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Жоел Зварц е звяр в дербитата!

Жоел Зварц е звяр в дербитата!

12 Септември, 2026 12:00 438 1

  • жоел зварц-
  • цска-
  • футбол

Трябва да благодарим на Душан Косич, че намери отнякъде този свободен агент през зимата, който революционира българския футбол за 8 месеца

Жоел Зварц е звяр в дербитата! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Той е мощен, носи по двама на гръб и има удар, сравним с истински снаряд. Неговото име е Жоел Зварц, новото модерно име в българския футбол. Когато ЦСКА го привлече в началото на лятото, мнозина се питаха защо им е на „червените“ още един таран, при положение, че имат налични Йоанис Питас и Леандро Годой. Но Зварценегер, както започнаха да го наричат феновете на Локомотив Пловдив, е различен. И е гладен за успехи, защото до момента кариерата му е преминала основно в по-скромни отбори на мъжко ниво, преди да дойде в България.

Трябва да благодарим на Душан Косич, че намери отнякъде този свободен агент през зимата, който революционира българския футбол за 8 месеца. Само забележете как се представя Цварц в големите мачове. С екипа на „смърфовете“ той има 3 дербита на Пловдив срещу Ботев. В тях той отбелязва общо 4 гола – два пъти по две попадения.

Сега стори същото и първото си Вечно дерби като футболист на ЦСКА – два гола и Суперкупата на България отива във витрината на „червените“, а Зварц печели първия си трофей на мъжко ниво. Но иска още много...

Бъдете сигурни, че защитниците на Левски, а и вратарят Светослав Вуцов, ще сънуват дълго време кошмари след сблъсъка си с Зварценегер. Само вижте колко майсторски беше първия му гол, първоначално отменен заради засада. Той се възползва от грубата грешка на Вуцов и изключително прецизно плъзна топката в мрежата на „сините“.

И след това мачът стана Оne man show. Зварц запали ръкавиците на Вуцов, той не се намеси добре и изби топката на пътя на Пастор. Алекс Сентейес направи дузпа, реализирана от Стефано Сенси и обрат за ЦСКА! Но точката на спора беше сложена именно от Зварц. Той финтира трима играчи на Левски – Мехди Мубарик, Кристиан Димитров и Гашпер Търдин и с коварен удар по земя не остави шансове на Вуцов.

А само вижте как Зварц бранеше падналия на земята Анжело Мартино при скандалната ситуация в 82-ата минута на дербито, в която червени картони получиха Макс Ебонг и Кристиан Димитров. В един момент Зварценегер беше сам срещу няколко играчи на Левски, но нито за секунда не направи крачка назад.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Сега се сетиха цесекарите да хвалят Цеарц и да благодарят на Душан Косич. Първо Цварц беше в Ботев. Илиян Филипов не го взе и го нарече "дебелак" Тогава го взе Локото. Това лято името му се спрягаше първи за Левски, но Вили Вуцов го нарече " дебел" и не го взеха. ЦСКА също се чудеха, дали да го вземат. Петър Витанов каза, че такъв дебелак ме им трябва , щото не играе цял мач. Сега го величаят този футболист, щото реши дербито с Левски. Всички трябва да му се извините и да си посипете главата с пепел. Само Душан Косич и локомотивци никога не са го обидили.

    12:16 12.09.2026

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