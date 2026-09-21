България изостава във вятърната енергия

България разполага с добри природни условия за производство на електроенергия от вятър, особено в Североизточна България.
Въпреки това развитието на сектора у нас остава ограничено.
По данни на ENTSO E, цитирани от Energy Charts, в края на 2025 г. България разполага с около 0,72 GW инсталирана вятърна мощност.
За сравнение, данните на IRENA показват, че Румъния разполага с над 3 GW вятърна мощност, тоест повече от четири пъти над нивото в България.
И Гърция продължава да развива сектора. Според прогнозите на WindEurope страната се движи към значително по голям общ вятърен капацитет през следващите години, докато очакваното развитие в България остава значително по ограничено.
Европа продължава да инвестира
Развитието на вятърната енергия в Европа не спира.
През първата половина на 2026 г. в Европа са изградени още 8,8 GW нови вятърни мощности, от които 7,1 GW в Европейския съюз.
Общата инсталирана вятърна мощност в Европа вече надхвърля 311 GW.
Това показва, че в много държави вятърът вече е част от дългосрочната стратегия за производство на електроенергия, намаляване на зависимостта от вносни горива и диверсификация на енергийния микс.
Защо България се развива по бавно?
Причините са комплексни.
Сред тях са продължителните разрешителни процедури, необходимостта от развитие на електропреносната мрежа, изискванията за опазване на природата и трудностите при подготовката и реализацията на нови проекти.
Тези ограничения са важни и не могат да бъдат пренебрегнати.
Но въпросът е дали при наличен природен потенциал България използва достатъчно добре един ресурс, с който разполага.
Лятото на 2026 г. и ниските води на Дунав
През лятото на 2026 г. продължителното засушаване в Централна и Източна Европа доведе до изключително ниски водни нива на Дунав.
В края на август дебитът на реката при румънската граница е бил около 1600 кубични метра в секунда, при многогодишна средна стойност за август от приблизително 3900 кубични метра в секунда.
Последиците засегнаха не само корабоплаването.
Ниското ниво на реката започна да влияе и върху производството на електроенергия.
АЕЦ „Козлодуй“ намали мощността
На 21 август 2026 г. мощността на 5 блок на АЕЦ „Козлодуй“ беше превантивно намалена с около 120 MW заради продължаващото критично понижение на нивото на Дунав.
Според самата централа това е първият случай в 52 годишната история на АЕЦ „Козлодуй“, при който се налага подобна мярка заради екстремни метеорологични и хидрологични условия.
Важно е да се уточни, че водата от Дунав не се използва директно за охлаждане на ядрените реактори. Тя се използва за охлаждане на парата в кондензаторите в конвенционалната част на централата.
На 14 септември мощността на 5 блок отново беше намалена, този път с около 60 MW.
Това показва колко силно дори големи и стабилни енергийни мощности могат да бъдат зависими от конкретни природни условия.
Унгария беше засегната още по сериозно
В Унгария ниското ниво на Дунав доведе до много по сериозни ограничения.
АЕЦ „Пакш“, която осигурява близо половината от електропроизводството на страната, беше принудена да намали производството си до около 10 процента от нормалния капацитет по време на най критичния период.
По рано мощността беше ограничена до около 25 процента, а рискът от пълно спиране беше реален.
Румъния също беше засегната от екстремно ниските водни нива. Според Reuters един от румънските ядрени реактори беше изключен в условията на кризата с Дунав.
Какво означава това за енергийната сигурност?
Тези събития не означават, че ядрената или водната енергия са ненадеждни.
Те показват нещо друго.
Нито един енергиен източник не е напълно независим от природните условия, инфраструктурата или доставките на ресурси.
Затова енергийната сигурност се основава не само на количеството произведена електроенергия, но и на разнообразието на източниците.
Когато една система разполага с различни технологии, рискът се разпределя.
Вятърът като част от този микс
Вятърът също зависи от природните условия.
Турбините произвеждат електроенергия само когато има достатъчно вятър.
Но за разлика от водно зависимите технологии, производството от вятър не зависи от нивото на реките и язовирите.
Не е необходимо и постоянно доставяне на гориво.
Това не означава, че вятърната енергия трябва да замени останалите източници.
По важният въпрос е как тя може да бъде включена разумно в един по разнообразен и устойчив енергиен микс.
България има потенциал
България разполага с райони с добри ветрови условия.
Особено Североизточна България и Добруджа имат природен потенциал за развитие на вятърна енергия.
Въпросът е как този потенциал може да бъде използван разумно, с модерни технологии, добро планиране, развитие на електропреносната мрежа и необходимата защита на природата.
Именно този баланс между енергия, природа, икономика и сигурност е част от предстоящия документален филм на Неди Джон Крос:
„ВЯТЪР - ПОВЕЧЕ ОТ ЕНЕРГИЯ“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами с толкова
Коментиран от #12
18:45 21.09.2026
2 Напредва все пак
18:47 21.09.2026
3 България ?
18:47 21.09.2026
4 ЕСтествено
Урсулите не си дават сметка, какви щети нанасят на природата, а уж били за "борба с климатичните промени"!?
Един ядрен реактор покрива цялото това безумно унищожаване на площи!
Коментиран от #7, #28
18:48 21.09.2026
5 Иначе казано
18:51 21.09.2026
6 Българин 🇧🇬
18:53 21.09.2026
7 Соломон
До коментар #4 от "ЕСтествено":И как точно соларите или перките унищожават земята.Не че ми харесва да ги слагат на обработваема земя.Има достатъчно свободни баири със драки по тях
Коментиран от #10, #22
18:55 21.09.2026
8 забранете ги веднага
18:55 21.09.2026
9 Анонимен
18:57 21.09.2026
10 млад еврас
До коментар #7 от "Соломон":Ми чети, а не да питаш как се унищожава, знаеш ли колко гори, храсти са изсечени в европа за да слагат перки, около всяка перка ако не е в нива, се освобождава 50 на 50 метра пространство и се засипва с камънак, до всяка перка се прокарва път през гората и се реже всичко, тонове "екологичен" бетон се излива в земята, за панелите се съсипа сумати земеделска земя, панелите и перките са само химия, как и къде ще ги рециклират, в Германия няколко земеделци вече гътнаха перки, че от микро вибрациите продукцията им падала драстично, овцете не ги пускат да пасат при панелите, че им пада млякото, за батериите изобщо няма кво да говорим за екология, шя спасяваме планетата чрез още повече химия.
Коментиран от #11, #13, #14
19:05 21.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Как няма кой до духа
До коментар #1 от "Ами с толкова":Малко ли русопути има у нас.
19:12 21.09.2026
13 Тихо пръдлю!
До коментар #10 от "млад еврас":Не си компетентен по темата.
Коментиран от #17, #20
19:13 21.09.2026
14 Ха ха
До коментар #10 от "млад еврас":Клошарят забрал грижа за Германия.
19:14 21.09.2026
15 млад еврас
Коментиран от #19
19:16 21.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Биогаз
До коментар #13 от "Тихо пръдлю!":Ако те ритнат, шумно ли ще се изрежеш?
19:19 21.09.2026
18 Зелен хайвер
19:20 21.09.2026
19 Удри копейката с лопатЕто!
До коментар #15 от "млад еврас":Ядрената енергия е най-скъпата и отровна.
Милиарди струват само съхранението на ядрените отпадъци.И то в продължение на стотици години.
Има един град в Русия -Озерск.Просвети се вместо да бъдеш безполезен едиот.
Коментиран от #23
19:20 21.09.2026
20 млад еврас
До коментар #13 от "Тихо пръдлю!":Ми доста съм компетентен по темата, работя на доста високо ниво по монтажа на перките в Германия, преди това във Франция, та доста неща са ми ясни, просто си нямаш на идея за ква измама иде реч, обаче ти я плащаш хахахахаха, казвамти нещата право куме в очи, ти ако имаш повече от 2 мозъчни клети ще го разбереш, ако не твоя си работа, жив и здрав.
Коментиран от #24, #25
19:21 21.09.2026
21 Не се гаси туй що не гасне
19:22 21.09.2026
22 Виа Понтика
До коментар #7 от "Соломон":Унищожаване на почвите и инфразвук, ако са твърде близо до населени райони, хората се побъркват, а гугутките летят накриво.
19:23 21.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Овчи дирник 😂
До коментар #20 от "млад еврас":Що не отиде в Русия?
19:24 21.09.2026
25 Ей това да си копейка е Божие наказание
До коментар #20 от "млад еврас":Значи работиш за измамници.
Коментиран от #31
19:27 21.09.2026
26 Не се заблуждавайте
19:28 21.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 хич не си прав
До коментар #4 от "ЕСтествено":Плодородна земя първа, втора и трета категория дават по-висок годишен доход ако са засяти с технически култури, а не с панели. В България земеделските земи са категоризирани в 10 категории. От 7-ма нататък е по-рентабилно да се строят паркове. Тя и без това пустее или се ползва за пасища.
19:31 21.09.2026
29 си пън
19:32 21.09.2026
30 ИНТЕРЕСНО?
Доклад от 23.01.2006
Средният брой на слънчевите дни в нашата страна се увеличава с около 18 - 20. Като цяло слънчевата радиация над страната е повече от 1370 Ват/кв.м. В горните слоеве на атмосферата слънчевата константа варира от 1370 до пикове със стойност 2100 Ват/кв.м. Ветровите потоци над нашата страна са силно променени.Те са с по-малка скорост, занижен интензитет и честота. …
За следващите 50 години ветровата прогноза за територията на Р. България като енергиен източник е лоша. Климатичната обстановка е коренно променена и хоризонтални ветрови потоци със средно годишна скорост от 6-8 метра за секунда могат да се наблюдават само по високите върхове- връх Ботев, връх Мургаш, Рожен, Мусала, Черни връх, връх Перелик и други. В настоящата година средногодишната скорост на вятъра и в района на Каварна и нос Калиакра е под 5 м/сек. По високите ни върхове като връх Мусала на Рила, Черни връх и местността “Ветровала” на Витоша, върховете в Пирин планина, а също така и Връх Рожен в Родопите не дават необходимите икономически изгодни ветрови условия за промишлена ветро-енергетика.
Данните от половин век на Българските метеорологични служби не показват добри прогнози за ветро-енергетиката. В Стара планина също условията за монтиране на ветрогенератори от различен тип и ефективно използуване на вятърна енергия, например връх Мургаш не са благоприятни. Редната скорост на вятъра е около 8-9 метра/сек. Което услови
19:32 21.09.2026
31 млад еврас
До коментар #25 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":Разбира се, че работя за измамници, поне плащат в несвяст, ти също работиш за измамници хахахаха, то други няма хахахахахаха, дори "честен" работодател да си, то пък тогава работиш с измамници хахахахаха, цяла европа е така, то затова се докара до това положение.
19:34 21.09.2026