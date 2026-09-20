Борисов: На кой и какво давате, управляващи? 50-те евро компенсации от кой са произведени? (ВИДЕО)

Преодолявахме с истински мерки и гръцката икономическа криза, и миграционната криза. Преодоляхме Ковид кризата заради финансовата ни дисциплина. Благодарение на най-добрата финансова дисциплина бяхме на първо място по усвояване на европейските фондове. Правили сме го години наред. Това заяви по време на академия "Нови умове"- Добрич и Силистра лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg.

"Последните години всички политици се подведоха по това само да дават, че никой не обърна внимание на хората, които произвеждат. Затова ГЕРБ обръща поглед към предприемачите. ГЕРБ ще представлява работещите."

"ГЕРБ се връща към корените си. От вчера следобед има наплив към ГЕРБ, такова нещо не е имало от 2009 г. насам."

"ГЕРБ е над 20 години в управлението, защото ни критикуваха през всички тези години. И ние се поправяхме - вие критикувахме, ние се поправяхме."

До 2-3 години ще влезем в "гръцкия сценарий". Надявах се, че Радев и Донев ще излязат и ще направят това, което аз и Дянков направихме - стягане на колана. Популизмът е много опасен в момента, допълни Борисов.

На кой и какво давате, управляващи? 50-те евро компенсации от кой са произведени? Затова ГЕРБ се връща към защита на можещите и работещите, каза още лидерът на ГЕРБ.