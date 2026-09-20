Борисов: На кой и какво давате, управляващи? 50-те евро компенсации от кой са произведени? (ВИДЕО)

Преодолявахме с истински мерки и гръцката икономическа криза, и миграционната криза. Преодоляхме Ковид кризата заради финансовата ни дисциплина. Благодарение на най-добрата финансова дисциплина бяхме на първо място по усвояване на европейските фондове. Правили сме го години наред. Това заяви по време на академия "Нови умове"- Добрич и Силистра лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg.
"Последните години всички политици се подведоха по това само да дават, че никой не обърна внимание на хората, които произвеждат. Затова ГЕРБ обръща поглед към предприемачите. ГЕРБ ще представлява работещите."
"ГЕРБ се връща към корените си. От вчера следобед има наплив към ГЕРБ, такова нещо не е имало от 2009 г. насам."
"ГЕРБ е над 20 години в управлението, защото ни критикуваха през всички тези години. И ние се поправяхме - вие критикувахме, ние се поправяхме."
До 2-3 години ще влезем в "гръцкия сценарий". Надявах се, че Радев и Донев ще излязат и ще направят това, което аз и Дянков направихме - стягане на колана. Популизмът е много опасен в момента, допълни Борисов.
На кой и какво давате, управляващи? 50-те евро компенсации от кой са произведени? Затова ГЕРБ се връща към защита на можещите и работещите, каза още лидерът на ГЕРБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #17, #34
11:47 20.09.2026
2 Овчар
Коментиран от #51
11:48 20.09.2026
3 Абсолютни
11:49 20.09.2026
4 Важното е че те
Оди си джанъм че не си желан акънлия на поразия
Кратуна празна още на ясла
Коментиран от #28
11:50 20.09.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #29
11:50 20.09.2026
6 Обективен
11:52 20.09.2026
7 50-те евро компенсации
От Нашите Деца !
В Бъдеще Незнайно Време !
Коментиран от #32
11:52 20.09.2026
8 Добре питаш
11:53 20.09.2026
9 Хмм
11:53 20.09.2026
10 Евгени от Алфапласт
11:54 20.09.2026
11 Ний ша Ва упрайм
11:55 20.09.2026
12 Нищоправеца
Коментиран от #47
11:55 20.09.2026
13 А Стига С Тия Колани !
Не останаха !
Има си Човешки Начин !
За Тая Работа !
Коментиран от #15
11:56 20.09.2026
14 111111
11:57 20.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 111111
До коментар #15 от "Европейца":Той философин бря! Така някак небесно пише!
Коментиран от #20
11:59 20.09.2026
17 Евгени от Алфапласт
До коментар #1 от "Анонимен":Прав си, Промяна, малодушни са. Направо в пандиза трябваше да ги набутат, те тръгнали да ги заплашват, моля ти се.
Коментиран от #54
11:59 20.09.2026
18 Хмм
Коментиран от #44
11:59 20.09.2026
19 смешко
12:02 20.09.2026
20 Европейца
До коментар #16 от "111111":Философ-Чобанин.... странна комбинация, ама знае ли човек от новите полове какво ще се пръкне. Засега само тъпанари-лентяи ама да видим...
12:03 20.09.2026
21 като на сън
12:04 20.09.2026
22 Джип
12:05 20.09.2026
23 бай Митко
12:06 20.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 онзи същият
Коментиран от #39
12:10 20.09.2026
26 редник
12:11 20.09.2026
27 алахулю фишер
12:11 20.09.2026
28 Мръшляк
До коментар #4 от "Важното е че те":Говори само от свое име шестако,не си упълномощен да говориш от името на всички,а също и от мое име.Капиш?
12:12 20.09.2026
29 Баба Гицка
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Марш обратно в клиниката
12:13 20.09.2026
30 Джжоoo пaaааaаццyyуyлaaaa👋😁💯👈
Коментиран от #38, #55
12:18 20.09.2026
31 Администацията ще ни убие
Да овеличавате администация,която да ви крепи.Ако бизнеса не помага на бедните кой,ти ли?
12:18 20.09.2026
32 Изплащането на заемите
До коментар #7 от "50-те евро компенсации":може и да не е с пари когато ги няма.Справка - Украйна !
12:18 20.09.2026
33 На този все по-малко му разбирам.
Коментиран от #35
12:20 20.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 111111
До коментар #33 от "На този все по-малко му разбирам.":Знаеш ли колко титли има Баце? Освен всички по всичко имаше и титла за художник! Нали знаеш какво рисува в парламента?
12:26 20.09.2026
36 Какви...
Коментиран от #45
12:26 20.09.2026
37 МИ ПАРИТЕ ДЕТО РАЗДАВАШЕ И КРАДЕШЕ С ЖИП
12:27 20.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Направиха "стягане на колана"
Със снегнат колан живяха българите много време. Стига вече мантри! Вместо стягане на колан, идва времето на стягане на въжето около шията на алчни и некадърни властници!
Оставка рундьовци, по примера на тиквата!
12:30 20.09.2026
41 Кабакрадев
12:32 20.09.2026
42 Кабакрадев
12:35 20.09.2026
43 Яко стягане на колана!
12:36 20.09.2026
44 Сами дадоха власта не са протестите
До коментар #18 от "Хмм":Но това е още по фатално за България. При абсолютно същите пътища защото други нямаме тая година катастрофите са много много повече. Усещането за несправедливост е много по голямо. Това е по политически в основата си причини. Липсва какъвто и да е опит за добро и справедливо. Пълен потрес.
12:36 20.09.2026
45 Сега Ще Гледате !
До коментар #36 от "Какви...":Новите !
Как Изтичат !
Коментиран от #53
12:37 20.09.2026
46 Точно
Сега задава ,,умни" въпроси. А той с неговото печатане.
12:38 20.09.2026
47 Никой
До коментар #12 от "Нищоправеца":Избори " против " , обаче все едни и същи са там.ЗАСЕГА поне , гласуването " против " предпазва единствено от надмощие на ДПС.За зла беда , и то ще е до време.
12:38 20.09.2026
48 От стягане на колан
12:39 20.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 И ОТ КОВИДА ДРУЖИНА
Коментиран от #52
12:41 20.09.2026
51 Анонимен
До коментар #2 от "Овчар":Извинявай но с писане на лъжи кал клевети ли и Докога така хахаха а и забравяш че в държавата ни живеят още още още хора а онова си го прави на себе си хахаха
12:41 20.09.2026
52 Анонимен
До коментар #50 от "И ОТ КОВИДА ДРУЖИНА":50 и като пишеш лъжите си кални с големи букви А разбрах за онези радевите малоумници са дето са слепи хахахаха
12:42 20.09.2026
53 И новите....
До коментар #45 от "Сега Ще Гледате !":....като старите, първо започнаха с МРЗ, майчинството , детските без субсидии за на малките фермери и семейните .... но догодина по това време ще ясно, що искат да направят и дали ще са като предните, след това ги поч2аме
12:43 20.09.2026
54 Анонимен
До коментар #17 от "Евгени от Алфапласт":17 а гледай ти и онези които защитаваш да не се озоват на същото място че вече стана прекалено и 17 България не е 16 република да знаеш че са раздаваш присъди както ти хрумне 2026 година
12:44 20.09.2026
55 мда
До коментар #30 от "Джжоoo пaaааaаццyyуyлaaaa👋😁💯👈":Разби го като голо дупе таралежи.
12:45 20.09.2026
56 Дебелоочие
12:50 20.09.2026
57 А ТЪЙ ....
12:53 20.09.2026
58 можещите и работещите
12:54 20.09.2026
59 Олееее.. ето кой бил бооклука !
12:57 20.09.2026