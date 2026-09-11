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Тежки удари в сърцето на врага! Украинската армия бавно, но упорито унищожава стратегическо оръжие на Русия
  Тема: Украйна

Тежки удари в сърцето на врага! Украинската армия бавно, но упорито унищожава стратегическо оръжие на Русия

11 Септември, 2026 18:33 1 951 92

  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове-
  • ту-95

Наред с по-новия Ту-160, Ту-95 е един от двата руски самолета, способни да изстрелват крилати ракети с далечен обсег Х-101 по украински градове

Тежки удари в сърцето на врага! Украинската армия бавно, но упорито унищожава стратегическо оръжие на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Telegraph The Telegraph

Украйна методично изтощава руския флот от стратегически бомбардировачи - самолети, които Москва вече не е в състояние да замени напълно. Това се посочва в публикация на The Telegraph, която анализира скорошните удари по авиобазата "Енгелс-2" в Саратовска област и потенциалното им въздействие върху способностите на Русия за удари на далечни разстояния и върху нейния ядрен арсенал.

В края на август украински дрон прелетя приблизително 800 километра над руска територия, за да атакува стратегически бомбардировач Ту-95 в авиобазата "Енгелс-2". Ударът откъсна част от дясното крило на самолета. Сателитни снимки, направени малко след атаката, разкриха сериозни повреди по втори Ту-95. Както отбелязва изданието, Русия не е произвеждала нови самолети от този тип от 1992 г. насам, което означава, че тези загуби са практически невъзвратими.

Това беше втората атака срещу "Енгелс-2" в рамките на около шест седмици. През юли друг Ту-95 претърпя повреди, при които опашната част се отдели напълно от фюзелажа. Анализатори смятат, че е малко вероятно някой от двата самолета да се върне в експлоатация. Преди това Русия беше загубила други самолети от този тип по време на украинската операция "Паяжина".

Наред с по-новия Ту-160, Ту-95 е един от двата руски самолета, способни да изстрелват крилати ракети с далечен обсег Х-101 по украински градове. Именно затова, както обяснява изданието, тези самолети са от критично значение въпреки възрастта и техническата си остарялост.

Според The Telegraph за удара през август украинската страна е използвала дрон MICH-2000 с обсег от приблизително 2000 километра. Този обсег е бил повече от достатъчен за директен полет до "Енгелс-2". Дронът е успял да проправи маршрут, заобикалящ известните зони с концентрация на руска противовъздушна отбрана, като се е възползвал от особеностите на терена, за да сведе до минимум риска от засичане. Авторът на статията обаче отбелязва, че успехът на атаката не може да се отдаде единствено на характеристиките на самата авиобаза. Руската система за противовъздушна отбрана е принудена едновременно да защитава все по-голям брой обекти в цялата страна - от петролни рафинерии до складови бази.

Според оценки на британския мозъчен тръст RUSI, в Русия вероятно са останали в експлоатация едва 20 до 30 самолета Ту-95, а може би дори по-малко. Допълнително предизвикателство е трудността при поддръжката на самолети, чийто дизайн датира от 50-те години на миналия век.

Същевременно значението на всяка загуба нараства, тъй като именно тези самолети служат като носители на ракети Х-101. Това оръжие се отличава с обсег от над 3000 км и бойна глава с тегло приблизително 400 кг. Според изследователя от RUSI Робърт Толаст, Ту-95 играе изключително важна роля в руските удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

"Следователно, колкото по-малко самолети Ту-95 остават на Русия, толкова по-малко от тези ракети с голям обсег и разрушителни бойни глави тя може да изстреля", обяснява експертът.

The Telegraph сравнява настоящата тактика на Украйна с операцията "Паяжина" от 2025 г., макар и да определя ударите по авиобазата "Енгелс-2" като по-тиха и по-бавна кампания. Логиката зад нея е постепенното изтощаване на авиационен парк, който Москва на практика не е в състояние да попълни.

Последиците може да надхвърлят рамките на войната в Украйна. Русия използва Ту-95 и за полети, демонстриращи военна мощ, в близост до въздушното пространство на НАТО. Намаляващият брой самолети, отбелязва изданието, все повече ограничава способността на Москва едновременно да извършва мащабни удари на далечни разстояния и да поддържа тези машини като елемент от ядрения си възпиращ потенциал. В крайна сметка Русия е изправена пред нарастващо предизвикателство: как да балансира между използването на тези бомбардировачи срещу Украйна днес и съхраняването им за евентуален бъдещ сблъсък с НАТО.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 диф дядо

    26 85 Отговор
    НАПРЕД УКРАЙНА, БЪЛГАРИЯ Е С ВАС!

    Коментиран от #26, #77

    18:37 11.09.2026

  • 2 Малиии

    13 16 Отговор
    Пак ше има антиерекция ..

    18:37 11.09.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    51 15 Отговор
    много моля мисирко но русия не и трябва да произвежда архаични самолети от 92 година

    това може само сащ да го прави и да ги продава като нови

    русия си има нови самолети и дронове

    тия от 92 година са оставени на укрите да им се радват

    Коментиран от #63

    18:37 11.09.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    50 13 Отговор
    вечна слава на нашата освободитека русия

    Коментиран от #56

    18:38 11.09.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    51 14 Отговор
    евтините краварски подлоги тук ли са? защо не пишат? свърши ли им мизеррния ден за плюене по русия?

    Коментиран от #18

    18:38 11.09.2026

  • 6 Интересно

    34 10 Отговор
    как Украйна знае кога и къде са тези самолети? После нагличаните да не ревът...

    18:38 11.09.2026

  • 7 движухааааа

    5 11 Отговор
    гойдаааааааа

    18:39 11.09.2026

  • 8 Тов. ЧЛЕНИН

    12 26 Отговор
    Таваришчи , в землянките интернета е бавен , а ?

    18:39 11.09.2026

  • 9 хехе

    41 6 Отговор
    Дрона бил успял да си проправи маршрут който заобикалял наситените с пво места. Без сателитно насочване от сателитите на НАТО ще си проправи маршрут ама друг път.

    18:39 11.09.2026

  • 10 Читател

    49 8 Отговор
    Пропагандата яко бачка но безсмислено.

    18:40 11.09.2026

  • 11 Баба Ви Ванга

    16 45 Отговор
    Русия няма да спечели тази война ,и ке се разпадне

    18:41 11.09.2026

  • 12 Антирашист 4428

    13 29 Отговор
    Когато просия няма успехи почва да плаши с я о !

    18:41 11.09.2026

  • 13 мъко мисирска

    24 7 Отговор
    1992 година?! тия отдавна са излезнали от употреба ха ха ха

    вие си мислите че русия а неправила 100 броя самолети и край? закрила е завода ли? ха ха ха

    това ли искате да ни кажете? и ние да ви вярваме?

    Коментиран от #23

    18:41 11.09.2026

  • 14 Ние

    24 6 Отговор
    Води ни Путине!! Ние имаме нужда от твоята силна ръка и остър ум.

    18:41 11.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Що ревеш

    7 2 Отговор
    га чужд гроб като не днаеш над коя глава ревеш

    18:41 11.09.2026

  • 17 Вишис

    9 6 Отговор
    Морските пехотинци станая чисти пехотинци, а асовете им да скачат бънджи!

    18:42 11.09.2026

  • 18 Тихо бре

    11 13 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Хусесос ,ативай под полата на Мутростакановна

    18:42 11.09.2026

  • 19 Дааа

    13 24 Отговор
    А нашите копейки смятат Расията за сила

    18:43 11.09.2026

  • 20 АНГЛИЙСКА МЕДИЯ

    34 7 Отговор
    КАКВО ДА СЪЧИНИ ОСВЕН ТЮРЛЮГЮВЕЧ.

    18:43 11.09.2026

  • 21 Вова

    10 17 Отговор
    Само един удар на Кличко е достатъчен!

    18:44 11.09.2026

  • 22 yкpонюз

    29 8 Отговор
    Цялата западна пропаганда на МАХ да величае "успехите" на Укрорайха!

    Коментиран от #34, #45

    18:44 11.09.2026

  • 23 Много си

    3 9 Отговор

    До коментар #13 от "мъко мисирска":

    Про 100 парче ,чети комсомолская правда

    18:45 11.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Соломон

    5 14 Отговор
    Най тежкия удар за Русия ще бъде когато Украйна унищожи Ямайския кръст

    18:47 11.09.2026

  • 26 с вас

    19 9 Отговор

    До коментар #1 от "диф дядо":

    вдеки ден 1000-1500 укропейтриоти..два метра под земята..това ли целта на соросоидни нпо-агенти..да заличите повече млади хора...? да разчистите терен за други...браво на вас, усрявате..

    Коментиран от #27, #29

    18:48 11.09.2026

  • 27 Значи

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "с вас":

    20 милиона за цялото СВО???

    18:50 11.09.2026

  • 28 последната укра

    18 6 Отговор
    Цяла статия, че унищожили някакъв самолет, ми ако вземат да пишат статии за всеки укренски самолет унищожен от Русия кво ще стане, то вече ни авиация ни флот имат укрите, ми то и укри няма вече, че се налага на руснаците да ги трепат по бавно да не вземат да свършат преди еврастите да пълзят по гол тумбак, засега още лазят.

    18:51 11.09.2026

  • 29 диф дядо

    10 7 Отговор

    До коментар #26 от "с вас":

    Вцеки ден 1000-1500 укропейтриоти..два метра под земята гушнали по две свиньoсобaки!

    18:51 11.09.2026

  • 30 Митко

    16 1 Отговор
    Да живее България.

    18:52 11.09.2026

  • 31 И един самолет

    8 5 Отговор
    Да остане, пак може да посее🍄 над Киев.

    Коментиран от #65

    18:52 11.09.2026

  • 32 Розовото пони зеля

    12 6 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    18:52 11.09.2026

  • 33 Путин

    6 9 Отговор
    избягал в Индия !

    Коментиран от #38

    18:52 11.09.2026

  • 34 Тихо бе

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "yкpонюз":

    Чети ТАЗЗ ..

    18:52 11.09.2026

  • 35 Ха ХаХа

    6 4 Отговор
    Ф Е Й К

    18:53 11.09.2026

  • 36 И един самолет

    5 5 Отговор
    Да остане, пак може да посее🍄 над Киев.

    18:53 11.09.2026

  • 37 дискотека укрия

    6 7 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    Коментиран от #74

    18:53 11.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Розовото пони зеля

    10 7 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    18:54 11.09.2026

  • 40 бай Даньо

    13 5 Отговор
    украинците са самоубийци. Колкото повече "унищожават" руския стратегически потенциал толкова се приближават до точката в която ще опитат силата му. Путин е много мек и прави грандизона грешка че ги тьрпи до тук. Играта на англичаните ( ураинците са само пушечно месо) е малко по малко да подрият руските стратегически сили за да има повече шанс сухопьтна операция . Путине, Путине!?

    18:54 11.09.2026

  • 41 не може да бъде

    10 3 Отговор
    Написаното в статията щеше да е тъжно ако не беше смешно ...много по-добре беше да се напише -на руснаците самолетите им свършват а ракети имат за още 2-3 дни а безпилотниците са в тежка криза -руснаците имат само един тип ракетен двигател за 2 вида безпилотници и който се произвежда само в 1 завод в Китай !?

    18:55 11.09.2026

  • 42 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    8 14 Отговор
    СЛАВА УКРАИНИ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪💪💪💪 СЛАВА АЗОВ 💪🇺🇦💪🇺🇦💪🇺🇦💪🇺🇦 СЛАВА НА ДЕСЕН СЕКТОР 🇺🇦💪🇺🇦💪🇺🇦💪🇺🇦💪

    Коментиран от #49, #79

    18:55 11.09.2026

  • 43 Мишел

    5 5 Отговор
    Ту95 са на служба от 1953г, две години преди американските В52.
    Самолетите са оръжия на Втората световна война, не могат да се конкурират със съвременните ракети.

    18:55 11.09.2026

  • 44 СКОРО ВОДНАТА ПЛОЩ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЛИЧИ

    4 4 Отговор
    ДИРИЖИРАНО , НАСОЧЕНО ОТ ЛАЙНОБРИТИЕ , А СПУСЪКА ОТ УКРИТЕ !!!
    ПОСЛЕ ЩЕ ИМА ЯКО ОЛЕЛЕ ПО УКРИТЕ , А ПО ЛАЙНОБРИТИТЕ СЕ ОТЛАГА ЗА ПО-КЪСНО , ИМАЛИ ЖЕЛАНИЕ ДА ПЛУВАТ !

    18:56 11.09.2026

  • 45 Те така

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "yкpонюз":

    величаеха и третия райх до последно,пък видяхме после какво стана!

    18:56 11.09.2026

  • 46 Теле графиня

    7 4 Отговор
    Мисирките "бавно и упорито" дълбаят дъното. И британските и тези които ги цитират в бг.

    Коментиран от #50

    18:56 11.09.2026

  • 47 Герге ,

    1 0 Отговор
    ТИНЕСИПРО, ZТИСИМНОГО5РОZ

    18:56 11.09.2026

  • 48 Значи е дошло време вече

    7 7 Отговор
    Киев да бъде изпепелен

    Коментиран от #53

    18:57 11.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Дуся

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Теле графиня":

    Ти лъсна ли на бичето показалката ?

    18:58 11.09.2026

  • 51 Удри Путине по Киев

    5 6 Отговор
    Със ракети Х-101 и бойни глави по 400 кг.

    18:59 11.09.2026

  • 52 ВСУ

    7 4 Отговор
    постави световен рекорд с удар над 2800 км.!

    18:59 11.09.2026

  • 53 Доктор

    3 4 Отговор

    До коментар #48 от "Значи е дошло време вече":

    Преди това ще ти запалят задника с масаж.

    Коментиран от #69

    19:00 11.09.2026

  • 54 Мишел

    6 6 Отговор
    А бункерното вика, че всичко е па план, солярка и бензин неть!

    19:01 11.09.2026

  • 55 Медии

    9 3 Отговор
    От този същия The Telegraph "видяха" обучение на руснаци край Габрово. Смешници!

    19:01 11.09.2026

  • 56 Антирашист 4429

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    България е освободена от цар Александър втори и негова та армия( не само от руснаци ) ! Ти за коя русия говориш :царска ресия, болшевишка просия,сталинска просия или просия на пусин ?

    19:01 11.09.2026

  • 57 Ксаниба

    5 5 Отговор
    OSINT анализатори потвърдиха денацификацията на още един щабен офицер на руската армия при украинската атака по Донецк на 26 август. Става въпрос за подполковник Виктор Басенко – началник на щаба по логистиката на руската 25-та общовойскова армия. На същата дата бяха денацфицирани също подполковник Андрий Моисеенко, старши офицер в Оперативното управление на щаба на 41-ва армия, и подполковник Артьом Акимов, заместник-началник на отдела за противовъздушна отбрана на същата армия.

    19:01 11.09.2026

  • 58 В 22 часа

    3 1 Отговор
    германеца Саша стещу руснака Карен !

    19:02 11.09.2026

  • 59 Тодарът

    6 1 Отговор
    СЛЕД ТЕЖЪК ГЛАД И МИЗЕРИЯ, НАСТАНА ТЕЖКА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ДРУГАРЕ!

    Коментиран от #73

    19:05 11.09.2026

  • 60 Вова

    5 2 Отговор
    пристигна в Индия,за камасутра!

    19:05 11.09.2026

  • 61 Kaлпазанин

    4 4 Отговор
    Унищожихте я тая Русия бре ,камък върху камък не остана ,само дето изтървахте днес да пишете че след срещата на ШОС Путин е търсил убежище ,а днес е избягал в Индия ,за срещата на Брикс ,как може да те толкова жалки ,и отвратителни ,такива могат и са само онова проклетоневрейски племе

    19:05 11.09.2026

  • 62 Сутрин се

    4 6 Отговор
    хвалите, на обяд ревете, вечер разбивате стратегическата авиация на Русия и постоянно ядете бой! Ха спрете се малко и помислете че останахте без народ! Зеле се значе е с розови очила в безтегловност но Вие се стегнете...

    19:05 11.09.2026

  • 63 Механик

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    19:06 11.09.2026

  • 64 Артилерист

    9 5 Отговор
    Русия е използвала за август към 9 000 тежки прецизни авиобомби, което сметнато прави по 12 бомби на час. Тази тенденция бавно, но надеждно се увеличава. Тези бомби се изстрелват от самолети СУ-34 от дистанция 200 км и височина от 9 000 до 12 000 м. Това прави самолетите практически недосегаеми за укро средствата за ПВО. Русия има над 200 от този тип самолети, а руската авио промишленост непрекъснато произвежда и добавя нови и още по-усъвършенствани към наличните. Съобщава се, че наред с разрушаване на укро бетонните отбранителни съоръжения на линията за бойно съприкосновение, прецизните бомби се използват и за поразяване на мазета и други дълбоки укрития откъдето се изстрелват укро дронове. По този начин се изваждат от строя много висококласни оператори (споменава се за прецизни удари с до 4 бомби в една и съща точка), които се обучават минимум 3 месеца...

    Коментиран от #71, #88

    19:06 11.09.2026

  • 65 Али

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "И един самолет":

    Вече сериозно се съмняваме!

    19:06 11.09.2026

  • 66 Дримон

    5 4 Отговор
    Направо сте им изпуснали газове на трибуквието на руснаците толкова страшни щети са нанесени!Бомбардировачите са най слабата част от ядрената триада а те имат и други такива поне според мене по важното е снаражението им.

    19:06 11.09.2026

  • 67 Ами

    5 4 Отговор
    Редакцията на "Факти" трябва да отвори специална рубрика,
    озаглавена "Пропаганда" и там да помества пропагандните материали.
    Защото факти и пропаганда най-често са коренно различни неща.
    Та ... Защо вече няма по няколко статии на DW да не са ги съкратили и тях?

    Коментиран от #81, #89

    19:08 11.09.2026

  • 68 Не вярвате,че ще има

    3 5 Отговор
    нова ЧЕРВЕНА АРМИЯ.Просто е въпрос на година ,две.И кво прави Еуропето.Хенде хок и гащи долу.

    Коментиран от #86

    19:09 11.09.2026

  • 69 Дразниш мечока

    3 6 Отговор

    До коментар #53 от "Доктор":

    и отнасяш млатенето после ...

    Коментиран от #87

    19:12 11.09.2026

  • 70 последната укра

    3 4 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    19:12 11.09.2026

  • 71 И уби

    1 3 Отговор

    До коментар #64 от "Артилерист":

    9 баби!

    19:14 11.09.2026

  • 72 авиобазата "Енгелс-2" в Саратовска.....

    3 3 Отговор
    Саратовската област е събрала 5 милиона тона реколта. Обработени са над 1,8 милиона хектара, обяви днес губернаторът Роман Бусаргин в социалните мрежи . Политикът отбеляза, че в момента в региона се прибират зърнени и бобови култури, както и слънчогледи, захарно цвекло, картофи и зеленчуци

    19:14 11.09.2026

  • 73 Феликс Дж

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Тодарът":

    И ти и тодар сте една бракувана стокЪ.

    19:14 11.09.2026

  • 74 Важното е русараста,

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "дискотека укрия":

    известен още и като руския тролей на сайта, да е на линия 24/7, за да поддържа дискусията :)

    19:15 11.09.2026

  • 75 шаа

    2 3 Отговор
    дали не е като онзи път, когато укрите удариха едни самолети, хвалеха се една седмица, нашите мисирки надуваха фанфари и после като се оказа, че укрите са бомбили макети на самолети, всички утихнаха и ни лук яли, ни лук мирисали, м?

    19:16 11.09.2026

  • 76 Руси Филев

    1 2 Отговор
    Путин ,ако умре,веднага скачам от 6 етаж!

    19:16 11.09.2026

  • 77 Верно ли бе

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "диф дядо":

    Тагарев , ти ли си , бе ?

    Коментиран от #78

    19:17 11.09.2026

  • 78 диф дядо

    1 2 Отговор

    До коментар #77 от "Верно ли бе":

    Аз съм бе! СЛАВА УКРАИНЕ!

    Коментиран от #83

    19:21 11.09.2026

  • 79 Мисиркий

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Малоумния трол, ако не го изтриете, значи сте по-зле и от него.

    19:23 11.09.2026

  • 80 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    4 1 Отговор
    Вие живеете в един паралелен свят.
    Фантазирате и лънготите, че това е статия на Телеграф, защо не дадете името на статията и линк към нея?

    19:23 11.09.2026

  • 81 Чиста работа

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ами":

    Това не е пропаганда, а "различни мнения" от други пропагандни издания.

    19:25 11.09.2026

  • 82 Удри копейката с лопатЕто!

    2 3 Отговор
    Дорде мърда!После повтори!

    19:29 11.09.2026

  • 83 Механик

    2 3 Отговор

    До коментар #78 от "диф дядо":

    Слава Украине!

    19:30 11.09.2026

  • 84 Благой

    1 1 Отговор
    НАПРЕДВАТЕ КЪМ ОДЕСА .БРАВО ПО ВЕЧЕ ОТ РУСИЯ Е ПРЕВЗЕТА

    19:30 11.09.2026

  • 85 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    0 2 Отговор
    Пропагандата им подхвърля подобни статии да се радват малко.

    19:31 11.09.2026

  • 86 Антирашист 4436

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Не вярвате,че ще има":

    Знамето на просия отдавна не е червено ,значи говориш за китай или турция ,уточни !

    19:32 11.09.2026

  • 87 Пиночет

    2 2 Отговор

    До коментар #69 от "Дразниш мечока":

    Руската мечка ще играе казачок по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето!

    19:32 11.09.2026

  • 88 Колега,

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Артилерист":

    не се хаби, няма кой да ти чете аргументите.
    Тpoловете на Мирчев пускат готови коментари, бият си няколко плюса и бягат към друг сайт или Фейсбук да пускат други готови коментари.

    19:34 11.09.2026

  • 89 Няма нужда.

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ами":

    Факти си е чисто проруски сайт, който преписва всякакви новини, но с акцент към проруска пропаганда / статии на ТАСС, Риа Новости и други лъжи от Русия./ От време на време се пускат и статии за украинските удари и успехи с цел да се получи някаква по-смислена дискусия като в големите форуми и да има по-голям трафик. Но уви - не се получава, защото нивото на руския тролей е много ниско. Той, освен тук не може да просъществува никъде другаде, веднага ще бъде изгонен. Дори и тук не е полезен, вместо да помага, той вреди на репутацията и приходите на сайта :)))

    19:34 11.09.2026

  • 90 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    19:34 11.09.2026

  • 91 Перо

    1 0 Отговор
    За това Зеленски реве за мир на всякъде и иска, ако може други страни да воюват вместо ционисткия режим! В БГ и Гърция виждам безброй луксозни возила и мъже във военна възраст, на чужда издръжка!

    19:40 11.09.2026

  • 92 У ДРИ БАЦЕЕ

    0 0 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЬЯК ФАШИСТКА ГНЯС.
    Пиздюхин уйде!!

    19:41 11.09.2026

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