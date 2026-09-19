А1 вече работи по мрежите на бъдещето – гледа към 6G

А1 участва в проекта WAVEO, чиято цел е мобилната връзка да не прекъсва при преминаване на границата между България и Румъния. Технологията трябва да осигури плавно преминаване на устройството от мрежата на оператора в едната държава към партньорската мрежа в другата, без прекъсване на връзката. По-мащабна задача има проектът Multimodal-5G. Той е насочен към осигуряване на надеждна мобилна свързаност по транспортния коридор Крит–Пирея–Атина–Симитли. А1 и гръцкият оператор COSMOTE са реализирали и демонстрация на 5G SA роуминг в рамките на проекта 5G SEAGUL. При 5G SA става дума за самостоятелна 5G архитектура, която използва собствено 5G ядро и не разчита на инфраструктурата на 4G. Демонстрацията показва възможността за запазване на 5G връзката и при преминаване на абоната от мрежата на един оператор към тази на партньор в друга държава. Паралелно с развитието на 5G А1 вече проучва и следващото поколение мобилни комуникации – 6G. Георги Коджаиванов, директор „Конвергентна мрежа и услуги“ в А1, говори за развитието на 5G мрежата, ръста на мобилния трафик и проектите, по които компанията работи. На този етап не става дума за изграждане на нова мрежа, а за изследване на възможностите на технологията, бъдещите ѝ приложения и изискванията, които тя ще постави пред инфраструктурата. Сред тях е изграждането на частна мобилна мрежа за летище „Васил Левски“ – София. Това стана ясно на традиционното медийно събитие A1 Tech Trip 2026.



Георги Коджаиванов



Бъдещето на А1 е вече тук

От една страна, А1 разширява достъпа до високоскоростен интернет в региони, в които цифровата свързаност все още е предизвикателство. От друга, компанията вече работи по технологиите, които ще определят развитието на мобилните мрежи през следващите години. Над 181 000 жители на 64 общини в Северозападния и Северния централен район вече имат достъп до високоскоростен интернет. Свързаността е осигурена в рамките на проект на А1 по Плана за възстановяване и устойчивост, а проектът е за 69 млн. евро. Така технологичната карта на компанията обхваща едновременно настоящето и следващия етап на развитие – от изграждането на инфраструктура, която осигурява бърз интернет на хората в различни региони на страната, до разработването и тестването на решения за 5G и проучването на възможностите на 6G. За развитието на оптичната мрежа и разширяването на цифровата свързаност говори Валентина Иванова, старши мениджър „Планиране и развитие на оптичната мрежа“ в А1.



Новите решения на А1 за умния дом

Смарткамера или смартзвънец, разширяващите се възможности за персонализация на услугите чрез платформата Select и специалните предложения за деца и тийнейджъри в училищна възраст и техните родители представи Лилия Спасова, старши мениджър „Продукти и услуги за частни клиенти и роуминг“ в А1.Сред новите услуги, които компанията подготвя, е и включването на YouTube Premium в портфолиото Select, като това се очаква да стане в рамките на следващите 30 до 40 дни. YouTube Premium ще бъде достъпен на промоционална цена, по-ниска от стандартната. Услугата предлага гледане на видеоклипове без реклами, фоново възпроизвеждане и офлайн изтегляне, както и достъп до YouTube Music. А1 разширява и съдържанието в Select, насочено към деца и семейства. В портфолиото вече е включена платформата „Уча.се“, а преди Коледа компанията планира да добави и международна платформа за филми и сериали за деца и семейства. Името ѝ все още не е обявено.



Лилия Спасова

Изкуственият интелект и телефонните измами

Изкуственият интелект и телефонните измами чрез spoofing също бяха сред темите на A1 Tech Trip 2026. Христина Бурдашева, старши директор „Правна и регулаторна политика“ в А1, представи правните и регулаторните въпроси, свързани с използването на AI, както и механизмите на spoofing атаките. Тя даде и практически насоки за това как потребителите могат да разпознават потенциални измами и да се предпазват от тях.



Христина Бурдашева

Друг основен акцент беше киберустойчивостта. Мария Мънзова, мениджър „ICT и фиксирани услуги за корпоративни клиенти“ в А1, представи решенията за киберсигурност, които компанията предлага на бизнеса. Андреа Сотиров, мениджър „Киберсигурност и мрежови архитектури“ в А1, показа примери за реални киберинциденти в България и мерките за противодействие на подобни атаки.



Александър Кръстев

В рамките на събитието беше представена и новата серия устройства на Apple. А1 стартира продажбите на iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и AirPods 5. Александър Кръстев, старши мениджър „Управление на продуктово портфолио и аксесоари“ в А1, представи развитието на пазара на мобилни устройства и аксесоари в България. iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max са с ново поколение Pro система от камери, подобрена производителност и по-дълъг живот на батерията. Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 разполагат с новата Health Sensing System и Readiness Score, а Ultra 4 предлага до 50 часа работа при нормална употреба. AirPods 5 идват с активно шумопотискане в отворен дизайн и подобрено качество на звука.



Новите устройства се предлагат както в брой, така и на лизинг с планове Unlimited. iPhone Duo се очаква да бъде добавен към портфолиото на А1 през октомври.