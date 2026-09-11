Тежки удари в сърцето на врага! Украинската армия бавно, но упорито унищожава стратегическо оръжие на Русия

Украйна методично изтощава руския флот от стратегически бомбардировачи - самолети, които Москва вече не е в състояние да замени напълно. Това се посочва в публикация на The Telegraph, която анализира скорошните удари по авиобазата "Енгелс-2" в Саратовска област и потенциалното им въздействие върху способностите на Русия за удари на далечни разстояния и върху нейния ядрен арсенал.

В края на август украински дрон прелетя приблизително 800 километра над руска територия, за да атакува стратегически бомбардировач Ту-95 в авиобазата "Енгелс-2". Ударът откъсна част от дясното крило на самолета. Сателитни снимки, направени малко след атаката, разкриха сериозни повреди по втори Ту-95. Както отбелязва изданието, Русия не е произвеждала нови самолети от този тип от 1992 г. насам, което означава, че тези загуби са практически невъзвратими.

Това беше втората атака срещу "Енгелс-2" в рамките на около шест седмици. През юли друг Ту-95 претърпя повреди, при които опашната част се отдели напълно от фюзелажа. Анализатори смятат, че е малко вероятно някой от двата самолета да се върне в експлоатация. Преди това Русия беше загубила други самолети от този тип по време на украинската операция "Паяжина".

Наред с по-новия Ту-160, Ту-95 е един от двата руски самолета, способни да изстрелват крилати ракети с далечен обсег Х-101 по украински градове. Именно затова, както обяснява изданието, тези самолети са от критично значение въпреки възрастта и техническата си остарялост.

Според The Telegraph за удара през август украинската страна е използвала дрон MICH-2000 с обсег от приблизително 2000 километра. Този обсег е бил повече от достатъчен за директен полет до "Енгелс-2". Дронът е успял да проправи маршрут, заобикалящ известните зони с концентрация на руска противовъздушна отбрана, като се е възползвал от особеностите на терена, за да сведе до минимум риска от засичане. Авторът на статията обаче отбелязва, че успехът на атаката не може да се отдаде единствено на характеристиките на самата авиобаза. Руската система за противовъздушна отбрана е принудена едновременно да защитава все по-голям брой обекти в цялата страна - от петролни рафинерии до складови бази.

Според оценки на британския мозъчен тръст RUSI, в Русия вероятно са останали в експлоатация едва 20 до 30 самолета Ту-95, а може би дори по-малко. Допълнително предизвикателство е трудността при поддръжката на самолети, чийто дизайн датира от 50-те години на миналия век.

Същевременно значението на всяка загуба нараства, тъй като именно тези самолети служат като носители на ракети Х-101. Това оръжие се отличава с обсег от над 3000 км и бойна глава с тегло приблизително 400 кг. Според изследователя от RUSI Робърт Толаст, Ту-95 играе изключително важна роля в руските удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

"Следователно, колкото по-малко самолети Ту-95 остават на Русия, толкова по-малко от тези ракети с голям обсег и разрушителни бойни глави тя може да изстреля", обяснява експертът.

The Telegraph сравнява настоящата тактика на Украйна с операцията "Паяжина" от 2025 г., макар и да определя ударите по авиобазата "Енгелс-2" като по-тиха и по-бавна кампания. Логиката зад нея е постепенното изтощаване на авиационен парк, който Москва на практика не е в състояние да попълни.

Последиците може да надхвърлят рамките на войната в Украйна. Русия използва Ту-95 и за полети, демонстриращи военна мощ, в близост до въздушното пространство на НАТО. Намаляващият брой самолети, отбелязва изданието, все повече ограничава способността на Москва едновременно да извършва мащабни удари на далечни разстояния и да поддържа тези машини като елемент от ядрения си възпиращ потенциал. В крайна сметка Русия е изправена пред нарастващо предизвикателство: как да балансира между използването на тези бомбардировачи срещу Украйна днес и съхраняването им за евентуален бъдещ сблъсък с НАТО.