човешки ценности

Барелеф на Васил Левски бе открит в Джакарта - 1
Снимка: Посолство на Република България в Джакарта
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Барелеф на Васил Левски бе официално открит в Джакарта на тържествена церемония, събрала представители на българските и индонезийските институции, дипломатическия корпус, българската общност, приятели на България и специално поканени гости.

Инициативата за създаването и поставянето на барелефа е на Н. Пр. Таня Димитрова, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия. Проектът е реализиран с идеята пред индонезийската общественост да бъде представен образът и делото на една от най-значимите и обединяващи личности в българската история – Васил Левски, Апостола на свободата.

Барелефът бе официално открит от Александър Пулев, заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията на Република България, който бе специален гост на церемонията.

Присъствието на българския вицепремиер придаде допълнителна институционална значимост на събитието и подчерта важността, която България отдава както на съхраняването и популяризирането на своето национално историческо наследство, така и на развитието на отношенията с Република Индонезия.

Автор на барелефа е българският скулптор Николай Савов, който чрез своето произведение пресъздава образа на Апостола на свободата и отдава почит към неговата личност, дело и непреходно историческо наследство.

Поставянето на барелефа на Васил Левски в Джакарта носи силно символично послание. С него в столицата на Индонезия намира свое място образът на един от най-разпознаваемите символи на България – личност, олицетворяваща стремежа към свобода, национално достойнство, справедливост, равноправие и отговорност към бъдещето.

Васил Левски принадлежи на българската история, но ценностите, на които посвещава живота си, надхвърлят националните граници. Неговата визия за свободно общество, основано върху достойнството на човека, равенството и отговорността пред общността, носи универсално послание, което остава актуално и днес.

Именно тази универсалност превръща образа на Апостола в естествен духовен и културен мост между България и Индонезия – две държави със своя история и национална идентичност, обединени от разбирането за значението на независимостта, националното достойнство, мира и правото на народите сами да определят своето бъдеще.

Барелефът е не само паметен знак, посветен на голяма личност от българската история. Той е и своеобразно послание към бъдещите поколения – че свободата и достойнството не са даденост, а ценности, които се изграждат и отстояват чрез образование, гражданска отговорност, почтеност и уважение между хората и народите.

Проектът бе реализиран с подкрепата на спомоществователи, сред които РАО – Тракия, както и на други дарители, партньори и приятели на инициативата. Тяхната съпричастност и подкрепа допринесоха за осъществяването на идеята в индонезийската столица да бъде създаден траен български културен и исторически знак.

„За мен беше особено важно Васил Левски да има своето място и в Джакарта. Неговият образ е символ не само на българската борба за свобода, но и на ценности, които са универсални – достойнство, справедливост, отговорност и вяра в бъдещето. Този барелеф е наш подарък към Джакарта и към нашите индонезийски приятели“, заяви Н. Пр. Таня Димитрова.

Инициативата е още едно свидетелство за ролята на културната дипломация като средство за сближаване на държави и общества. Историята, изкуството и паметта за личности, посветили живота си на свободата и човешкото достойнство, създават пространство за диалог и взаимно опознаване отвъд географските граници.

Откриването на барелефа е част от последователните усилия на Посолството на Република България в Джакарта за популяризиране на българската история, култура и национално наследство, както и за задълбочаване на културните, хуманитарните и приятелските отношения между Република България и Република Индонезия.

Подобни инициативи допринасят не само за по-голямата разпознаваемост на България, но и за представянето на страната ни чрез личности и идеи, които носят универсални човешки ценности. Те превръщат историческата памет в жива част от съвременния международен диалог и създават нови възможности за културно и обществено сътрудничество.

С поставянето на барелефа Васил Левски вече присъства символично и в сърцето на Индонезия – като знак на българската историческа памет и като послание от България за свобода, достойнство, справедливост и приятелство между народите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Старшина Боташ

    9 0 Отговор
    Екскурзианти такива

    Коментиран от #14

    11:59 12.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Пирамидите в Босна, Севлиево и остров Ява са строени от българите преди 30 000 години по време на последният ледников период и са комуникирали помежду си

    Коментиран от #4, #8

    12:00 12.09.2026

  • 3 сега

    9 2 Отговор
    да открием барелеф на индонезийски герой в бг!

    12:00 12.09.2026

  • 4 бкп 1989г

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    благодаря за доверието и повдигането на националното самочуствие!

    12:05 12.09.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    2 3 Отговор
    А в МОСКВА - кога ???
    Кога бе, "другари" ???
    Въпреки, че тук има стотици паметници и наименования на Матушка, ТАМ - нито един български.
    "Взаимната" любов е огромна и е от векове за векове. НО НЕ Е "ВЗАИМНА", А Е ЕДНОСТРАНЧИВА !!!

    Коментиран от #6

    12:05 12.09.2026

  • 6 путин

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "АГАТ а Кристи":

    вие шегувате ли се?

    Коментиран от #12

    12:08 12.09.2026

  • 7 Тик-Ток

    5 1 Отговор
    В България само епидемия от безумия и празни приказки,не се работи и прави нищо полезно,кога ще откриете и барелеф на Левски в Конго щото хората там много ги интересува

    Коментиран от #9

    12:08 12.09.2026

  • 8 По същото

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    време ти от дадоха под аренда и весето на Централна. 🤣
    Скоро не си се хвалил, че някоя високопоставен червена особа го е посетила 😭

    12:09 12.09.2026

  • 9 редактор

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тик-Ток":

    а вие не бързайте да си сложите +!

    12:12 12.09.2026

  • 10 Бачкатор

    1 3 Отговор
    А в Русия кога?

    12:12 12.09.2026

  • 11 Ще заселват индонезийци

    6 0 Отговор
    Предполагам.

    12:13 12.09.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "путин":

    Шегата ти е НЕУМЕСТНА, "товариш". Дай пример с ПОНЕ ЕДИН паметник на български национален герой, издигнали "освободителите" ти в матушката ти !

    12:13 12.09.2026

  • 13 В Индонезия, в Джакарта

    4 0 Отговор
    И какво общо има въобще това с Ал. Пулев, заместник министър-председателя и министър на икономиката, инвестициите и индустрията ? Впрочем да питам и за автора на барелефа, скулптора Николай Савов кога точно беше избран и спечели обществената поръчка и колко ни струва това удоволствие в Джакарта? ...

    Коментиран от #15, #20

    12:15 12.09.2026

  • 14 Ти се шегуваш

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Старшина Боташ":

    Но не ти пожелавам да имаш имане даване със старшинките.

    12:15 12.09.2026

  • 15 Ми то има отговор

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "В Индонезия, в Джакарта":

    Ще заселват индонезийци тука може би уж като работници.

    Коментиран от #17

    12:18 12.09.2026

  • 16 Тоя свещник от доло на памерника

    6 0 Отговор
    да го махате веднага нещастници ! Съвсем ли се побъркахте? Писуар ли си мислите че правите или пък барелефи не сте виждали как се правят

    Коментиран от #18

    12:19 12.09.2026

  • 17 И защо да идват?

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ми то има отговор":

    Средната НЕТНА заплата за Джакарта е около приблизително 400 евро или 6-7 милиона индонезийски рупии на месец... Колко ще им дава тоя министъра на икономиката, инвестициите и индустрията ? ... Де е Киро на кирия?

    Коментиран от #22

    12:23 12.09.2026

  • 18 Леле, леле

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тоя свещник от доло на памерника":

    Това е ваза бе, пияница 🤣

    Коментиран от #23, #26

    12:24 12.09.2026

  • 19 Безсмислена дейност

    3 0 Отговор
    Премиера знае ли и дали одобрява !?!

    12:24 12.09.2026

  • 20 Ъхъъъъ....

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "В Индонезия, в Джакарта":

    Проектът е реализиран по инициатива на българския посланик в Индонезия Н. Пр. Таня Димитрова като акт на културна дипломация, а негов автор е известният български скулптор Николай Савов. Финансовите параметри и стойността на изработката на такива паметници по дипломатическа линия обикновено не се оповестяват публично.... хахахаха ....

    12:26 12.09.2026

  • 21 ЦеСеКАр

    1 0 Отговор
    Те в Бг не знаят кой е Левски а нашите промоции в Джакарта взели да правят.А в Турция кога?

    12:27 12.09.2026

  • 22 Ми то има процигани

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "И защо да идват?":

    Навсякъде бе човеко. Ами там да речем че са ислямска държава. Има правила и ограничения. Искат в Европа където правилата са за европейското население а за чужденците е слободия.

    12:27 12.09.2026

  • 23 Ваза а?

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Леле, леле":

    А я виж плочките дето са налепили на кво приличат ...олеее...

    12:29 12.09.2026

  • 24 Индонезия е най голямата

    1 0 Отговор
    Мюсулманска държава в света.

    12:30 12.09.2026

  • 25 Оги

    1 0 Отговор
    Браво, Сашката Пулев бил 10000 км път и направил едни разходи за 50 000 евро да присъства. Браво, Сашко, давай, сега ти е паднало да си бръмчиш на народна издръжка!

    12:32 12.09.2026

  • 26 плочките дето са налепили

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Леле, леле":

    Определено някой пияница ще да ги е лепил. Невероятно хубавичко ги е нацвъкал

    12:32 12.09.2026

  • 27 Дудов

    0 0 Отговор
    Поресната тъпотия на полуинтелигентни политици.Вместо да се разхождат до Джакарта да вземат да промотират Левски първо в.България че половината св олоч не знае за какво и кой иде реч.Но пък някой е захлебил

    12:32 12.09.2026

  • 28 Васил Левски ше се обърне ...

    0 0 Отговор
    в гроба си , ако знае как тези " министерски мишки" , мишкуват като прахосват
    парите на данъкоплатците с разни " измислени" мероприятия чак в Индия???

    "Нерде" Индия, " нерде" Левски и Ботев, ???

    Министри за разходи... колкото искаш, но работещи няма????

    Кимон Георгиев да си стегне раята, че нещо , много ларж управляват ,
    а дифицита "тика" всеки боже ден!!!

    12:33 12.09.2026

  • 29 Екскурзия на държавни разноски.

    0 0 Отговор
    А и похарчени доста пари за скулптура,транспорт и т.н.Нужна ли е тази глупост?

    12:34 12.09.2026

  • 30 Кабакрадев

    1 0 Отговор
    Да живее тройната коалиция- Ши.ши,Ба.це,Зелен Чорап......ЧЕСТИТО нА БЪЛГАРИЯ.........мутрите на власт.

    12:35 12.09.2026

  • 31 Кабакрадев

    1 0 Отговор
    Да живее тройната коалиция- Ши.ши,Ба.це,Зелен Чорап......ЧЕСТИТО нА БЪЛГАРИЯ.........мутрите на власт.

    12:36 12.09.2026

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