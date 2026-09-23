Бивш дизайнер от гигантите Apple и Google пусна безплатна алтернатива на Photoshop

Високите цени на абонаментните планове за професионален софтуер и тромавите интерфейси на някои от утвърдените безплатни платформи станаха причина за появата на един изключително интригуващ проект в дигиталния свят. Роби Тилтън, чиято кариера включва сериозен опит като дизайнер в технологични гиганти от ранга на Apple и Google, представи своето най-ново произведение – графичния редактор Compositor. Програмата е напълно безплатна, разполага с отворен код и се фокусира изцяло върху поддръжката на слоеве, композирането и прецизната последваща обработка на цифрови изображения.

Идеята зад проекта изкристализира от личната нужда на самия Тилтън. Графичният специалист споделя, че е търсил функционално решение, което да спестява финансовия товар на Adobe Photoshop, но същевременно да избягва компромисите с удобството при работа, често срещани при платформи като GIMP. В резултат той конструира софтуер, следващ изпитаната логика на взаимодействие и познатите инструменти от бранша, но с минималистичен архивен размер от малко над 13 мегабайта.

Въпреки компактния си обем, Compositor предлага изключително богат арсенал за креативна работа. Потребителите разполагат с възможност за едновременно управление на множество проекти в отделни раздели, слоеве, папки, маски и сложни режими на смесване. Заложени са коригиращи слоеве за фина настройка на нюанси, наситеност, нива, криви, експозиция и градиентни карти, както и функции за добавяне на изкуствено зърно. Поддържат се неразрушително мащабиране, преместване, завъртане и изкривяване, а списъкът с инструменти включва познатите четки, точково възстановяване, клониращ печат, селекции тип „ласо“ и „вълшебна пръчица“, както и автоматизирано премахване на фон.

За максимален комфорт на преминаващите от популярните комерсиални продукти, софтуерът интегрира пълна поддръжка на познатите клавишни комбинации в стила на Photoshop. Архитектурата работи гладко с формати като JPEG, PNG, HEIC и TIFF, макар поддръжката за WEBP все още да предстои.

Към момента Compositor се предлага ексклузивно за операционната система macOS. Авторът е качил целия проект в рамките на Xcode, давайки пълна свобода на общността да персонализира, добавя или премахва функционалности според специфичните си нужди. Единственото изискване за компилиране на кода от страна на потребителите е наличието на macOS 26 и съответната версия на средата Xcode 26.