Затвориха първите избирателни секции на изборите в Русия

В най-източните региони на Русия започна преброяването на гласовете от парламентарните избори. Избирателните секции в Чукотка и Камчатка затвориха в 20:00 часа местно време и местните комисии пристъпиха към обработване на бюлетините, съобщи „Интерфакс“ в 11:02 ч. московско време.
Това са първите региони, в които приключи тридневното гласуване за нов състав на Държавната дума заради часовата разлика. В останалата част от Русия вотът продължава, а първите по-съществени национални резултати се очакват след затварянето на секциите в западните части на страната.
По данни на регионалните избирателни комисии два часа преди края на гласуването активността в Чукотка е достигнала 57,78%, практически на равнището от парламентарните избори през 2021 г., когато е била 57,69%. В Камчатка към 18:00 часа местно време са гласували 46,77% от общо 225 107 избиратели. При предишния парламентарен вот активността там е била 42,6%.
Междувременно руската Централна избирателна комисия съобщи тази сутрин, че активността на всички избори, провеждани паралелно в страната, вече е преминала 45%. Председателят на ЦИК Ела Памфилова заяви още, че над 6 млн. души са използвали различни форми на електронно гласуване.
Само през федералната платформа за дистанционно електронно гласуване до 09:55 часа московско време са подали гласа си около 3,4 млн. души, или 85% от предварително регистриралите се за този начин на участие. Системата се използва в 32 региона, докато Москва разполага със собствена платформа.
Текущите данни все още не показват разпределението на местата в 450-членната Държавна дума. Гласуването приключва поетапно според часовите зони, след което Централната избирателна комисия ще започне да публикува междинни резултати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Злагам 100000 евро
Коментиран от #5, #58
11:54 20.09.2026
2 Аа майкуууу
11:55 20.09.2026
3 Пусин
11:55 20.09.2026
4 az СВО Победа 81
Повече от 1600 БПЛА (рекордно количество досега) са били пуснати за удари по Москва. Киев е планирал да устрои истински ад в последния изборен ден, но руснаците са се справили отлично!
Коментиран от #7, #24
11:56 20.09.2026
5 Путлето печели изборите
До коментар #1 от "Злагам 100000 евро":С 100,58%.
11:57 20.09.2026
6 БУАХАХХАХАХАХАХАХАпоемам въздух Х ХАХАХХ
Коментиран от #9, #16
11:57 20.09.2026
7 Z-axaрова
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":Брау бе гуведу!Да си пожелаем всяка нощ така да ги свалят!Или поне докато превземем Малая Токмачка.
200 рубли!Имаш ги!
11:59 20.09.2026
8 А почнаха
Коментиран от #18
12:00 20.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Въшлю,
До коментар #9 от "Орк":Бъди възпитан!
Коментиран от #13
12:03 20.09.2026
11 Набиюрина
Коментиран от #52
12:10 20.09.2026
12 Дааа...
А познайте в С.Корея и Моксель,...КОЙ...ПИЧЕЛИ
хихихихи
12:12 20.09.2026
13 Орк
До коментар #10 от "Въшлю,":Проста констатация факта. Ничто лично
12:14 20.09.2026
14 Кого лъжат
Путин е избран още преди 25 години!
12:16 20.09.2026
15 Тия ще ни скъсат нервите
12:16 20.09.2026
16 Атина Палада
До коментар #6 от "БУАХАХХАХАХАХАХАХАпоемам въздух Х ХАХАХХ":А ние и не гласуваме:) Вожда на ЕС ни го назначават!
Коментиран от #37, #50
12:16 20.09.2026
17 Атина Палада
Кого ли ще изберат?
От един месец се чудя и не мога да реша?!
Вие как мислите?🤓
12:17 20.09.2026
18 Атина Палада
До коментар #8 от "А почнаха":Там е Русия,не е Румъния та да ги затварят..
Коментиран от #32
12:18 20.09.2026
19 Наблюдател
12:19 20.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 111111
Ама тука едни пишат каквото им дойде, няма подбор, наемат се всякакви затова!
12:20 20.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тиърс ин Хевън
Коментиран от #31, #34, #36
12:22 20.09.2026
24 Ха ха ха ха
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":Отлично като при обсадата на Киев?
12:22 20.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Всички партии са на Путин
Време е да забраним Възраждане по кремълски модел. Долу нацизма!
12:26 20.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 офф
До коментар #18 от "Атина Палада":, извинявай!Забравих,че в русия падат през прозорците.
12:26 20.09.2026
33 Секции ли има
12:26 20.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Говорещ руски на високо ниво
Коментиран от #40
12:28 20.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Избират го
До коментар #16 от "Атина Палада":избаните от нас,но и това не знаеш!
12:29 20.09.2026
38 Жълт парцал
Коментиран от #44, #47
12:29 20.09.2026
39 Шафьоро
12:29 20.09.2026
40 Реалист
До коментар #35 от "Говорещ руски на високо ниво":Руският език е един измислен, изкуствен език. Източните славяни са говорили на език подобен на украинския и беларуския.
Тая българоподобна шльокавица, която говорят руснаците е извратен стар български език, пълен с турцизми и немски думи.
Коментиран от #43
12:30 20.09.2026
41 Говорещ руски на високо ниво
12:30 20.09.2026
42 Думата
парлама...
12:30 20.09.2026
43 Говорещ руски на високо ниво
До коментар #40 от "Реалист":И на всяко изречение руснаците псуват по три пъти, в началото на изречението, в средата и в края на изречението.
Коментиран от #46
12:32 20.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Путин
12:33 20.09.2026
46 Реалист
До коментар #43 от "Говорещ руски на високо ниво":Понякога е невъзможно да ги разбереш "Мата мата мата мата..." явно 300 години монголско робство, 500 години царски режим, и 100 години болшевизъм са им превърнали езика в маймуница.
Като видиш, че повечето им писатели са евреи... и ти става ясно.
12:34 20.09.2026
47 Гресирана ватенка
До коментар #38 от "Жълт парцал":Това кво ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁
12:35 20.09.2026
48 Голямата глава
Коментиран от #51
12:35 20.09.2026
49 Указа на Путин
12:36 20.09.2026
50 Педро волгин
До коментар #16 от "Атина Палада":Аз избрах еврото!
12:37 20.09.2026
51 Жалка картинка
До коментар #48 от "Голямата глава":И по 3 картофа на ден.
12:37 20.09.2026
52 Агент под прикритие
До коментар #11 от "Набиюрина":Елвира Набиюлина - шеф на ЦБ на РФ. ,, Печатница на пари работи на пълни обороти по 1 трилион рубли в седмица,,. Като тя...
Коментиран от #55
12:41 20.09.2026
53 Верди
12:43 20.09.2026
54 Историк
12:50 20.09.2026
55 Дон Корлеоне
До коментар #52 от "Агент под прикритие":Хаяско що не печата долари?
12:52 20.09.2026
56 Ал Капоне
Срещнеш ли го ти веднъж,
ще забравиш правилата
и ще хукнеш с двата крака!
Ал Капоне империя за милиони
Който не слуша, среща Ал Капоне
и бяга под дъжд от куршуми!
СЛАВА УКРАИНЕ!
12:52 20.09.2026
57 Копи пеец
Като истински путинец прочетох само заглавието, та реших, че гадната опозиция е затваряла руски секции.
После се успокоих. В Чукотка и Камчатка, дето бяхме дървари с колегата Горски, просто са приключили бързо. Това са едни от най-гъстонаселените райони в Северна Русия, ама са се организирали. Браво!
12:56 20.09.2026
58 по скоро заложи задникасище
До коментар #1 от "Злагам 100000 евро":направим много пари с него и без това се чустваш жена затворена в мъжко тяло
12:58 20.09.2026
59 ГЛАСУВАТ ЗА НОВАТА МОБИЛИЗАЦИЯ
КЪМ ОКОПИТЕ .
ПОСЛЕ КЪМ КЛАДБИЩЕТО.
СЪДБАТА НА КРЕПОСТНИТЕ
Е ПРЕДОПРЕДЕЛЕНА.
12:59 20.09.2026