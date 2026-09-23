Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Валенсия назначи Агире за старши треньор

Валенсия назначи Агире за старши треньор

23 Септември, 2026 14:59 462 0

  • валенсия-
  • хавиер агире-
  • ла лига-
  • карлос корберан-
  • браулио васкес

Мексиканецът поема отбора до края на сезона с опция за нов договор

Валенсия назначи Агире за старши треньор - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Валенсия официално назначи Хавиер Агире за старши треньор на първия отбор, като договорът му е до края на сезона с възможност за удължаване с още една година при изпълнение на спортните цели, съобщи клубът. Мексиканецът заменя временния наставник Оскар Санчес, който пое отбора след освобождаването на Карлос Корберан.

Решението идва в момент, в който Валенсия е на 19-о място в класирането на Ла Лига с четири точки. Корберан беше освободен, след като тимът спечели само една точка в първите си пет мача, а след това Санчес води отбора в два двубоя преди паузата за националните отбори.

Опитен треньор се връща в Испания

Агире се завръща в испанския футбол след двугодишно прекъсване. През последния период той беше селекционер на Мексико и изведе отбора до осминафиналите на световното първенство това лято. За мексиканския национален тим това беше важен резултат, след като тимът стигна до първа победа в елиминационната фаза на турнира от 1986 г. насам.

Валенсия ще бъде седмият испански клуб в кариерата на Агире. Преди това той е работил в Майорка, Осасуна, Атлетико Мадрид, Леганес и Сарагоса, а сега отново поема задача в Ла Лига в момент, когато клубът търси бърза реакция след слабото начало на сезона.

Клубът търси изход от трудна ситуация

На 13 септември Валенсия обяви напускането на изпълнителния директор по футболните въпроси Рон Гурли и върна Браулио Васкес на поста спортен директор за втори път. Така новият старши треньор и спортният директор ще работят заедно в опит да стабилизират отбора и да го измъкнат от зоната на изпадащите.

В съобщението си клубът посочи, че Агире пристига, за да помогне на Валенсия да остане в Примера дивисион и да се бори за по-добро представяне в първенството. Според обявените условия договорът може да бъде удължен и за следващ сезон, ако отборът постигне поставените цели, сред които е и класиране за Лига Европа.

Назначението поставя края на краткия период на несигурност след освобождаването на Корберан и дава на Валенсия треньор с богат опит в испанския футбол и на международно ниво. За клуба, който се намира близо до дъното на таблицата, следващите мачове вече ще бъдат пряко свързани с това доколко бързо ще се усети ефектът от новата смяна на пейката.

Източници: БТА, Валенсия, À Punt


Испания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове