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Започнаха доставките на новия iPhone 18 Pro и Pro Max

Започнаха доставките на новия iPhone 18 Pro и Pro Max

18 Септември, 2026 13:41 521 0

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Първите клиенти вече са получили устройствата си

Започнаха доставките на новия iPhone 18 Pro и Pro Max - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След строго координирана шестдневна кампания за набиране на поръчки Apple официално започна глобалното доставяне на своите флагмански модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max на клиентите в първата вълна от 65 основни пазара, включително и България. В рамките на синхронизирано масово пускане на пазара първите доставки вече достигат приоритетните коридори в Северна Америка, Западна Европа и ключови центрове в Азиатско-тихоокеанския регион, включително Япония, Южна Корея, Сингапур и Индия.

Първите предварителни поръчки достигат до клиентите днес, докато физическите магазини на марката, мрежите на партньорите мобилни оператори и независимите търговски канали едновременно пускат на пазара наличните количества, за да отговорят на незабавния интерес на клиентите, които посещават магазините.

Тази бърза доставка в първата фаза подчертава впечатляващата производствена логистика и ефективното управление на веригата за доставки на Apple, като пренася стоки с висока печалба в региони с голям обем на продажби без традиционното регионално закъснение. Втора вълна на дистрибуция е планирана да обхване още 20 международни територии на 25 септември, разширявайки глобалния обхват на платформата към вторични канали за продажби. Припомняме цените на моделите у нас.

Apple iPhone 18 Pro

  • 256GB – €1 449 (2 834 лв.)
  • 512GB – €1 699 (3 323 лв.)
  • 1TB – €1 949 (3 812 лв.)
  • 2TB – €2 249 (4 398 лв.)

Apple iPhone 18 Pro Max

  • 256GB – €1 599 (3 127 лв.)
  • 512GB – €1 849 (3 616 лв.)
  • 1TB – €2 349 (4 594 лв.)
  • 2TB – €3 099 (6 061 лв.)


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