Choosin' Texas на Ела Лангли разби исторически рекорд на класацията на Билборд

Кънтри певицата Ела Лангли постигна един от най-впечатляващите успехи в историята на американските музикални класации. Нейният хит „Choosin’ Texas“ вече има 23 седмици на върха на Billboard Hot 100, с което подобри досегашния рекорд на Марая Кери.
27-годишната изпълнителка от Алабама изпревари коледната класика „All I Want for Christmas Is You“, която е натрупала общо 22 седмици под №1. Така „Choosin’ Texas“ официално се превърна в песента с най-много седмици на върха от създаването на Hot 100 през 1958 г.
Парчето излезе през октомври 2025 г., дебютира в Hot 100 през ноември, а през февруари достигна първата позиция. Успехът му се оказа необичайно устойчив: песента не остава непрекъснато начело, но многократно се връща на върха и вече е събрала рекордните 23 седмици като №1.
Зад „Choosin’ Texas“ стои силен авторски екип. Ела Лангли написва песента заедно с кънтри звездата Миранда Ламбърт, Люк Дик и Джойбет Тейлър. Баладата за разбито сърце успява да излезе далеч извън традиционната кънтри аудитория. До средата на 2026 г. тя вече е натрупала над 911 млн. стрийма само в САЩ и над 1,26 млрд. в световен мащаб. Успоредно с това месечната аудитория на Лангли в Spotify нараства от под един милион до над 32 млн. слушатели.
„Това променя живота ми, живота на хората, които написаха тази песен, и живота на семейството ми“, заяви Ела Лангли във видео в Instagram, след като историческото постижение беше потвърдено.
Рекордът е още по-забележителен заради скоростта, с която певицата се превърна от сравнително ново име извън кънтри сцената в глобална звезда. „Choosin’ Texas“ вече донесе на певицата отличия за песен и сингъл на годината на наградите на Академията за кънтри музика, а успехът ѝ продължава и в жанровите класации.
Предишният рекорд на Марая Кери имаше съвсем различна история. Издадената през 1994 г. „All I Want for Christmas Is You“ достига №1 в Hot 100 едва през 2019 г. и оттогава се завръща на върха почти всяка Коледа. „Choosin’ Texas“ успя да премине границата от 22 седмици за по-малко от година след излизането си, превръщайки Ела Лангли в едно от най-големите нови имена на американската музикална сцена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 редник
То и за банга-ранга не разбрах... 🤥
15:33 23.09.2026
2 Добре e
15:48 23.09.2026