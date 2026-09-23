Валенсия назначи Агире за старши треньор

Валенсия официално назначи Хавиер Агире за старши треньор на първия отбор, като договорът му е до края на сезона с възможност за удължаване с още една година при изпълнение на спортните цели, съобщи клубът. Мексиканецът заменя временния наставник Оскар Санчес, който пое отбора след освобождаването на Карлос Корберан.

Решението идва в момент, в който Валенсия е на 19-о място в класирането на Ла Лига с четири точки. Корберан беше освободен, след като тимът спечели само една точка в първите си пет мача, а след това Санчес води отбора в два двубоя преди паузата за националните отбори.

Опитен треньор се връща в Испания

Агире се завръща в испанския футбол след двугодишно прекъсване. През последния период той беше селекционер на Мексико и изведе отбора до осминафиналите на световното първенство това лято. За мексиканския национален тим това беше важен резултат, след като тимът стигна до първа победа в елиминационната фаза на турнира от 1986 г. насам.

Валенсия ще бъде седмият испански клуб в кариерата на Агире. Преди това той е работил в Майорка, Осасуна, Атлетико Мадрид, Леганес и Сарагоса, а сега отново поема задача в Ла Лига в момент, когато клубът търси бърза реакция след слабото начало на сезона.

Клубът търси изход от трудна ситуация

На 13 септември Валенсия обяви напускането на изпълнителния директор по футболните въпроси Рон Гурли и върна Браулио Васкес на поста спортен директор за втори път. Така новият старши треньор и спортният директор ще работят заедно в опит да стабилизират отбора и да го измъкнат от зоната на изпадащите.

В съобщението си клубът посочи, че Агире пристига, за да помогне на Валенсия да остане в Примера дивисион и да се бори за по-добро представяне в първенството. Според обявените условия договорът може да бъде удължен и за следващ сезон, ако отборът постигне поставените цели, сред които е и класиране за Лига Европа.

Назначението поставя края на краткия период на несигурност след освобождаването на Корберан и дава на Валенсия треньор с богат опит в испанския футбол и на международно ниво. За клуба, който се намира близо до дъното на таблицата, следващите мачове вече ще бъдат пряко свързани с това доколко бързо ще се усети ефектът от новата смяна на пейката.

Източници: БТА, Валенсия, À Punt