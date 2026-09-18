Honor представя смартфон с огромна 11 000 мАч батерия следващата седмица

Honor се готви да разшири гамата си от устройства от среден клас с официалното представяне на X9e Pro, чието пускане на регионалния пазар в Малайзия е насрочено за 24 септември. Позициониран като здрав „работен кон“, създаден да издържа на тежки условия на околната среда, корпусът е проектиран с изключителна структурна издръжливост, демонстрирана чрез тестове за термична устойчивост, включително пълно потапяне в гореща вода, подкрепени от сертификати за измиване под високо налягане.

В предната част изживяването се доминира от усъвършенстван AMOLED дисплей, проектиран за изключителна четливост при сурова, пряка слънчева светлина, с локализирана максимална яркост до 10 000 нита. В задната част задния панел разполага с изпъкнал кръгъл корпус на камерата, в центъра на който е разположен основен сензор с висока резолюция от 108 мегапиксела, проектиран да заснема изображения с висока степен на детайлност, като същевременно поддържа цялостната естетика функционална и изчистена.

Под укрепения корпус се намира масивна силициево-въглеродна батерийна клетка с капацитет 11 000 мАч съчетана с възможности за бързо зареждане с мощност 80 W, осигуряваща удължен пробег, предназначен да елиминира притесненията относно автономността по време на натоварени работни дни. Чрез съчетаването на изключително структурно укрепване с огромни резерви на енергия и хардуер за дисплей с висока производителност, Honor се стреми да привлече купувачи, които поставят на първо място практичността, издръжливостта на батерията и структурната устойчивост.