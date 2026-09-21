Xiaomi потвърди премиерата на новия си флагман. Ето кога е тя

Xiaomi официално потвърди, че дългоочакваната флагманска серия Xiaomi 18 Pro ще направи своя дебют в Китай на 23 септември. Линията включва два основни модела – Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, които залагат на агресивни хардуерни подобрения, изцяло нов дисплей и нови стандартни нива при капацитета на батериите.

Основният технологичен акцент в новите устройства е революционният Smart Privacy Display. За разлика от софтуерните филтри или външните протектори, филтриращата технология работи директно на ниво пиксели, подобно на решението в Galaxy S26 Ultra. Екранът редува стандартни пиксели с такива, оборудвани с микроскопични физически прегради. При активиране на защитния режим страничната яркост под ъгъл над 60 градуса спада до едва 1%, превръщайки дисплея в абсолютно черен за околните. Самият панел ползва новото M11 луминесцентно вещество с пикова яркост от 4 000 нита, впечатляващо тънки рамки от 0,99 mm и пълна поддръжка на BT.2020 цветовата гама.

Двата модела споделят авангарден 2-нанометров процесор (очаква се това да бъде Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro) и подобрен заден помощен дисплей с поддръжка на HyperOS 4. Основната разлика между стандартния Pro и Pro Max варианта се крие в батериите – 18 Pro получава 7 000 mAh акумулатор, докато 18 Pro Max разполага с 8 500 mAh силициево-въглеродна клетка. Заснемането е поверено на тройна Leica фотосистема, изградена около два 200-мегапикселови сензора (основен и перископен телефото). Цветовите опции при премиерата ще бъдат черен, Galaxy Blue и бял.