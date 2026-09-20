Затвориха първите избирателни секции на изборите в Русия

В най-източните региони на Русия започна преброяването на гласовете от парламентарните избори. Избирателните секции в Чукотка и Камчатка затвориха в 20:00 часа местно време и местните комисии пристъпиха към обработване на бюлетините, съобщи „Интерфакс“ в 11:02 ч. московско време.

Това са първите региони, в които приключи тридневното гласуване за нов състав на Държавната дума заради часовата разлика. В останалата част от Русия вотът продължава, а първите по-съществени национални резултати се очакват след затварянето на секциите в западните части на страната.

По данни на регионалните избирателни комисии два часа преди края на гласуването активността в Чукотка е достигнала 57,78%, практически на равнището от парламентарните избори през 2021 г., когато е била 57,69%. В Камчатка към 18:00 часа местно време са гласували 46,77% от общо 225 107 избиратели. При предишния парламентарен вот активността там е била 42,6%.

Междувременно руската Централна избирателна комисия съобщи тази сутрин, че активността на всички избори, провеждани паралелно в страната, вече е преминала 45%. Председателят на ЦИК Ела Памфилова заяви още, че над 6 млн. души са използвали различни форми на електронно гласуване.

Само през федералната платформа за дистанционно електронно гласуване до 09:55 часа московско време са подали гласа си около 3,4 млн. души, или 85% от предварително регистриралите се за този начин на участие. Системата се използва в 32 региона, докато Москва разполага със собствена платформа.

Текущите данни все още не показват разпределението на местата в 450-членната Държавна дума. Гласуването приключва поетапно според часовите зони, след което Централната избирателна комисия ще започне да публикува междинни резултати.