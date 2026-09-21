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Представен е смартфон за фенове на Harry Potter

Представен е смартфон за фенове на Harry Potter

21 Септември, 2026 18:04 387 3

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  • 16 pro

Realme 16 Pro пристига в специална версия за най-запалените 

Представен е смартфон за фенове на Harry Potter - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Магията от света на Хогуортс официално превзе и технологичната сцена с дебюта на Realme 16 Pro Harry Potter Edition. Този лимитиран смартфон представя за първи път в света иновативната Quadra Light-Sensing Color-Changing технология. Върху гърба на устройството е разположен гербът на четирите факултета, който под въздействието на ултравиолетова светлина променя цвета си и разкрива едновременно символите на Грифиндор, Слидерин, Рейвънклоу и Хафълпаф.

Представен е смартфон за фенове на Harry Potter

Дизайнът на лимитираната серия включва кожен гръб с диамантена текстура, вдъхновена от вълшебния шах, метална рамка с лазерно гравиран надпис "Welcome to Hogwarts" и огледален модул на камерата, базиран на совата Хедуиг. Всичко това е съчетано с дълбоко персонализиран интерфейс, включващ над 30 тематични икони, анимация при отключване с писма от Хогуортс и ексклузивни тапети. Моделът ще се достави в лимитиран тираж от едва 5 000 бройки, опаковани в специален куфар, съдържащ писмо за прием, билет за платформа 9¾ и брандирани аксесоари.

Под магическата визия се крие хардуер, идентичен със стандартния Realme 16 Pro. Смартфонът разполага с 6,78-инчов AMOLED екран със 144Hz честота на опресняване, чипсет MediaTek Dimensity 7300-Max, 200-мегапикселова основна камера и масивна батерия с капацитет 7 000 mAh, поддържаща 80W бързо зареждане. Заедно с него дебютират и безжичните слушалки Realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition, довършващи колекцията за феновете на поредицата

Представен е смартфон за фенове на Harry Potter


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    4 0 Отговор
    А за феновете на Сторми Даниелс?

    Коментиран от #3

    18:10 21.09.2026

  • 2 Ах, че готино

    0 0 Отговор
    Realme не разочароват никога.

    18:12 21.09.2026

  • 3 Хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    Бай Дончо тииии, ти, къв си палавник😅

    18:13 21.09.2026