Офроуд адреналин на цената на нов смартфон (ВИДЕО)

Навлизането на електрическите задвижвания при леките всъдеходни двуколесни превозни средства продължава да демонтира финансовите бариери пред офроуд ентусиастите. Китайският производител на мотоциклети Valtinsu официално представи своя най-нов кросов модел EM-5. Сцената на електрическите мотопеди и леки ендуро машини получава попълнение, което се позиционира в ценовия диапазон между 969 и 1799 долара — ценово ниво, абсолютно аналогично на флагманските смартфони от сорта на новия iPhone 18.

Конструкцията на Valtinsu EM-5 е изградена около тръбна стоманена рамка с висока якост, способна да издържи натоварване до 130 кг, докато собственото тегло на машината е сведено до скромните 65 кг (около 57 кг за базовото изпълнение без батерията). Инженерите са предвидили специални метални скари за защита на силовия агрегат от механични удари при скалиста настилка, както и цялостна влагозащита на електрическите компоненти по стандарта IPX6. Геометрията на окачването залага на обърната хидравлична вилка отпред и регулируем въздушен амортисьор отзад, което позволява преодоляване на терени с наклон до 45 градуса. Всъдеходните качества се допълват от спицовани джанти, обути в дълбоко грайферни гуми с размери 14 инча отпред и 12 инча отзад, а спирачното усилие се осигурява от двубутални хидравлични дискови спирачки.

Гамата на модела се състои от три основни модификации, различаващи се по системното си напрежение, максималната мощност и капацитета на акумулаторния блок:

Базовият вариант Valtinsu EM-5 залага на 48-волтова архитектура и централно разположен електродвигател с пикова мощност от 3,8 kW (5,2 к.с.) и максимален въртящ момент от близо 190 Nm. Развива максимална скорост от 65 км/ч, а литиево-йонната батерия с капацитет 23,4 Ah (1,12 kWh) осигурява автономен пробег до 80 км с едно зареждане, заемащо между 6 и 8 часа в стандартна мрежа.

Средното ниво EM-5 Pro преминава към 60-волтова система, генерираща пикова мощност от 5,6 kW (7,6 к.с.). Тук максималната скорост нараства до 83 км/ч, а благодарение на увеличената батерия от 27 Ah пробегът достига 95 км.

На върха на линията предстои да застане флагманът EM-5 Ultra с мощност от 8 kW (11 к.с.) и максимална скорост от 90 км/ч. Очакваната му цена от около 1750 евро ще включва високоенергиен акумулаторен пакет с елементи от Samsung, позволяващ автономност до 120 км при икономичен режим на движение.

Оборудването на кросовия модел включва сбит цифров LCD дисплей, показващ текущата скорост, остатъчния капацитет на батерията и избрания режим на мощност (три предавки за ограничаване на максималната скорост), диодна LED оптика за нощно каране и усилено кормило с дебелина на тръбата 4 мм. С достъпната си поддръжка и нисък праг за усвояване от начинаещи ездачи, Valtinsu EM-5 се очертава като един от най-универсалните битови офроуд играчи за новия сезон. Вижте повече във видеото.