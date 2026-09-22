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Притесненията и опасенията относно вятърната енергия в България ВИДЕО

Притесненията и опасенията относно вятърната енергия в България ВИДЕО

22 Септември, 2026 17:25, обновена 22 Септември, 2026 17:48 526 6

  • вятърна енергия-
  • проблеми-
  • опасения-
  • притеснения

Обществен мит или научна обосновка са те?

Притесненията и опасенията относно вятърната енергия в България ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Развитието на вятърната енергия все по-често се превръща в тема на обществени дискусии. Наред с въпросите за енергийната сигурност, икономиката и бъдещето на енергийния микс, особено силно присъстват опасенията за въздействието на вятърните паркове върху природата.

Но доколко тези притеснения се основават на научни данни и доколко са резултат от общи представи, страхове или недостатъчна информация?

Точно тук ролята на науката става решаваща.

Проф. Павел Зехтинджиев от Българската академия на науките, професор по екология и опазване на екосистемите в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, подчертава необходимостта решенията да се основават преди всичко на доказана експертиза:

„Бих искал решенията по отношение на въздействието или преценката за въздействието на вятърната енергия върху околната среда да се взимат само въз основа на съществени и доказани научни данни, възгледи и квалификация, а всички останали мнения могат да бъдат приемани като допълнителна информация. Трябва да се научим да ценим научната експертиза и звания и да уважаваме натрупаното в науката познание.“

Тази позиция поставя един важен принцип: въздействието на вятърните паркове върху околната среда не трябва нито да се подценява, нито да се преувеличава.

Няма универсален отговор, който да важи еднакво за всяко място.

Оценката трябва да бъде конкретна и да отчита географското разположение, особеностите на екосистемата, миграционните маршрути на птиците, наличието на защитени видове, характеристиките на проекта и натрупаните научни данни.

Именно затова оценките за въздействие върху околната среда, предварителните теренни проучвания, последващият мониторинг и използването на нови технологии имат ключово значение при планирането и експлоатацията на вятърни паркове.

Съвременните методи позволяват все по-точно наблюдение на природната среда. Данните могат да покажат къде съществуват реални рискове, къде са необходими допълнителни мерки и къде опасенията не се потвърждават от наблюденията.

Така дебатът може да бъде изведен от сферата на предположенията и пренесен върху основата на измерими факти.

Какво показва опитът на други европейски държави?

Дебатът за вятърната енергия не се води само в България. В редица европейски държави секторът вече е достигнал мащаб, който позволява резултатите да бъдат оценявани не само чрез прогнози, а чрез реални данни.

Дания е един от най-ясните примери. През 2025 г. 92,4% от произведената в страната електроенергия идва от възобновяеми източници, като вятърната енергия има водеща роля.

В Испания вятърната енергия през 2025 г. отново е водещата технология в националното производство на електроенергия. Тя осигурява 58 801 GWh, или 21,6% от общото производство, а възобновяемите източници като цяло достигат над половината от електроенергийния микс.

И Португалия показва висока степен на интеграция на възобновяемата енергия. През 2025 г. 82,9% от електроенергията в страната е произведена от възобновяеми източници, основно водна и вятърна енергия.

Различен модел следва Великобритания, която поставя особен акцент върху офшорната вятърна енергия. В края на 2025 г. страната разполага с около 16,65 GW инсталирани офшорни мощности, а през 2026 г. чрез нов търг са договорени още 8,4 GW проекти.

Тези държави не доказват, че всеки вятърен проект е автоматично подходящ или че не съществуват екологични рискове.

Те показват нещо друго:

вятърната енергия може да бъде развивана в голям мащаб, когато решенията се основават на дългосрочно планиране, ясни процедури, модерна електроенергийна мрежа, научна експертиза и постоянен екологичен мониторинг.

Този опит е важен и за България.

Въпросът не е дали страната трябва механично да копира Дания, Испания, Португалия или Великобритания.

България има различна природа, различна електроенергийна система и различни регионални условия.

По-важният въпрос е дали решенията ще бъдат вземани на основата на измерими данни и научна оценка, или предимно под влияние на страхове, слухове и предварително изградени представи.

Опасенията трябва да бъдат проверявани, а не игнорирани

Обществените притеснения не трябва да бъдат подценявани.

Когато хората имат въпроси за птици, шум, пейзаж, земеделие или въздействие върху местната природа, тези въпроси заслужават отговор.

Но отговорът не трябва да бъде нито автоматично „няма проблем“, нито автоматично „проектът е опасен“.

Научният подход означава всяко твърдение да бъде проверено.

Къде минават миграционните коридори?

Какви видове се срещат в конкретния район?

Какъв е реалният риск за тях?

Какви мерки могат да бъдат приложени?

Има ли данни от предишни наблюдения?

И какво показва мониторингът след изграждането на съоръженията?

Само при такъв подход може да се направи реална оценка на риска.

Науката като основа за решенията

Основният въпрос следователно не е дали в обществото съществуват опасения.

Те са естествена част от всеки голям инфраструктурен проект.

По-важният въпрос е:

Подкрепени ли са тези опасения от достатъчно научни доказателства?

Когато се вземат решения за развитието на вятърната енергия, те трябва да бъдат основани на научни изследвания, професионална експертиза и реално наблюдение на околната среда.

Само така може да се намери баланс между използването на природния енергиен ресурс и необходимостта от ефективна защита на природата.

Защото устойчивото развитие не означава да се избира между енергия и природа.

То означава решенията да бъдат вземани така, че и двете да бъдат защитени.

Това е и един от основните въпроси, които поставя предстоящият документален филм:

„ВЯТЪР - ПОВЕЧЕ ОТ ЕНЕРГИЯ“

Филмът разглежда вятърната енергия не само като технология, а като тема, в която се срещат наука, природа, общество, икономика и бъдещето на енергийната система.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Помак

    2 1 Отговор
    Да не земете да ни предадете на Радев и Йотова ,като Недялко ..аз ви вярвам ,ама ...

    17:33 22.09.2026

  • 2 Ветър

    4 1 Отговор
    Ги вее на бела кобила зелените кретени!

    17:42 22.09.2026

  • 3 Някой

    3 0 Отговор
    Да се изкарват без вреда за околната среда е просто пропаганда. Трябва оценки. Но преди даваха, че самата направа на тези се прави обикновено в Китай на въглища, добив и мини. За това че привличали птици и убивали. За това че дават ток от дъжд на вятър - тук последното. Че за съхранение трябват акумулатори които се правят от отрови. Че на водород било непроизводително и освен това е опасно за взрив. Както и какво пространство заемат и какво има там. За слънчевите панели и какво ще дават зимата, когато има най-голяма нужда от ток. Трябва и поддръжка. Така че не е еднозначно.

    17:42 22.09.2026

  • 4 Трябва да изберем президент

    1 1 Отговор
    И като да прекрати тези престъпления срещу природата и хора...извратеняци...

    Коментиран от #5

    17:56 22.09.2026

  • 5 Римлянин

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трябва да изберем президент":

    Нелсън Мандела ще е

    17:58 22.09.2026

  • 6 Вятър работа

    1 0 Отговор
    Вятърните мелници са си вятър работа, то затова са и излезли от употреба и сега ни убеждават, че трябвало да ги строим отново и били много добри, това е регрес, унищожаваш старото и работещо и налагаш насила новото и недъгаво, същото е с батерии и чушкопеците дето работят 1/3 от времето изобщо, за нацвъканата химия навсякъде няма кво да говорим колко е екологична, накрая всичко това с ниско КПД и не можещо да се изплати в краткия си животец да не излезе по замърсяващо и от въглищата, никой не слуша учените а политици решават кое било еко, или някой кат гретето тумбалумбата подпряна от някое НПО на 12 беше кога обясняваше кво било екологично и кво не.

    18:00 22.09.2026