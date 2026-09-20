Новини
България »
Всички градове »
Борисов: На кой и какво давате, управляващи? 50-те евро компенсации от кой са произведени? (ВИДЕО)

Борисов: На кой и какво давате, управляващи? 50-те евро компенсации от кой са произведени? (ВИДЕО)

20 Септември, 2026 11:45 1 177 59

  • бойко борисов-
  • даване-
  • управляващи-
  • 50 евро-
  • компенсации

До 2-3 години ще влезем в "гръцкия сценарий". Надявах се, че Радев и Донев ще излязат и ще направят това, което аз и Дянков направихме - стягане на колана. Популизмът е много опасен в момента, допълни лидерът на ГЕРБ

Борисов: На кой и какво давате, управляващи? 50-те евро компенсации от кой са произведени? (ВИДЕО) - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Преодолявахме с истински мерки и гръцката икономическа криза, и миграционната криза. Преодоляхме Ковид кризата заради финансовата ни дисциплина. Благодарение на най-добрата финансова дисциплина бяхме на първо място по усвояване на европейските фондове. Правили сме го години наред. Това заяви по време на академия "Нови умове"- Добрич и Силистра лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg.

"Последните години всички политици се подведоха по това само да дават, че никой не обърна внимание на хората, които произвеждат. Затова ГЕРБ обръща поглед към предприемачите. ГЕРБ ще представлява работещите."

"ГЕРБ се връща към корените си. От вчера следобед има наплив към ГЕРБ, такова нещо не е имало от 2009 г. насам."
"ГЕРБ е над 20 години в управлението, защото ни критикуваха през всички тези години. И ние се поправяхме - вие критикувахме, ние се поправяхме."

До 2-3 години ще влезем в "гръцкия сценарий". Надявах се, че Радев и Донев ще излязат и ще направят това, което аз и Дянков направихме - стягане на колана. Популизмът е много опасен в момента, допълни Борисов.

На кой и какво давате, управляващи? 50-те евро компенсации от кой са произведени? Затова ГЕРБ се връща към защита на можещите и работещите, каза още лидерът на ГЕРБ.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    27 16 Отговор
    Радевите заплашват кметовете на ГЕРБ хахахаха

    Коментиран от #17, #34

    11:47 20.09.2026

  • 2 Овчар

    46 11 Отговор
    Боко чукът още не вдява че кирливите ризи ще излязат дори и с клизма..!

    Коментиран от #51

    11:48 20.09.2026

  • 3 Абсолютни

    38 9 Отговор
    безсрамници , гаврещи се с тези 50 € с мизеруващите , много от тях работили половин век за търтеите !

    11:49 20.09.2026

  • 4 Важното е че те

    49 9 Отговор
    не хвърлят от джипката като простака дето го е срам сам да се изкаже и все курдисва тая мърла кръчмарска за кураж
    Оди си джанъм че не си желан акънлия на поразия
    Кратуна празна още на ясла

    Коментиран от #28

    11:50 20.09.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    43 7 Отговор
    ПОСЛЕДНИЯ ГИГ НА КЛОУНА ПАНДИЗЧИЯ

    Коментиран от #29

    11:50 20.09.2026

  • 6 Обективен

    52 3 Отговор
    А тоз ако върне откраднатите милиарди , можеше да получат по 500 евра.

    11:52 20.09.2026

  • 7 50-те евро компенсации

    32 0 Отговор
    от кой са произведени?

    От Нашите Деца !

    В Бъдеще Незнайно Време !

    Коментиран от #32

    11:52 20.09.2026

  • 8 Добре питаш

    36 1 Отговор
    Като си за работническата класа трябваи да си за големи пенсии,а ти не си.Проблема е в неплащане на данъци и корупция.

    11:53 20.09.2026

  • 9 Хмм

    37 4 Отговор
    и от кого са "произведени", борисов и сачева са ги изкарали с кървав пот на челото

    11:53 20.09.2026

  • 10 Евгени от Алфапласт

    33 5 Отговор
    Крадливият лъжец "се поправял"? 🤣Иначе има ОТЛИВ на гербери от шайката, но неграмотният банкянски бандит ги бърка 2-та щата.😂 С една книга - толкоз. 🤣🤣🤣

    11:54 20.09.2026

  • 11 Ний ша Ва упрайм

    23 4 Отговор
    ндааааа изпаднаха в немилост дажи и един кандидат за президент ни моаат предложи а Чехюьо беше готоф

    11:55 20.09.2026

  • 12 Нищоправеца

    11 5 Отговор
    Изборите в БГ са като в игри на волята - гласува се "срещу" а не "за". По този начин се да де власт на кОСТОВ, цАРЯ, бАЦЕ,а сега е ред на Фатмака.. Последният ще ни прожектира продължение на филма на Станишката и Орешарски а съдържанието на този е филма е мноооого говорене и нищо ама НИЩО съществено свършено

    Коментиран от #47

    11:55 20.09.2026

  • 13 А Стига С Тия Колани !

    13 1 Отговор
    Там Нови Дупки !

    Не останаха !

    Има си Човешки Начин !

    За Тая Работа !

    Коментиран от #15

    11:56 20.09.2026

  • 14 111111

    27 3 Отговор
    Леле пак снимка на Девица Сачева! Две седмици няма да имам желание за жена!

    11:57 20.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 111111

    9 3 Отговор

    До коментар #15 от "Европейца":

    Той философин бря! Така някак небесно пише!

    Коментиран от #20

    11:59 20.09.2026

  • 17 Евгени от Алфапласт

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Прав си, Промяна, малодушни са. Направо в пандиза трябваше да ги набутат, те тръгнали да ги заплашват, моля ти се.

    Коментиран от #54

    11:59 20.09.2026

  • 18 Хмм

    25 2 Отговор
    очаквал бил да правят като него, първо не бешенеобходимо никакво затягане на колана, Орешарски им остави 6 млрд. и дълг от 5 млрд., те го увеличиха 10 пъти, канеха се да теглят тази година 26 млрд., но бюджетът не мина, а протестите го свалиха от власт, надявам се завинаги, с теменужка и сачева ли ще си връща избирателите?

    Коментиран от #44

    11:59 20.09.2026

  • 19 смешко

    24 1 Отговор
    А ти като "даваше" от кого бяха произведени? Като "даваше" за пенсии, за магистрали, за коледни надбавки, твоите собствени пари ли даваше, наглецо? И как пък толкова години не се научи да говориш правилно - не се казва от кой, а от кого! Учи се в началното училище.

    12:02 20.09.2026

  • 20 Европейца

    12 3 Отговор

    До коментар #16 от "111111":

    Философ-Чобанин.... странна комбинация, ама знае ли човек от новите полове какво ще се пръкне. Засега само тъпанари-лентяи ама да видим...

    12:03 20.09.2026

  • 21 като на сън

    6 1 Отговор
    Щом от вчера следобед е имало наплив, значи напливът е бил основно през нощта.;)

    12:04 20.09.2026

  • 22 Джип

    15 1 Отговор
    И това го казва човекът раздаващ пари от джипката!

    12:05 20.09.2026

  • 23 бай Митко

    18 2 Отговор
    А бе запъртък ненаеден ти с твоите 20 години власт какво направи за народа и страната? Срина ни непоправимо и си пълнеше чекмеджетата с евра и злато без да ти мигне окото за катастрофата, в която ни вкара с еврозоната! Лицемер си и лъжливите ти думи са без покритие!

    12:06 20.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 онзи същият

    13 1 Отговор
    А 70 процента на увеличение на заплатите на шапкарите от кой са произведени?

    Коментиран от #39

    12:10 20.09.2026

  • 26 редник

    6 0 Отговор
    Правилно е: на КОГО и от КОГО.

    12:11 20.09.2026

  • 27 алахулю фишер

    9 1 Отговор
    усвоявал и стягал коланите -чуждите колани , а враждебното отношение и мачкане на дребните права с административни перверзии и непукизъм?

    12:11 20.09.2026

  • 28 Мръшляк

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Важното е че те":

    Говори само от свое име шестако,не си упълномощен да говориш от името на всички,а също и от мое име.Капиш?

    12:12 20.09.2026

  • 29 Баба Гицка

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Марш обратно в клиниката

    12:13 20.09.2026

  • 30 Джжоoo пaaааaаццyyуyлaaaa👋😁💯👈

    4 5 Отговор
    Борисов разби мунчо тотално

    Коментиран от #38, #55

    12:18 20.09.2026

  • 31 Администацията ще ни убие

    2 1 Отговор
    Мислите как да държите работниците с ниски заплати
    Да овеличавате администация,която да ви крепи.Ако бизнеса не помага на бедните кой,ти ли?

    12:18 20.09.2026

  • 32 Изплащането на заемите

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "50-те евро компенсации":

    може и да не е с пари когато ги няма.Справка - Украйна !

    12:18 20.09.2026

  • 33 На този все по-малко му разбирам.

    3 1 Отговор
    Не "на кой", а " на кого". Не "от кой", а "от кого". Ама туй в Пожарникарското май не се изучава.

    Коментиран от #35

    12:20 20.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 111111

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "На този все по-малко му разбирам.":

    Знаеш ли колко титли има Баце? Освен всички по всичко имаше и титла за художник! Нали знаеш какво рисува в парламента?

    12:26 20.09.2026

  • 36 Какви...

    7 2 Отговор
    ....кризи си преодолял бе тиквУ, другите държави плакаха по 50% от заплатите за да си седят в къщи, а нас ни даваха безлихвени кредити с тройни такси. Финансова дисциплина на работещите и разхищения на държавните поръчки и богато разплащане с фирмените ви кръгове. Точно по вашето управление работниците изостанала най много от покачването на МРЗ и всички други заплати

    Коментиран от #45

    12:26 20.09.2026

  • 37 МИ ПАРИТЕ ДЕТО РАЗДАВАШЕ И КРАДЕШЕ С ЖИП

    5 3 Отговор
    КАТА ОТКЪДЕ БЯХА БЕ ДЕБИЛИ ! ИЛИ ОНИЯ ДЕТО ОТКРАДНА ОТ КТБ И ОТ ЗДРАВНАТА КАСА ?

    12:27 20.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Направиха "стягане на колана"

    8 1 Отговор
    в пъти повече от теб и Дянков. Стегнаха колана на избирачите си, а през зимата ще ги довършат! Бою от "стягане колана" на хората, няколко пъти изхвърча от властта като тапа на шампанско.
    Със снегнат колан живяха българите много време. Стига вече мантри! Вместо стягане на колан, идва времето на стягане на въжето около шията на алчни и некадърни властници!
    Оставка рундьовци, по примера на тиквата!

    12:30 20.09.2026

  • 41 Кабакрадев

    4 0 Отговор
    Декларираме,че най-голямата община в страната....Община Карлово е в договорка с Прогр.България.....имаме обещания...да ми пълнят джоба с милио...ни....Баце вече не никой....няма достъп до средства,и нямаме вече полза от него.....ГЕПИ в Подбалкана се разпада,защото е пълен с некадърни клиентелисти........и те се преорентират.....

    12:32 20.09.2026

  • 42 Кабакрадев

    2 0 Отговор
    Декларираме,че най-голямата община в страната....Община Карлово е в договорка с Прогр.България.....имаме обещания...да ми пълнят джоба с милио...ни....Баце вече не никой....няма достъп до средства,и нямаме вече полза от него.....ГЕПИ в Подбалкана се разпада,защото е пълен с некадърни клиентелисти........и те се преорентират.....

    12:35 20.09.2026

  • 43 Яко стягане на колана!

    3 1 Отговор
    Яко стягане на колана! България от 9 милиона при комунизма, днес, при демокрацията/капитализма няма и 5 милиона. От развита индустриално-аграрна Народна Република, днес е изостанала земеделско-фермерска провинция на ЕС. Единствената страна, която внася повече домати отколкото банани!

    12:36 20.09.2026

  • 44 Сами дадоха власта не са протестите

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хмм":

    Но това е още по фатално за България. При абсолютно същите пътища защото други нямаме тая година катастрофите са много много повече. Усещането за несправедливост е много по голямо. Това е по политически в основата си причини. Липсва какъвто и да е опит за добро и справедливо. Пълен потрес.

    12:36 20.09.2026

  • 45 Сега Ще Гледате !

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Какви...":

    Новите !

    Как Изтичат !

    Коментиран от #53

    12:37 20.09.2026

  • 46 Точно

    1 1 Отговор
    бате бойко печаташе банкноти като гламав по време на ковида. Пенсиите и добавките от 50 лева ги даваха чисто нови!! Бяха като залепнати, миришеха на печатница. Толкова нови не бях виждал. Признавам си.
    Сега задава ,,умни" въпроси. А той с неговото печатане.

    12:38 20.09.2026

  • 47 Никой

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Нищоправеца":

    Избори " против " , обаче все едни и същи са там.ЗАСЕГА поне , гласуването " против " предпазва единствено от надмощие на ДПС.За зла беда , и то ще е до време.

    12:38 20.09.2026

  • 48 От стягане на колан

    2 0 Отговор
    костюмът ти пращи по шевовете. Рундьо се е разпищолил да лапа ама от злоба не дебелее. И двамата с рундьо сте соцотрепки

    12:39 20.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 И ОТ КОВИДА ДРУЖИНА

    2 1 Отговор
    ТВОЯ ЯКО КРАДИ ОТ ВАКСИНИТЕ. ПОСЛЕ КПП ПОЛИЦИЯТА СЛЕДИ. НАРОДА СЕ СТРЕСИРА УПЛАХ И МНОГО СИ ОТИДОХА ОТ ТОВА. НО НИЩО И НИКОЙ НЕ МОЙ ТЕ БИЕ ПО КРАДНАТОТО ОТ МАГИСТРАЛИТЕ. А СА ОЩЕ НА КЪНА У ГЕОГРАФИЯ НЕДОСТРОЕНИ ОТ ГОДИНИ НО ПЛАТЕНИ. И СТИГА СЕ ПЕНИ АКО СТАНЕ ЩЕ БЪДЕ ОТ СКРИТИТЕ ВАШИ ПЛАЩАНИЯ И ВЗЕМАНИЯ. СКОРО ВСИЧКО ЩЕ СЕ РАЗБЕРЕ. И ЕВРОПАТА ГО ИСКА. И СПРИ ДА ГОВОРИШ АГИТИРАШ ТИ ВЕЧЕ ПАРТИЯ ГЛАС НЯМАШ.

    Коментиран от #52

    12:41 20.09.2026

  • 51 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Извинявай но с писане на лъжи кал клевети ли и Докога така хахаха а и забравяш че в държавата ни живеят още още още хора а онова си го прави на себе си хахаха

    12:41 20.09.2026

  • 52 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "И ОТ КОВИДА ДРУЖИНА":

    50 и като пишеш лъжите си кални с големи букви А разбрах за онези радевите малоумници са дето са слепи хахахаха

    12:42 20.09.2026

  • 53 И новите....

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Сега Ще Гледате !":

    ....като старите, първо започнаха с МРЗ, майчинството , детските без субсидии за на малките фермери и семейните .... но догодина по това време ще ясно, що искат да направят и дали ще са като предните, след това ги поч2аме

    12:43 20.09.2026

  • 54 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Евгени от Алфапласт":

    17 а гледай ти и онези които защитаваш да не се озоват на същото място че вече стана прекалено и 17 България не е 16 република да знаеш че са раздаваш присъди както ти хрумне 2026 година

    12:44 20.09.2026

  • 55 мда

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Джжоoo пaaааaаццyyуyлaaaa👋😁💯👈":

    Разби го като голо дупе таралежи.

    12:45 20.09.2026

  • 56 Дебелоочие

    1 0 Отговор
    Загробилият най-много България, полуграмотен селяндур с претенции, още и акъли дава и оценки на някой, който е управлявал половин година. То бива наглост и безочие, но това е прекалено. Бандата му от избрани крадци още влачи на местно ниво, като за последно, а този вече зяпнал за още. Дано изгниеш в затвора, бандит селски!

    12:50 20.09.2026

  • 57 А ТЪЙ ....

    0 0 Отговор
    50-те евро компенсации от кой са произведени? От Бою са произведени ....

    12:53 20.09.2026

  • 58 можещите и работещите

    0 0 Отговор
    Определено нямат нищо общо с ГЕРБ !

    12:54 20.09.2026

  • 59 Олееее.. ето кой бил бооклука !

    0 0 Отговор
    аз Бою и Дянков ви стегнахме колана и мизерствахте като в Еритрея ....

    12:57 20.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол