Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Choosin' Texas на Ела Лангли разби исторически рекорд на класацията на Билборд

Choosin' Texas на Ела Лангли разби исторически рекорд на класацията на Билборд

23 Септември, 2026 14:58 550 2

  • ела лангли-
  • сингъл-
  • песен-
  • рекорд-
  • класация-
  • билборд-
  • топ 100-
  • марая кери

Досега само Марая Кери се задържаше на върха на класацията топ 100 толкова дълго

Choosin' Texas на Ела Лангли разби исторически рекорд на класацията на Билборд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кънтри певицата Ела Лангли постигна един от най-впечатляващите успехи в историята на американските музикални класации. Нейният хит „Choosin’ Texas“ вече има 23 седмици на върха на Billboard Hot 100, с което подобри досегашния рекорд на Марая Кери.

27-годишната изпълнителка от Алабама изпревари коледната класика „All I Want for Christmas Is You“, която е натрупала общо 22 седмици под №1. Така „Choosin’ Texas“ официално се превърна в песента с най-много седмици на върха от създаването на Hot 100 през 1958 г.

Парчето излезе през октомври 2025 г., дебютира в Hot 100 през ноември, а през февруари достигна първата позиция. Успехът му се оказа необичайно устойчив: песента не остава непрекъснато начело, но многократно се връща на върха и вече е събрала рекордните 23 седмици като №1.

Зад „Choosin’ Texas“ стои силен авторски екип. Ела Лангли написва песента заедно с кънтри звездата Миранда Ламбърт, Люк Дик и Джойбет Тейлър. Баладата за разбито сърце успява да излезе далеч извън традиционната кънтри аудитория. До средата на 2026 г. тя вече е натрупала над 911 млн. стрийма само в САЩ и над 1,26 млрд. в световен мащаб. Успоредно с това месечната аудитория на Лангли в Spotify нараства от под един милион до над 32 млн. слушатели.

„Това променя живота ми, живота на хората, които написаха тази песен, и живота на семейството ми“, заяви Ела Лангли във видео в Instagram, след като историческото постижение беше потвърдено.

Рекордът е още по-забележителен заради скоростта, с която певицата се превърна от сравнително ново име извън кънтри сцената в глобална звезда. „Choosin’ Texas“ вече донесе на певицата отличия за песен и сингъл на годината на наградите на Академията за кънтри музика, а успехът ѝ продължава и в жанровите класации.

Предишният рекорд на Марая Кери имаше съвсем различна история. Издадената през 1994 г. „All I Want for Christmas Is You“ достига №1 в Hot 100 едва през 2019 г. и оттогава се завръща на върха почти всяка Коледа. „Choosin’ Texas“ успя да премине границата от 22 седмици за по-малко от година след излизането си, превръщайки Ела Лангли в едно от най-големите нови имена на американската музикална сцена.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 редник

    0 0 Отговор
    Не разбира защо тази песен е толкова популярна, но... каубойска им работа...

    То и за банга-ранга не разбрах... 🤥

    15:33 23.09.2026

  • 2 Добре e

    0 0 Отговор
    Гласът е като Линда Ронщад на младини

    15:48 23.09.2026