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България изостава във вятърната енергия

България изостава във вятърната енергия

21 Септември, 2026 18:39, обновена 21 Септември, 2026 18:43 463 31

  • технологии-
  • вятър-
  • енергия

Докато редица европейски държави увеличават вятърните си мощности, България остава почти на същото ниво от години. В същото време екстремно ниските води на Дунав през 2026 г. показаха колко важен е по разнообразният енергиен микс

България изостава във вятърната енергия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България разполага с добри природни условия за производство на електроенергия от вятър, особено в Североизточна България.

Въпреки това развитието на сектора у нас остава ограничено.

По данни на ENTSO E, цитирани от Energy Charts, в края на 2025 г. България разполага с около 0,72 GW инсталирана вятърна мощност.

За сравнение, данните на IRENA показват, че Румъния разполага с над 3 GW вятърна мощност, тоест повече от четири пъти над нивото в България.

И Гърция продължава да развива сектора. Според прогнозите на WindEurope страната се движи към значително по голям общ вятърен капацитет през следващите години, докато очакваното развитие в България остава значително по ограничено.

Европа продължава да инвестира

Развитието на вятърната енергия в Европа не спира.

През първата половина на 2026 г. в Европа са изградени още 8,8 GW нови вятърни мощности, от които 7,1 GW в Европейския съюз.

Общата инсталирана вятърна мощност в Европа вече надхвърля 311 GW.

Това показва, че в много държави вятърът вече е част от дългосрочната стратегия за производство на електроенергия, намаляване на зависимостта от вносни горива и диверсификация на енергийния микс.

Защо България се развива по бавно?

Причините са комплексни.

Сред тях са продължителните разрешителни процедури, необходимостта от развитие на електропреносната мрежа, изискванията за опазване на природата и трудностите при подготовката и реализацията на нови проекти.

Тези ограничения са важни и не могат да бъдат пренебрегнати.

Но въпросът е дали при наличен природен потенциал България използва достатъчно добре един ресурс, с който разполага.

Лятото на 2026 г. и ниските води на Дунав

През лятото на 2026 г. продължителното засушаване в Централна и Източна Европа доведе до изключително ниски водни нива на Дунав.

В края на август дебитът на реката при румънската граница е бил около 1600 кубични метра в секунда, при многогодишна средна стойност за август от приблизително 3900 кубични метра в секунда.

Последиците засегнаха не само корабоплаването.

Ниското ниво на реката започна да влияе и върху производството на електроенергия.

АЕЦ „Козлодуй“ намали мощността

На 21 август 2026 г. мощността на 5 блок на АЕЦ „Козлодуй“ беше превантивно намалена с около 120 MW заради продължаващото критично понижение на нивото на Дунав.

Според самата централа това е първият случай в 52 годишната история на АЕЦ „Козлодуй“, при който се налага подобна мярка заради екстремни метеорологични и хидрологични условия.

Важно е да се уточни, че водата от Дунав не се използва директно за охлаждане на ядрените реактори. Тя се използва за охлаждане на парата в кондензаторите в конвенционалната част на централата.

На 14 септември мощността на 5 блок отново беше намалена, този път с около 60 MW.

Това показва колко силно дори големи и стабилни енергийни мощности могат да бъдат зависими от конкретни природни условия.

Унгария беше засегната още по сериозно

В Унгария ниското ниво на Дунав доведе до много по сериозни ограничения.

АЕЦ „Пакш“, която осигурява близо половината от електропроизводството на страната, беше принудена да намали производството си до около 10 процента от нормалния капацитет по време на най критичния период.

По рано мощността беше ограничена до около 25 процента, а рискът от пълно спиране беше реален.

Румъния също беше засегната от екстремно ниските водни нива. Според Reuters един от румънските ядрени реактори беше изключен в условията на кризата с Дунав.

Какво означава това за енергийната сигурност?

Тези събития не означават, че ядрената или водната енергия са ненадеждни.

Те показват нещо друго.

Нито един енергиен източник не е напълно независим от природните условия, инфраструктурата или доставките на ресурси.

Затова енергийната сигурност се основава не само на количеството произведена електроенергия, но и на разнообразието на източниците.

Когато една система разполага с различни технологии, рискът се разпределя.

Вятърът като част от този микс

Вятърът също зависи от природните условия.

Турбините произвеждат електроенергия само когато има достатъчно вятър.

Но за разлика от водно зависимите технологии, производството от вятър не зависи от нивото на реките и язовирите.

Не е необходимо и постоянно доставяне на гориво.

Това не означава, че вятърната енергия трябва да замени останалите източници.

По важният въпрос е как тя може да бъде включена разумно в един по разнообразен и устойчив енергиен микс.

България има потенциал

България разполага с райони с добри ветрови условия.

Особено Североизточна България и Добруджа имат природен потенциал за развитие на вятърна енергия.

Въпросът е как този потенциал може да бъде използван разумно, с модерни технологии, добро планиране, развитие на електропреносната мрежа и необходимата защита на природата.

Именно този баланс между енергия, природа, икономика и сигурност е част от предстоящия документален филм на Неди Джон Крос:

„ВЯТЪР - ПОВЕЧЕ ОТ ЕНЕРГИЯ“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами с толкова

    6 0 Отговор
    въздухари, няма кой да духа!

    Коментиран от #12

    18:45 21.09.2026

  • 2 Напредва все пак

    3 1 Отговор
    Копае дъното с регресивните !

    18:47 21.09.2026

  • 3 България ?

    6 0 Отговор
    собствениците на до сега изграденото са само престъпници които грабят народа

    18:47 21.09.2026

  • 4 ЕСтествено

    16 0 Отговор
    След като унищожиха плодородните ниви и ги засяха със соларни панели, що да не изкоренят и дърветата и да посадят вятърни перки!?
    Урсулите не си дават сметка, какви щети нанасят на природата, а уж били за "борба с климатичните промени"!?
    Един ядрен реактор покрива цялото това безумно унищожаване на площи!

    Коментиран от #7, #28

    18:48 21.09.2026

  • 5 Иначе казано

    14 0 Отговор
    най-плодородните земи да се застроят с ветърни мелници, защото някой го вее ветър на бял мерцедес?

    18:51 21.09.2026

  • 6 Българин 🇧🇬

    11 0 Отговор
    ВЕИ мафията , която съсипва плодородните български земи и вдига цените на тока за хората , като скъпата му продукция се смесва с евтинияя и чист продукт на АЕЦ Козлодуй не е мит , и тази статия го доказва . Вместо да построят Втора Държавна АЕЦ Белене , ни пробутват реклама на ВЕИ мафията .

    18:53 21.09.2026

  • 7 Соломон

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "ЕСтествено":

    И как точно соларите или перките унищожават земята.Не че ми харесва да ги слагат на обработваема земя.Има достатъчно свободни баири със драки по тях

    Коментиран от #10, #22

    18:55 21.09.2026

  • 8 забранете ги веднага

    6 0 Отговор
    Е те тва се казва зелен еврас да те спаси, нещата след спасението само се влошиха и то най вече в европа, сега трябва да махнем всичкото панел чушкопеци и вятърни мелници, заради полетата с чушкопеците европа се нагрява, полетата са огледала и връщат светлината в атмосферата нагряват облаците а вятърните мелници забавят въздушните течения, да не говорим батериите колко са замърсяващи при производството им а дори не могат да ги рециклират, а с яките зелени спасителни данъци яко ни крадат парите, та сега въпроса е, как да се спасим от спасителите, не щем вече еврастите да ни спасяват.

    18:55 21.09.2026

  • 9 Анонимен

    1 4 Отговор
    Обработвам нива, до която има ветрогенератор, скъсва се да вали, много съм доволен. Предложат ли ми солидна сума, веднага ще продам 300-400 декара, за да ги бетонират. Куцо и сакато дава акъл какво да правим земеделците, а един не е стъпал на нива, за да види за какъв труд става въпрос. Продавам и хич не ми дреме, кой каквото иска да си мисли.

    18:57 21.09.2026

  • 10 млад еврас

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    Ми чети, а не да питаш как се унищожава, знаеш ли колко гори, храсти са изсечени в европа за да слагат перки, около всяка перка ако не е в нива, се освобождава 50 на 50 метра пространство и се засипва с камънак, до всяка перка се прокарва път през гората и се реже всичко, тонове "екологичен" бетон се излива в земята, за панелите се съсипа сумати земеделска земя, панелите и перките са само химия, как и къде ще ги рециклират, в Германия няколко земеделци вече гътнаха перки, че от микро вибрациите продукцията им падала драстично, овцете не ги пускат да пасат при панелите, че им пада млякото, за батериите изобщо няма кво да говорим за екология, шя спасяваме планетата чрез още повече химия.

    Коментиран от #11, #13, #14

    19:05 21.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Как няма кой до духа

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ами с толкова":

    Малко ли русопути има у нас.

    19:12 21.09.2026

  • 13 Тихо пръдлю!

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "млад еврас":

    Не си компетентен по темата.

    Коментиран от #17, #20

    19:13 21.09.2026

  • 14 Ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "млад еврас":

    Клошарят забрал грижа за Германия.

    19:14 21.09.2026

  • 15 млад еврас

    4 1 Отговор
    2-3 ядрени централи ще произведат повече ток от всички вятърни мелници и чушкопек панели в цяла европа, от сега да ви кажа, че до10тина години това нещо ще се забрани в света, като се разбере от хората колко са вредни и замърсяващи природата и с ниско КПД и дори не могат да се изплатят в краткия си и неефективен животец. Хората които наложиха това трябва да бъдат съдени и вкарани в затвора.

    Коментиран от #19

    19:16 21.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Биогаз

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тихо пръдлю!":

    Ако те ритнат, шумно ли ще се изрежеш?

    19:19 21.09.2026

  • 18 Зелен хайвер

    1 1 Отговор
    Излишъкът от енергия на вятърните електроцентрали увеличава сметките за електроенергия на домакинствата с почти 1 милиард британски лири“ – Нови данни показват, че излишъкът от енергия от вятърните електроцентрали е довел до изплащане на компенсации в размер на 900 милиона британски лири, което е добавило почти 1 милиард британски лири към сметките за електроенергия на домакинствата, съобщава Telegraph 2026/07/26/

    19:20 21.09.2026

  • 19 Удри копейката с лопатЕто!

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "млад еврас":

    Ядрената енергия е най-скъпата и отровна.
    Милиарди струват само съхранението на ядрените отпадъци.И то в продължение на стотици години.
    Има един град в Русия -Озерск.Просвети се вместо да бъдеш безполезен едиот.

    Коментиран от #23

    19:20 21.09.2026

  • 20 млад еврас

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тихо пръдлю!":

    Ми доста съм компетентен по темата, работя на доста високо ниво по монтажа на перките в Германия, преди това във Франция, та доста неща са ми ясни, просто си нямаш на идея за ква измама иде реч, обаче ти я плащаш хахахахаха, казвамти нещата право куме в очи, ти ако имаш повече от 2 мозъчни клети ще го разбереш, ако не твоя си работа, жив и здрав.

    Коментиран от #24, #25

    19:21 21.09.2026

  • 21 Не се гаси туй що не гасне

    3 1 Отговор
    „Пожарът в завода за акумулатори в Мос-Лендинг се разгаря с нова сила, предизвиквайки нови опасения за безопасността в целия щат“ - Нов пожар в склада за акумулаторни батерии в Мос-Ландинг, Калифорния, отново предизвика тревога относно въздействието на големите акумулаторни съоръжения върху здравето и нарастващата зависимост на щата от тях, съобщава вестник „The Hemet and San Jacinto Chronicle“. 20.09.26

    19:22 21.09.2026

  • 22 Виа Понтика

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    Унищожаване на почвите и инфразвук, ако са твърде близо до населени райони, хората се побъркват, а гугутките летят накриво.

    19:23 21.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Овчи дирник 😂

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "млад еврас":

    Що не отиде в Русия?

    19:24 21.09.2026

  • 25 Ей това да си копейка е Божие наказание

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "млад еврас":

    Значи работиш за измамници.

    Коментиран от #31

    19:27 21.09.2026

  • 26 Не се заблуждавайте

    0 0 Отговор
    България не разполага с добри природни условия за производство на електроенергия от вятър, включително в Североизточна България. Средната скорост на вятъра във ветровит ден е ниска, а дните с вятър са малко. Правени са изследвания още в средата на миналия век. Такива са ни прородните дадености. Нищо не се е променило. Затова енергийните предприемачи не се занимават с перки. Гледайте накъде вървят парите. Хората не са балами.

    19:28 21.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хич не си прав

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЕСтествено":

    Плодородна земя първа, втора и трета категория дават по-висок годишен доход ако са засяти с технически култури, а не с панели. В България земеделските земи са категоризирани в 10 категории. От 7-ма нататък е по-рентабилно да се строят паркове. Тя и без това пустее или се ползва за пасища.

    19:31 21.09.2026

  • 29 си пън

    0 1 Отговор
    драскачо,и добре,че изостава,не ни трвбват тонове бетон по планините и перки по 50 метра дет се чудиш после кво да ги правиш

    19:32 21.09.2026

  • 30 ИНТЕРЕСНО?

    1 0 Отговор
    МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
    Доклад от 23.01.2006
    Средният брой на слънчевите дни в нашата страна се увеличава с около 18 - 20. Като цяло слънчевата радиация над страната е повече от 1370 Ват/кв.м. В горните слоеве на атмосферата слънчевата константа варира от 1370 до пикове със стойност 2100 Ват/кв.м. Ветровите потоци над нашата страна са силно променени.Те са с по-малка скорост, занижен интензитет и честота. …
    За следващите 50 години ветровата прогноза за територията на Р. България като енергиен източник е лоша. Климатичната обстановка е коренно променена и хоризонтални ветрови потоци със средно годишна скорост от 6-8 метра за секунда могат да се наблюдават само по високите върхове- връх Ботев, връх Мургаш, Рожен, Мусала, Черни връх, връх Перелик и други. В настоящата година средногодишната скорост на вятъра и в района на Каварна и нос Калиакра е под 5 м/сек. По високите ни върхове като връх Мусала на Рила, Черни връх и местността “Ветровала” на Витоша, върховете в Пирин планина, а също така и Връх Рожен в Родопите не дават необходимите икономически изгодни ветрови условия за промишлена ветро-енергетика.
    Данните от половин век на Българските метеорологични служби не показват добри прогнози за ветро-енергетиката. В Стара планина също условията за монтиране на ветрогенератори от различен тип и ефективно използуване на вятърна енергия, например връх Мургаш не са благоприятни. Редната скорост на вятъра е около 8-9 метра/сек. Което услови

    19:32 21.09.2026

  • 31 млад еврас

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ей това да си копейка е Божие наказание":

    Разбира се, че работя за измамници, поне плащат в несвяст, ти също работиш за измамници хахахаха, то други няма хахахахахаха, дори "честен" работодател да си, то пък тогава работиш с измамници хахахахаха, цяла европа е така, то затова се докара до това положение.

    19:34 21.09.2026