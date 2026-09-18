Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Технологии »
Honor представя смартфон с огромна 11 000 мАч батерия следващата седмица

Honor представя смартфон с огромна 11 000 мАч батерия следващата седмица

18 Септември, 2026 19:31 267 0

  • honor-
  • смартфон-
  • батерия

Устройството ще дебютира в Малайзия

Honor представя смартфон с огромна 11 000 мАч батерия следващата седмица - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Honor се готви да разшири гамата си от устройства от среден клас с официалното представяне на X9e Pro, чието пускане на регионалния пазар в Малайзия е насрочено за 24 септември. Позициониран като здрав „работен кон“, създаден да издържа на тежки условия на околната среда, корпусът е проектиран с изключителна структурна издръжливост, демонстрирана чрез тестове за термична устойчивост, включително пълно потапяне в гореща вода, подкрепени от сертификати за измиване под високо налягане.

В предната част изживяването се доминира от усъвършенстван AMOLED дисплей, проектиран за изключителна четливост при сурова, пряка слънчева светлина, с локализирана максимална яркост до 10 000 нита. В задната част задния панел разполага с изпъкнал кръгъл корпус на камерата, в центъра на който е разположен основен сензор с висока резолюция от 108 мегапиксела, проектиран да заснема изображения с висока степен на детайлност, като същевременно поддържа цялостната естетика функционална и изчистена.

Под укрепения корпус се намира масивна силициево-въглеродна батерийна клетка с капацитет 11 000 мАч съчетана с възможности за бързо зареждане с мощност 80 W, осигуряваща удължен пробег, предназначен да елиминира притесненията относно автономността по време на натоварени работни дни. Чрез съчетаването на изключително структурно укрепване с огромни резерви на енергия и хардуер за дисплей с висока производителност, Honor се стреми да привлече купувачи, които поставят на първо място практичността, издръжливостта на батерията и структурната устойчивост.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ