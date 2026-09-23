Катар настоява за дипломация като решение на кризите от Африка до Персийския залив

Катар ще продължи да насърчава дипломатическите решения на международните кризи - от района на Големите африкански езера до Персийския залив. Това заяви говорителят на външното министерство в Доха Маджед ал-Ансари, цитиран от „Ал Джазира“, предава News.bg.

Ал-Ансари приветства възстановяването на дипломатическите отношения между Белгия и Руанда след 18-месечно прекъсване, свързано с напрежението около конфликта в източната част на Демократична република Конго. Двете страни благодариха на Катар за посредничеството при първата им среща в Доха през юни 2025 г., която постави началото на последвалото сближаване.

Катар от години участва в дипломатическите усилия в района на Големите езера, включително в контактите между ДР Конго, Руанда и въоръжената групировка М23. Според Ал-Ансари доверието на Белгия и Руанда към Доха се дължи и на опита ѝ да работи с двете страни.

„Предоставяме платформа, гарантираме надеждността си и ангажираме страните, а след това се надяваме процесът да продължи самостоятелно“, обясни той.

На фона на напрежението в Близкия изток Катар продължава да работи и за дипломатическо решение на конфликта около Иран. Катарският външен министър е обсъдил с иранския си колега усилията за деескалация и създаването на условия за възобновяване на диалога. Доха заявява, че поддържа контакти с регионални и международни партньори с цел връщане към преговорния процес.

„Убедени сме, че няма алтернатива на дипломацията и не можем да си позволим тя да се провали“, заяви Ал-Ансари. Катар работи по тези усилия съвместно с Пакистан, Оман и други държави от Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

Емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани също подчерта пред Общото събрание на ООН, че Доха разглежда диалога и преговорите като основен инструмент за разрешаване на международните спорове и търсене на решения, основани на международното право.