Мисиите от двата бряга на САЩ потвърдиха пълната готовност на Falcon 9 за интензивни полети в Космоса

Частната космическа компания на Илон Мъск за пореден път пренаписа историята на орбиталните полети, демонстрирайки невиждана досега оперативна скорост. В рамките на една и съща вечер инженерният гигант успя да изпрати в Космоса две ракети Falcon 9 от коренно различни точки на САЩ, като разликата между стартовете бе едва тридесет и осем минути. С това постижение бе подобрено предишното върхово постижение, поставено през лятото на 2024 година, с цели 27 минути.

Първият ракетоносител излетя от площадката във военновъздушната база "Кейп Канаверал" във Флорида, извеждайки в ниска околоземна орбита осем телекомуникационни спътника за оператора Globalstar. Изключителната ефективност на технологията за многократна употреба бе потвърдена отново, след като първата степен се върна невредима на сушата само осем минути след старта. За този конкретен ускорител това бе общо четиринадесети успешен полет и кацане.

Докато екипите на източния бряг все още обработваха данните от кацането, от изстрелвателния комплекс "Ванденберг" в Калифорния се издигна вторият Falcon 9. Този път мисията бе под строга секретност за нуждите на Космическите сили на САЩ под обозначението USSF-366. Анализаторите от бранша предполагат, че товарът включва специализирани разузнавателни апарати, изградени върху правителствената платформа Starshield, предвид идентичната траектория с предишни подобни пускове.

Вторият ускорител също изпълни задачата си безупречно, кацайки за осем минути и половина върху автономната платформа в Тихия океан с емблематичното име "Of Course I Still Love You". Този пример за инженерна устойчивост отбеляза своя осемнадесети полет в космоса, потвърждавайки зрелостта на концепцията за повторно използване на ракетните компоненти.

С тези два успешни старта общият брой на мисиите на Falcon 9 от началото на годината вече надхвърля впечатляващите деветдесет. Лъвският дял от това интензивно темпо продължава да се пада на собствената сателитна мрежа Starlink, която формира около три четвърти от целия летателен график на компанията.