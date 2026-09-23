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Русия обяви, че все още няма основания за провеждане на мирни преговори за Украйна
  Тема: Украйна

Русия обяви, че все още няма основания за провеждане на мирни преговори за Украйна

23 Септември, 2026 14:50 1 590 27

  • украйна-
  • русия-
  • дмитрий песков-
  • кремъл-
  • война-
  • марко рубио

Песков допълни, че възможността за провеждането на среща между Путин и Зеленски също не се е променила

Русия обяви, че все още няма основания за провеждане на мирни преговори за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви днес, че все още няма основания за провеждане на мирни преговори за Украйна, въпреки че Москва остава отворена за подобни инициативи, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че на този етап няма конкретни планове за срещи на високо равнище за обсъждането на потенциално мирно споразумение с представители от Вашингтон или Киев.

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Той каза това преди началото на срещата между руския министър на външните работи Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Песков допълни, че възможността за провеждането на среща между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски също не се е променила.

"Ако Зеленски желае, може да дойде в Москва. Необходимите гаранции за сигурността му ще му бъдат осигурени", изтъкна говорителят на Кремъл, като посочи, че украинският президент е наясно какви решения (от гледната точка на Москва) трябва да вземе.

Украинските власти неколкократно заявиха, че е неприемливо такава среща да се състои в Москва и предложиха преките преговори да се състоят в неутрална държава, припомня Ройтерс.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Примирие ли.....

    31 38 Отговор
    Украйна е копието с което Русия ще погребе запада.

    Коментиран от #17

    14:52 23.09.2026

  • 2 Преговори

    30 39 Отговор
    Когато реши Русия.стига са плямпали

    14:54 23.09.2026

  • 3 Оооо

    38 30 Отговор
    Като укрите ви издрънкат още няколко рафинерии, щете не щете ще преговаряте. Предстои ви тежка зима, а без горива не може.

    14:57 23.09.2026

  • 4 Е как така

    26 24 Отговор
    Нали вчера ми крончо Тръмп и третият клоун провеждаха преговори между Русия и Украйна за спиране на огъня. Кой ви брои за сливи....

    14:59 23.09.2026

  • 5 az СВО Победа 81

    30 12 Отговор
    Путин отдавна го заяви:

    Преговори, заради самите преговори няма да има!

    Ще има среща за подписването на конкретен мирен договор, отстраняващ причините за конфликта.....

    Отделно самият наркофюрер забрани със закон воденето на мирни преговори с Москва и среща с Путин...., ако е забравил да му го напомня!
    🤣🤣🤣🤣🤣

    14:59 23.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Варненец

    14 15 Отговор
    Купоните за гориво вече са факт, още малко да излязат и купоните за храна, ще преговарят.

    15:01 23.09.2026

  • 8 Рано е за мирни преговори

    25 15 Отговор
    След още две-три години, когато Украйна стане по-малка по площ и население от Ловешка област, ще ги изселят в Еврейската автономна област.

    Коментиран от #25

    15:04 23.09.2026

  • 9 Герги

    11 13 Отговор
    Да се приготвим за още години война...Русия иска 4те откраднати територии,и колкото и крепостни да станат курбан,тя няма да отстъпи...казано от Император Путин Първи...

    15:05 23.09.2026

  • 10 Дънди

    19 12 Отговор
    Русия има 67 рафинерии с ранга на Лукойл
    Бургас. Отвориха и рафинерия с големината на Бургаска област!
    Сега помислете добре кой ще развее белия байрак в Европа?
    По азбучен ред:Австрия, България... Германия,... Франция...!

    Коментиран от #12

    15:06 23.09.2026

  • 11 Дънди

    18 10 Отговор
    Русия има 67 рафинерии с ранга на Лукойл
    Бургас. Отвориха и рафинерия с големината на Бургаска област!
    Сега помислете добре,кой ще развее белия байрак в Европа?
    По азбучен ред:Австрия, България... Германия,... Франция...! Там в Русия винаги ще има, ама Европа... все няма и няма да има!

    15:08 23.09.2026

  • 12 гост

    8 14 Отговор

    До коментар #10 от "Дънди":

    колко останаха бе Дънди,вече не са 67....с тенденция за намаляване...

    15:08 23.09.2026

  • 13 Стенли

    22 10 Отговор
    Колкото да казват , че за тази война е виновен Путин , двойна по голяма има зеленски ,помним , кой се отказа от преговорите , когато имаше възможност ,да спаси държавата , и народа си , а че загиват ужасно много хора и от двете страни включително и цивилни това е факт , за бандерите не ми е жал , но има доста хорица в така наречената държава Украйна които ги ловят на улицата и ги пращат на фронта , вчера гледах един клип , как искаха да хванат един човек , но той беше с едно голямо куче , и кучето доста му помогна, да се отърве от душегубката

    15:08 23.09.2026

  • 14 русия Агресор

    10 17 Отговор
    русия Световен Терорист №1

    15:12 23.09.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 9 Отговор
    КРАЙ ДОБРОПОЛИЕ ...
    ... БРАТУШКИТЕ ВЛЯЗОХА В СТЕПИТЕ
    ......
    КОИТО СТИГАТ ЧАК ДО КИЙВ И ПЕТРОВСК НА ДНЕПЪР :)
    .....
    КОЙ ЩЕ СПРЕ СЕГА ЧЕРВЕНАТА КОННИЦА?

    15:12 23.09.2026

  • 16 русия без бензин Интернет

    11 14 Отговор
    руските крепостни са издържливи! Дай им водка и умират без страх. А, роднините им изпиват парите!

    15:15 23.09.2026

  • 17 Ти кой беше?

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Примирие ли.....":

    Господин Никой ли?

    15:17 23.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 99999999

    14 7 Отговор
    РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
    ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.

    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
    РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ.
    АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО.ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    Коментиран от #20

    15:20 23.09.2026

  • 20 гост

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "99999999":

    Пиши нормално,недей да крещиш.

    15:27 23.09.2026

  • 21 Обективен

    2 2 Отговор
    На изток, имат една фраза"Восток,дело тонкое".
    Който не може да я осмисли,си е за негова сметка.

    15:28 23.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Путлер е безаналогов тъnak !

    6 11 Отговор
    Пуся що се е скрил в бункера и не е на срещата на ООН ?!
    Да не би да го е страх да срещне по коридорите Президент Зеленски ?
    Какво толкова може да стане, нали ходи с памперс, най много да се размирише около него, но то така или иначе всеки го заобикаля като кpacтава жаба, никой няма да усети.

    15:31 23.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 5 години Киев за 3 дня 🤪

    5 10 Отговор

    До коментар #8 от "Рано е за мирни преговори":

    От два, три дня, минахме на 2-3 години 🤣🤣🤣
    А на фронта монголята на Путлер целуват всяка сутрин коpaня и викат "С помоща на Алах осъмнахме" 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    15:34 23.09.2026

  • 26 мдааа

    4 5 Отговор
    За пореден път pedeRassNazzite се държат като ощипани булки

    15:37 23.09.2026

  • 27 Хи хи

    3 2 Отговор
    Тия дето предлагат българи да ходят в Москва, ми накарайте зеля да иде там , и да преговаря за мир бе !!! Тва е негова работа ! Ако не може да договори мир, значи е некадърен и трябва да бъде сменен ! И без тва мандата му е изтекъл !!

    16:05 23.09.2026

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