Qualcomm представи новите си флагмански процесори

Qualcomm официално представи своята водеща гама от процесори, като дебютираха платформите Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и стандартната Gen 6, изработени по усъвършенствана 2-нанометрова производствена архитектура. Най-новата чипова архитектура на Qualcomm използва специално разработени 64-битови Oryon конфигурации с два основни ядра, способни да достигнат невероятната максимална честота от 5,0 GHz. Тези високооборотни командни единици се подпомагат допълнително от шест производителни чипа, настроени да работят с честота до 4,0 GHz, което обещава мигновена реакция при взискателни цифрови натоварвания.

За да подхрани този високопроизводителен механичен еквивалент, архитектурата интегрира 16 мегабайта Oryon FlexCache, както и поддръжка за до 24 гигабайта високоскоростна LPDDR5X/6 памет, съчетана с UFS 5.0 връзки за съхранение. Флагманският вариант „Extreme“ поставя впечатляващ рекорд, като осигурява 13-процентно увеличение на суровата изчислителна мощност, забележително 37-процентно подобрение на термичната и енергийната ефективност, внушително 44-процентно увеличение на графичната производителност благодарение на преработения хардуер Adreno, както и 35-процентно повишение на производителността при невронната обработка. Освен това той постига 33-процентно подобрение в производителността на изкуствения интелект на ват, както и с 50 процента по-голям обем на споделената памет за невронния си процесор Hexagon.

Стандартният вариант от 6-то поколение също се представя достойно, като предлага солидно 10-процентно увеличение на изчислителната мощност, съчетано с 37-процентно подобрение на енергийната ефективност, както и 35-процентно повишение на графичната производителност и подобрени невроизчислителни възможности. Освен суровата изчислителна мощ, тези платформи превръщат вградения набор от камери в студийна телеметрична система от професионален клас. Конфигурацията „Extreme“ позволява запис на 8K видео с 60 кадъра в секунда, както и на изключително детайлни 4K кадри в забавен режим при 240 кадъра в секунда, докато стандартната версия успешно се справя с 8K при 30 кадъра в секунда и 4K в забавен режим при 120 кадъра в секунда.

Прилагането в индустрията вече навлиза в пълна скорост, като големите производители вече резервират производствени капацитети за предстоящата моделна година. Очакваната с голямо нетърпение серия Xiaomi 18 Pro заема челна позиция като първата серия устройства, в които се предвижда да бъде внедрен мощният процесор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Междувременно водещи производители като Motorola с модела Signature 27 и OnePlus с предстоящия OnePlus 16 потвърдиха плановете си да използват тези усъвършенствани платформи, като по този начин гарантират, че този нов стандарт за високопроизводителна цифрова техника скоро ще доминира на световната сцена на флагманските модели.