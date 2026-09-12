Tesla представи камиона си в Европа. Ето какви са разликите с американския модел

Tesla официално разширява присъствието си на пазара на търговски електромобили отвъд Атлантическия океан, като представи модела Semi, съобразен с европейските изисквания, преди предстоящото изложение IAA Transportation в Хановер, Германия. Създаден, за да отговаря на строгите континентални изисквания, този тежкотоварен камион може да се похвали с максимално брутно тегло на комбинацията от 40 тона, като същевременно осигурява номинален пробег до 550 километра с едно зареждане.

Презареждането на батерията за тежкотоварни превози разчита на развиващата се европейска инфраструктура за зареждане с висок капацитет, като регионалната версия на Semi поддържа стандарта MCS 3.2 при максимална скорост на зареждане до 800 киловата чрез специализирани Tesla Megachargers. Според предварителните технически данни тази архитектура с висока производителност позволява на шофьорите да възстановят около 60 процента от общия пробег на батерията в рамките на кратък 30-минутен период. Освен това операторите, фокусирани върху полезния товар, получават допълнителна гъвкавост чрез електронна система за отнемане на мощност, способна да излъчва до 25 киловата за специализирано спомагателно оборудване на ремаркето.

Адаптирането на платформата за европейските пътища е наложило няколко значителни промени в размерите и нормативните изисквания в сравнение с нейния северноамерикански аналог. Тъй като континенталните транспортни закони строго регулират общата дължина на комбинацията от камион и ремарке, инженерите са избрали по-късо междуосие, съчетано с преработена кабина, която се отказва от характерната за американските модели светлинна лента и задния аеродинамичен спойлер. Освен това, за разлика от северноамериканския вариант, който остава обвързан с федералните изисквания за огледала, европейският модел се възползва от местните регулаторни разпоредби, за да внедри аеродинамични цифрови камери за задно виждане, което води до осезаеми ползи при намаляването на аеродинамичното съпротивление.

С планираното начало на доставките към клиентите на европейските пазари през следващата година, Tesla Semi навлиза в сектор, който вече е добре укрепен от тежкотоварни електрически търговски превозни средства на утвърдени традиционни гиганти като Volvo, Scania, MAN, Mercedes-Benz, DAF и Renault. Макар официалните подробности за цените да остават в тайна преди откриването на търговското изложение в Хановер, американският производител ще се изправи пред огромно предизвикателство да убеди прагматичните мениджъри на автопаркове, които са прекарали десетилетия в оптимизиране на своите вериги за доставки съобразно местните европейски инженерни стандарти.