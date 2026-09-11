Тежки удари в сърцето на врага! Украинската армия бавно, но упорито унищожава стратегическо оръжие на Русия

Украйна методично изтощава руския флот от стратегически бомбардировачи - самолети, които Москва вече не е в състояние да замени напълно. Това се посочва в публикация на The Telegraph, която анализира скорошните удари по авиобазата "Енгелс-2" в Саратовска област и потенциалното им въздействие върху способностите на Русия за удари на далечни разстояния и върху нейния ядрен арсенал.
В края на август украински дрон прелетя приблизително 800 километра над руска територия, за да атакува стратегически бомбардировач Ту-95 в авиобазата "Енгелс-2". Ударът откъсна част от дясното крило на самолета. Сателитни снимки, направени малко след атаката, разкриха сериозни повреди по втори Ту-95. Както отбелязва изданието, Русия не е произвеждала нови самолети от този тип от 1992 г. насам, което означава, че тези загуби са практически невъзвратими.
Това беше втората атака срещу "Енгелс-2" в рамките на около шест седмици. През юли друг Ту-95 претърпя повреди, при които опашната част се отдели напълно от фюзелажа. Анализатори смятат, че е малко вероятно някой от двата самолета да се върне в експлоатация. Преди това Русия беше загубила други самолети от този тип по време на украинската операция "Паяжина".
Наред с по-новия Ту-160, Ту-95 е един от двата руски самолета, способни да изстрелват крилати ракети с далечен обсег Х-101 по украински градове. Именно затова, както обяснява изданието, тези самолети са от критично значение въпреки възрастта и техническата си остарялост.
Според The Telegraph за удара през август украинската страна е използвала дрон MICH-2000 с обсег от приблизително 2000 километра. Този обсег е бил повече от достатъчен за директен полет до "Енгелс-2". Дронът е успял да проправи маршрут, заобикалящ известните зони с концентрация на руска противовъздушна отбрана, като се е възползвал от особеностите на терена, за да сведе до минимум риска от засичане. Авторът на статията обаче отбелязва, че успехът на атаката не може да се отдаде единствено на характеристиките на самата авиобаза. Руската система за противовъздушна отбрана е принудена едновременно да защитава все по-голям брой обекти в цялата страна - от петролни рафинерии до складови бази.
Според оценки на британския мозъчен тръст RUSI, в Русия вероятно са останали в експлоатация едва 20 до 30 самолета Ту-95, а може би дори по-малко. Допълнително предизвикателство е трудността при поддръжката на самолети, чийто дизайн датира от 50-те години на миналия век.
Същевременно значението на всяка загуба нараства, тъй като именно тези самолети служат като носители на ракети Х-101. Това оръжие се отличава с обсег от над 3000 км и бойна глава с тегло приблизително 400 кг. Според изследователя от RUSI Робърт Толаст, Ту-95 играе изключително важна роля в руските удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна.
"Следователно, колкото по-малко самолети Ту-95 остават на Русия, толкова по-малко от тези ракети с голям обсег и разрушителни бойни глави тя може да изстреля", обяснява експертът.
The Telegraph сравнява настоящата тактика на Украйна с операцията "Паяжина" от 2025 г., макар и да определя ударите по авиобазата "Енгелс-2" като по-тиха и по-бавна кампания. Логиката зад нея е постепенното изтощаване на авиационен парк, който Москва на практика не е в състояние да попълни.
Последиците може да надхвърлят рамките на войната в Украйна. Русия използва Ту-95 и за полети, демонстриращи военна мощ, в близост до въздушното пространство на НАТО. Намаляващият брой самолети, отбелязва изданието, все повече ограничава способността на Москва едновременно да извършва мащабни удари на далечни разстояния и да поддържа тези машини като елемент от ядрения си възпиращ потенциал. В крайна сметка Русия е изправена пред нарастващо предизвикателство: как да балансира между използването на тези бомбардировачи срещу Украйна днес и съхраняването им за евентуален бъдещ сблъсък с НАТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 диф дядо
Коментиран от #26, #77
18:37 11.09.2026
2 Малиии
18:37 11.09.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
това може само сащ да го прави и да ги продава като нови
русия си има нови самолети и дронове
тия от 92 година са оставени на укрите да им се радват
Коментиран от #63
18:37 11.09.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #56
18:38 11.09.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #18
18:38 11.09.2026
6 Интересно
18:38 11.09.2026
7 движухааааа
18:39 11.09.2026
8 Тов. ЧЛЕНИН
18:39 11.09.2026
9 хехе
18:39 11.09.2026
10 Читател
18:40 11.09.2026
11 Баба Ви Ванга
18:41 11.09.2026
12 Антирашист 4428
18:41 11.09.2026
13 мъко мисирска
вие си мислите че русия а неправила 100 броя самолети и край? закрила е завода ли? ха ха ха
това ли искате да ни кажете? и ние да ви вярваме?
Коментиран от #23
18:41 11.09.2026
14 Ние
18:41 11.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Що ревеш
18:41 11.09.2026
17 Вишис
18:42 11.09.2026
18 Тихо бре
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Хусесос ,ативай под полата на Мутростакановна
18:42 11.09.2026
19 Дааа
18:43 11.09.2026
20 АНГЛИЙСКА МЕДИЯ
18:43 11.09.2026
21 Вова
18:44 11.09.2026
22 yкpонюз
Коментиран от #34, #45
18:44 11.09.2026
23 Много си
До коментар #13 от "мъко мисирска":Про 100 парче ,чети комсомолская правда
18:45 11.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Соломон
18:47 11.09.2026
26 с вас
До коментар #1 от "диф дядо":вдеки ден 1000-1500 укропейтриоти..два метра под земята..това ли целта на соросоидни нпо-агенти..да заличите повече млади хора...? да разчистите терен за други...браво на вас, усрявате..
Коментиран от #27, #29
18:48 11.09.2026
27 Значи
До коментар #26 от "с вас":20 милиона за цялото СВО???
18:50 11.09.2026
28 последната укра
18:51 11.09.2026
29 диф дядо
До коментар #26 от "с вас":Вцеки ден 1000-1500 укропейтриоти..два метра под земята гушнали по две свиньoсобaки!
18:51 11.09.2026
30 Митко
18:52 11.09.2026
31 И един самолет
Коментиран от #65
18:52 11.09.2026
32 Розовото пони зеля
18:52 11.09.2026
33 Путин
Коментиран от #38
18:52 11.09.2026
34 Тихо бе
До коментар #22 от "yкpонюз":Чети ТАЗЗ ..
18:52 11.09.2026
35 Ха ХаХа
18:53 11.09.2026
36 И един самолет
18:53 11.09.2026
37 дискотека укрия
Коментиран от #74
18:53 11.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Розовото пони зеля
18:54 11.09.2026
40 бай Даньо
18:54 11.09.2026
41 не може да бъде
18:55 11.09.2026
42 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #49, #79
18:55 11.09.2026
43 Мишел
Самолетите са оръжия на Втората световна война, не могат да се конкурират със съвременните ракети.
18:55 11.09.2026
44 СКОРО ВОДНАТА ПЛОЩ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЛИЧИ
ПОСЛЕ ЩЕ ИМА ЯКО ОЛЕЛЕ ПО УКРИТЕ , А ПО ЛАЙНОБРИТИТЕ СЕ ОТЛАГА ЗА ПО-КЪСНО , ИМАЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА ПЛУВАТ !
18:56 11.09.2026
45 Те така
До коментар #22 от "yкpонюз":величаеха и третия райх до последно,пък видяхме после какво стана!
18:56 11.09.2026
46 Теле графиня
Коментиран от #50
18:56 11.09.2026
47 Герге ,
18:56 11.09.2026
48 Значи е дошло време вече
Коментиран от #53
18:57 11.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Дуся
До коментар #46 от "Теле графиня":Ти лъсна ли на бичето показалката ?
18:58 11.09.2026
51 Удри Путине по Киев
18:59 11.09.2026
52 ВСУ
18:59 11.09.2026
53 Доктор
До коментар #48 от "Значи е дошло време вече":Преди това ще ти запалят задника с масаж.
Коментиран от #69
19:00 11.09.2026
54 Мишел
19:01 11.09.2026
55 Медии
19:01 11.09.2026
56 Антирашист 4429
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":България е освободена от цар Александър втори и негова та армия( не само от руснаци ) ! Ти за коя русия говориш :царска ресия, болшевишка просия,сталинска просия или просия на пусин ?
19:01 11.09.2026
57 Ксаниба
19:01 11.09.2026
58 В 22 часа
19:02 11.09.2026
59 Тодарът
Коментиран от #73
19:05 11.09.2026
60 Вова
19:05 11.09.2026
61 Kaлпазанин
19:05 11.09.2026
62 Сутрин се
19:05 11.09.2026
63 Механик
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
19:06 11.09.2026
64 Артилерист
Коментиран от #71, #88
19:06 11.09.2026
65 Али
До коментар #31 от "И един самолет":Вече сериозно се съмняваме!
19:06 11.09.2026
66 Дримон
19:06 11.09.2026
67 Ами
озаглавена "Пропаганда" и там да помества пропагандните материали.
Защото факти и пропаганда най-често са коренно различни неща.
Та ... Защо вече няма по няколко статии на DW да не са ги съкратили и тях?
Коментиран от #81, #89
19:08 11.09.2026
68 Не вярвате,че ще има
Коментиран от #86
19:09 11.09.2026
69 Дразниш мечока
До коментар #53 от "Доктор":и отнасяш млатенето после ...
Коментиран от #87
19:12 11.09.2026
70 последната укра
19:12 11.09.2026
71 И уби
До коментар #64 от "Артилерист":9 баби!
19:14 11.09.2026
72 авиобазата "Енгелс-2" в Саратовска.....
19:14 11.09.2026
73 Феликс Дж
До коментар #59 от "Тодарът":И ти и тодар сте една бракувана стокЪ.
19:14 11.09.2026
74 Важното е русараста,
До коментар #37 от "дискотека укрия":известен още и като руския тролей на сайта, да е на линия 24/7, за да поддържа дискусията :)
19:15 11.09.2026
75 шаа
19:16 11.09.2026
76 Руси Филев
19:16 11.09.2026
77 Верно ли бе
До коментар #1 от "диф дядо":Тагарев , ти ли си , бе ?
Коментиран от #78
19:17 11.09.2026
78 диф дядо
До коментар #77 от "Верно ли бе":Аз съм бе! СЛАВА УКРАИНЕ!
Коментиран от #83
19:21 11.09.2026
79 Мисиркий
До коментар #42 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Малоумния трол, ако не го изтриете, значи сте по-зле и от него.
19:23 11.09.2026
80 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Фантазирате и лънготите, че това е статия на Телеграф, защо не дадете името на статията и линк към нея?
19:23 11.09.2026
81 Чиста работа
До коментар #67 от "Ами":Това не е пропаганда, а "различни мнения" от други пропагандни издания.
19:25 11.09.2026
82 Удри копейката с лопатЕто!
19:29 11.09.2026
83 Механик
До коментар #78 от "диф дядо":Слава Украине!
19:30 11.09.2026
84 Благой
19:30 11.09.2026
85 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
19:31 11.09.2026
86 Антирашист 4436
До коментар #68 от "Не вярвате,че ще има":Знамето на просия отдавна не е червено ,значи говориш за китай или турция ,уточни !
19:32 11.09.2026
87 Пиночет
До коментар #69 от "Дразниш мечока":Руската мечка ще играе казачок по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето!
19:32 11.09.2026
88 Колега,
До коментар #64 от "Артилерист":не се хаби, няма кой да ти чете аргументите.
Тpoловете на Мирчев пускат готови коментари, бият си няколко плюса и бягат към друг сайт или Фейсбук да пускат други готови коментари.
19:34 11.09.2026
89 Няма нужда.
До коментар #67 от "Ами":Факти си е чисто проруски сайт, който преписва всякакви новини, но с акцент към проруска пропаганда / статии на ТАСС, Риа Новости и други лъжи от Русия./ От време на време се пускат и статии за украинските удари и успехи с цел да се получи някаква по-смислена дискусия като в големите форуми и да има по-голям трафик. Но уви - не се получава, защото нивото на руския тролей е много ниско. Той, освен тук не може да просъществува никъде другаде, веднага ще бъде изгонен. Дори и тук не е полезен, вместо да помага, той вреди на репутацията и приходите на сайта :)))
19:34 11.09.2026
90 Бай Ганьо
19:34 11.09.2026
91 Перо
19:40 11.09.2026
92 У ДРИ БАЦЕЕ
Пиздюхин уйде!!
19:41 11.09.2026