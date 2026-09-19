Новини
Технологии »
Първо разглобяване на iPhone 18 Pro (ВИДЕО)

Първо разглобяване на iPhone 18 Pro (ВИДЕО)

19 Септември, 2026 11:30 369 1

  • apple-
  • iphone-
  • iphone 18-
  • iphone 18 pro

Смартфонът не изненадва с вътрешното си оформление

Първо разглобяване на iPhone 18 Pro (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След като доставките на новия iPhone 18 Pro вече започнаха, някои от първите получатели вече разглобиха устройството. Първите данни от разглобяването разкриват, че достъпът до вътрешната архитектура на устройството следва познатия протокол за разглобяване, започващ с отстраняването на прецизните пенталобни винтове в долната част, преди да се приложи калибрирана топлина, вакуум и разтворител, за да се отдели дисплейният панел от залепената му рамка.

Под стъклото промените в дизайна са веднага забележими около горната част на екрана, където Apple успешно е миниатюризирала оформлението на Dynamic Island. Тази пространствена ефективност е постигната чрез преместване на инфрачервената камера изцяло под дисплея, като се използва специализирана пикселна матрица директно над сензорния масив, за да се поддържа оптичното предаване на данни, без да се претрупва активната площ на екрана. Това е класически пример за пространствена оптимизация, при който се събира повече функционален хардуер в строго ограничена пространствена рамка.

По-надолу по производствената линия вниманието привлича корпусът на основната оптика с видимо по-голяма площ, проектиран да побере сложен механизъм с променлива бленда, който обещава подобрен оптичен контрол при различни условия на осветление. Разположен в непосредствена близост до модула на камерата във версията с физическа SIM карта, разглобяването потвърждава наличието на енергийна клетка с капацитет 4 056 милиамперчаса, осигуряваща солиден резерв от енергия за захранване на високопроизводителния вътрешен чип.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ша чупа тоз тиливизур

    0 0 Отговор
    Катето....

    11:46 19.09.2026