Първо разглобяване на iPhone 18 Pro (ВИДЕО)

След като доставките на новия iPhone 18 Pro вече започнаха, някои от първите получатели вече разглобиха устройството. Първите данни от разглобяването разкриват, че достъпът до вътрешната архитектура на устройството следва познатия протокол за разглобяване, започващ с отстраняването на прецизните пенталобни винтове в долната част, преди да се приложи калибрирана топлина, вакуум и разтворител, за да се отдели дисплейният панел от залепената му рамка.

Под стъклото промените в дизайна са веднага забележими около горната част на екрана, където Apple успешно е миниатюризирала оформлението на Dynamic Island. Тази пространствена ефективност е постигната чрез преместване на инфрачервената камера изцяло под дисплея, като се използва специализирана пикселна матрица директно над сензорния масив, за да се поддържа оптичното предаване на данни, без да се претрупва активната площ на екрана. Това е класически пример за пространствена оптимизация, при който се събира повече функционален хардуер в строго ограничена пространствена рамка.

По-надолу по производствената линия вниманието привлича корпусът на основната оптика с видимо по-голяма площ, проектиран да побере сложен механизъм с променлива бленда, който обещава подобрен оптичен контрол при различни условия на осветление. Разположен в непосредствена близост до модула на камерата във версията с физическа SIM карта, разглобяването потвърждава наличието на енергийна клетка с капацитет 4 056 милиамперчаса, осигуряваща солиден резерв от енергия за захранване на високопроизводителния вътрешен чип.