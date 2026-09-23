Русия обяви, че все още няма основания за провеждане на мирни преговори за Украйна

Кремъл заяви днес, че все още няма основания за провеждане на мирни преговори за Украйна, въпреки че Москва остава отворена за подобни инициативи, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че на този етап няма конкретни планове за срещи на високо равнище за обсъждането на потенциално мирно споразумение с представители от Вашингтон или Киев.
Той каза това преди началото на срещата между руския министър на външните работи Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Песков допълни, че възможността за провеждането на среща между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски също не се е променила.
"Ако Зеленски желае, може да дойде в Москва. Необходимите гаранции за сигурността му ще му бъдат осигурени", изтъкна говорителят на Кремъл, като посочи, че украинският президент е наясно какви решения (от гледната точка на Москва) трябва да вземе.
Украинските власти неколкократно заявиха, че е неприемливо такава среща да се състои в Москва и предложиха преките преговори да се състоят в неутрална държава, припомня Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Примирие ли.....
Коментиран от #17
14:52 23.09.2026
2 Преговори
14:54 23.09.2026
3 Оооо
14:57 23.09.2026
4 Е как така
14:59 23.09.2026
5 az СВО Победа 81
Преговори, заради самите преговори няма да има!
Ще има среща за подписването на конкретен мирен договор, отстраняващ причините за конфликта.....
Отделно самият наркофюрер забрани със закон воденето на мирни преговори с Москва и среща с Путин...., ако е забравил да му го напомня!
🤣🤣🤣🤣🤣
14:59 23.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Варненец
15:01 23.09.2026
8 Рано е за мирни преговори
Коментиран от #25
15:04 23.09.2026
9 Герги
15:05 23.09.2026
10 Дънди
Бургас. Отвориха и рафинерия с големината на Бургаска област!
Сега помислете добре кой ще развее белия байрак в Европа?
По азбучен ред:Австрия, България... Германия,... Франция...!
Коментиран от #12
15:06 23.09.2026
11 Дънди
Бургас. Отвориха и рафинерия с големината на Бургаска област!
Сега помислете добре,кой ще развее белия байрак в Европа?
По азбучен ред:Австрия, България... Германия,... Франция...! Там в Русия винаги ще има, ама Европа... все няма и няма да има!
15:08 23.09.2026
12 гост
До коментар #10 от "Дънди":колко останаха бе Дънди,вече не са 67....с тенденция за намаляване...
15:08 23.09.2026
13 Стенли
15:08 23.09.2026
14 русия Агресор
15:12 23.09.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... БРАТУШКИТЕ ВЛЯЗОХА В СТЕПИТЕ
......
КОИТО СТИГАТ ЧАК ДО КИЙВ И ПЕТРОВСК НА ДНЕПЪР :)
.....
КОЙ ЩЕ СПРЕ СЕГА ЧЕРВЕНАТА КОННИЦА?
15:12 23.09.2026
16 русия без бензин Интернет
15:15 23.09.2026
17 Ти кой беше?
До коментар #1 от "Примирие ли.....":Господин Никой ли?
15:17 23.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 99999999
ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ.
АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО.ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
Коментиран от #20
15:20 23.09.2026
20 гост
До коментар #19 от "99999999":Пиши нормално,недей да крещиш.
15:27 23.09.2026
21 Обективен
Който не може да я осмисли,си е за негова сметка.
15:28 23.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Путлер е безаналогов тъnak !
Да не би да го е страх да срещне по коридорите Президент Зеленски ?
Какво толкова може да стане, нали ходи с памперс, най много да се размирише около него, но то така или иначе всеки го заобикаля като кpacтава жаба, никой няма да усети.
15:31 23.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 5 години Киев за 3 дня 🤪
До коментар #8 от "Рано е за мирни преговори":От два, три дня, минахме на 2-3 години 🤣🤣🤣
А на фронта монголята на Путлер целуват всяка сутрин коpaня и викат "С помоща на Алах осъмнахме" 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
15:34 23.09.2026
26 мдааа
15:37 23.09.2026
27 Хи хи
16:05 23.09.2026