Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Затвориха първите избирателни секции на изборите в Русия

Затвориха първите избирателни секции на изборите в Русия

20 Септември, 2026 11:51 1 022 59

  • русия-
  • избори-
  • чукотка-
  • камчатка-
  • избирателна активност

Започна броенето на гласовете в Чукотка и Камчатка

Затвориха първите избирателни секции на изборите в Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В най-източните региони на Русия започна преброяването на гласовете от парламентарните избори. Избирателните секции в Чукотка и Камчатка затвориха в 20:00 часа местно време и местните комисии пристъпиха към обработване на бюлетините, съобщи „Интерфакс“ в 11:02 ч. московско време.

Това са първите региони, в които приключи тридневното гласуване за нов състав на Държавната дума заради часовата разлика. В останалата част от Русия вотът продължава, а първите по-съществени национални резултати се очакват след затварянето на секциите в западните части на страната.

По данни на регионалните избирателни комисии два часа преди края на гласуването активността в Чукотка е достигнала 57,78%, практически на равнището от парламентарните избори през 2021 г., когато е била 57,69%. В Камчатка към 18:00 часа местно време са гласували 46,77% от общо 225 107 избиратели. При предишния парламентарен вот активността там е била 42,6%.

Междувременно руската Централна избирателна комисия съобщи тази сутрин, че активността на всички избори, провеждани паралелно в страната, вече е преминала 45%. Председателят на ЦИК Ела Памфилова заяви още, че над 6 млн. души са използвали различни форми на електронно гласуване.

Само през федералната платформа за дистанционно електронно гласуване до 09:55 часа московско време са подали гласа си около 3,4 млн. души, или 85% от предварително регистриралите се за този начин на участие. Системата се използва в 32 региона, докато Москва разполага със собствена платформа.

Текущите данни все още не показват разпределението на местата в 450-членната Държавна дума. Гласуването приключва поетапно според часовите зони, след което Централната избирателна комисия ще започне да публикува междинни резултати.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Злагам 100000 евро

    14 15 Отговор
    Че ще спечели кой??? Многоходовия бакшиш Путулер ахахахаха

    Коментиран от #5, #58

    11:54 20.09.2026

  • 2 Аа майкуууу

    7 4 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    11:55 20.09.2026

  • 3 Пусин

    16 9 Отговор
    Печеля с 147.13% от глоасовете на ватата.

    11:55 20.09.2026

  • 4 az СВО Победа 81

    13 12 Отговор
    Киев се провали в опита си да атакува Москва в третия ден на изборите!

    Повече от 1600 БПЛА (рекордно количество досега) са били пуснати за удари по Москва. Киев е планирал да устрои истински ад в последния изборен ден, но руснаците са се справили отлично!

    Коментиран от #7, #24

    11:56 20.09.2026

  • 5 Путлето печели изборите

    17 6 Отговор

    До коментар #1 от "Злагам 100000 евро":

    С 100,58%.

    11:57 20.09.2026

  • 6 БУАХАХХАХАХАХАХАХАпоемам въздух Х ХАХАХХ

    15 11 Отговор
    Не е смешено, че има избори, а че има вата, която... ходи да "гласува"

    Коментиран от #9, #16

    11:57 20.09.2026

  • 7 Z-axaрова

    9 6 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    Брау бе гуведу!Да си пожелаем всяка нощ така да ги свалят!Или поне докато превземем Малая Токмачка.
    200 рубли!Имаш ги!

    11:59 20.09.2026

  • 8 А почнаха

    11 7 Отговор
    ли да затварят неправилно гласуващите?Джуджи ботокса , ако има такава голяма подкрепа, ще изпълзи ли от бункера, или не му стиска?

    Коментиран от #18

    12:00 20.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Въшлю,

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Орк":

    Бъди възпитан!

    Коментиран от #13

    12:03 20.09.2026

  • 11 Набиюрина

    9 6 Отговор
    На седмица в Русия се печатат 1 трилион рубли - празни пари. От печатницата на руската централна банка.

    Коментиран от #52

    12:10 20.09.2026

  • 12 Дааа...

    7 2 Отговор
    СТА ЛИН беше прав,..НЕ Е ВАЖНО..КОЙ , КАК ГЛАСУВА,.. ВАЖНОТО Е КОЙ... БРОИ!!
    А познайте в С.Корея и Моксель,...КОЙ...ПИЧЕЛИ
    хихихихи

    12:12 20.09.2026

  • 13 Орк

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Въшлю,":

    Проста констатация факта. Ничто лично

    12:14 20.09.2026

  • 14 Кого лъжат

    7 3 Отговор
    крепостните с тая имитация на избори?!

    Путин е избран още преди 25 години!

    12:16 20.09.2026

  • 15 Тия ще ни скъсат нервите

    7 2 Отговор
    Сега до кога ще чакаме за крайните резултат?

    12:16 20.09.2026

  • 16 Атина Палада

    9 8 Отговор

    До коментар #6 от "БУАХАХХАХАХАХАХАХАпоемам въздух Х ХАХАХХ":

    А ние и не гласуваме:) Вожда на ЕС ни го назначават!

    Коментиран от #37, #50

    12:16 20.09.2026

  • 17 Атина Палада

    8 3 Отговор
    Много се вълнувам?

    Кого ли ще изберат?
    От един месец се чудя и не мога да реша?!

    Вие как мислите?🤓

    12:17 20.09.2026

  • 18 Атина Палада

    8 6 Отговор

    До коментар #8 от "А почнаха":

    Там е Русия,не е Румъния та да ги затварят..

    Коментиран от #32

    12:18 20.09.2026

  • 19 Наблюдател

    6 7 Отговор
    Урсула фон дер Лайър изказа ли се вече по темата?

    12:19 20.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 111111

    6 6 Отговор
    Изборите са за Държавната дума!!! Не са президентски избори!!!
    Ама тука едни пишат каквото им дойде, няма подбор, наемат се всякакви затова!

    12:20 20.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тиърс ин Хевън

    8 5 Отговор
    Цял ден ще реват че руския народ сам си определя съдбата и немогат да им налаложат фалшивата западна демокрация която всъщност е диктатура!

    Коментиран от #31, #34, #36

    12:22 20.09.2026

  • 24 Ха ха ха ха

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    Отлично като при обсадата на Киев?

    12:22 20.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Всички партии са на Путин

    7 4 Отговор
    На кого му пука. Опозицията е забранена или в затвора.
    Време е да забраним Възраждане по кремълски модел. Долу нацизма!

    12:26 20.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 офф

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    , извинявай!Забравих,че в русия падат през прозорците.

    12:26 20.09.2026

  • 33 Секции ли има

    4 4 Отговор
    нали носят урни от врата на врата,солдати с калашник!?

    12:26 20.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Говорещ руски на високо ниво

    2 2 Отговор
    Не им пука к конфигурация на нестле и ареш френски гигант го прилапаха, следва,,гулак,,.

    Коментиран от #40

    12:28 20.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Избират го

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    избаните от нас,но и това не знаеш!

    12:29 20.09.2026

  • 38 Жълт парцал

    3 3 Отговор
    Мирчев отново е пуснал тролската ферма .... Едни и същи тъпотии. На ПП Де Би ли явно акъла им е толкова...

    Коментиран от #44, #47

    12:29 20.09.2026

  • 39 Шафьоро

    4 3 Отговор
    Абе Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    12:29 20.09.2026

  • 40 Реалист

    5 5 Отговор

    До коментар #35 от "Говорещ руски на високо ниво":

    Руският език е един измислен, изкуствен език. Източните славяни са говорили на език подобен на украинския и беларуския.
    Тая българоподобна шльокавица, която говорят руснаците е извратен стар български език, пълен с турцизми и немски думи.

    Коментиран от #43

    12:30 20.09.2026

  • 41 Говорещ руски на високо ниво

    4 3 Отговор
    Коцето щял да взима нехт от пристанище Новоросийск - което вече несъществува и се намира на дъното на Черно море.

    12:30 20.09.2026

  • 42 Думата

    3 3 Отговор
    е
    парлама...

    12:30 20.09.2026

  • 43 Говорещ руски на високо ниво

    5 2 Отговор

    До коментар #40 от "Реалист":

    И на всяко изречение руснаците псуват по три пъти, в началото на изречението, в средата и в края на изречението.

    Коментиран от #46

    12:32 20.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Путин

    3 3 Отговор
    нямал двойник,но гласува онлайн!Иначе обикаля училища и инфекциозни болници!

    12:33 20.09.2026

  • 46 Реалист

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Говорещ руски на високо ниво":

    Понякога е невъзможно да ги разбереш "Мата мата мата мата..." явно 300 години монголско робство, 500 години царски режим, и 100 години болшевизъм са им превърнали езика в маймуница.
    Като видиш, че повечето им писатели са евреи... и ти става ясно.

    12:34 20.09.2026

  • 47 Гресирана ватенка

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "Жълт парцал":

    Това кво ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁

    12:35 20.09.2026

  • 48 Голямата глава

    3 2 Отговор
    Следва планова икономика, купона система и лагери от типа ,, Гулаг,, . Много страх, репресии и изчезвания.

    Коментиран от #51

    12:35 20.09.2026

  • 49 Указа на Путин

    1 2 Отговор
    с резултатите е готов от май месец!

    12:36 20.09.2026

  • 50 Педро волгин

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Аз избрах еврото!

    12:37 20.09.2026

  • 51 Жалка картинка

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Голямата глава":

    И по 3 картофа на ден.

    12:37 20.09.2026

  • 52 Агент под прикритие

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Набиюрина":

    Елвира Набиюлина - шеф на ЦБ на РФ. ,, Печатница на пари работи на пълни обороти по 1 трилион рубли в седмица,,. Като тя...

    Коментиран от #55

    12:41 20.09.2026

  • 53 Верди

    3 1 Отговор
    Операция Вивалди продължава с деокупацияна на територии и завишена денацифицикация на ватенки!

    12:43 20.09.2026

  • 54 Историк

    4 1 Отговор
    Голяма пародия на избори. Изборите са демократичен избор на управлението, което в Русия не съществува. Това са типични диктаторски "избори". Всичко е в ръцете на диктатора и резултатите и живота на хората. По времето на Живковата диктатура уж 99.9% от българите бяха все за него. България обаче няма как да се оправи,когато има доста хора,които не искат свобода,а диктатура е мечтата им. Всичките тези българи са и путинолизци, ама не отиват в Москва.

    12:50 20.09.2026

  • 55 Дон Корлеоне

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Агент под прикритие":

    Хаяско що не печата долари?

    12:52 20.09.2026

  • 56 Ал Капоне

    2 0 Отговор
    Ал Капоне силен мъж
    Срещнеш ли го ти веднъж,
    ще забравиш правилата
    и ще хукнеш с двата крака!

    Ал Капоне империя за милиони
    Който не слуша, среща Ал Капоне
    и бяга под дъжд от куршуми!

    СЛАВА УКРАИНЕ!

    12:52 20.09.2026

  • 57 Копи пеец

    1 0 Отговор
    Ох, лошо ми е.
    Като истински путинец прочетох само заглавието, та реших, че гадната опозиция е затваряла руски секции.
    После се успокоих. В Чукотка и Камчатка, дето бяхме дървари с колегата Горски, просто са приключили бързо. Това са едни от най-гъстонаселените райони в Северна Русия, ама са се организирали. Браво!

    12:56 20.09.2026

  • 58 по скоро заложи задникасище

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Злагам 100000 евро":

    направим много пари с него и без това се чустваш жена затворена в мъжко тяло

    12:58 20.09.2026

  • 59 ГЛАСУВАТ ЗА НОВАТА МОБИЛИЗАЦИЯ

    0 0 Отговор
    СКОРО ЩЕ ПЪТУВАТ УШАНКИ
    КЪМ ОКОПИТЕ .

    ПОСЛЕ КЪМ КЛАДБИЩЕТО.

    СЪДБАТА НА КРЕПОСТНИТЕ
    Е ПРЕДОПРЕДЕЛЕНА.

    12:59 20.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания