Представен е смартфон за фенове на Harry Potter

Магията от света на Хогуортс официално превзе и технологичната сцена с дебюта на Realme 16 Pro Harry Potter Edition. Този лимитиран смартфон представя за първи път в света иновативната Quadra Light-Sensing Color-Changing технология. Върху гърба на устройството е разположен гербът на четирите факултета, който под въздействието на ултравиолетова светлина променя цвета си и разкрива едновременно символите на Грифиндор, Слидерин, Рейвънклоу и Хафълпаф.

Дизайнът на лимитираната серия включва кожен гръб с диамантена текстура, вдъхновена от вълшебния шах, метална рамка с лазерно гравиран надпис "Welcome to Hogwarts" и огледален модул на камерата, базиран на совата Хедуиг. Всичко това е съчетано с дълбоко персонализиран интерфейс, включващ над 30 тематични икони, анимация при отключване с писма от Хогуортс и ексклузивни тапети. Моделът ще се достави в лимитиран тираж от едва 5 000 бройки, опаковани в специален куфар, съдържащ писмо за прием, билет за платформа 9¾ и брандирани аксесоари.

Под магическата визия се крие хардуер, идентичен със стандартния Realme 16 Pro. Смартфонът разполага с 6,78-инчов AMOLED екран със 144Hz честота на опресняване, чипсет MediaTek Dimensity 7300-Max, 200-мегапикселова основна камера и масивна батерия с капацитет 7 000 mAh, поддържаща 80W бързо зареждане. Заедно с него дебютират и безжичните слушалки Realme Buds T500 Pro Harry Potter Edition, довършващи колекцията за феновете на поредицата