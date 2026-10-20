С двойно по-бързо невронно рендериране и 20% по-малко видеопамет Nvidia прави голям скок с DLSS 5

Американският технологичен гигант Nvidia обяви мащабна актуализация за своята система за мащабиране на изображението DLSS 5, която носи значителни подобрения в производителността и ефективността. Октомврийският пакет удвоява скоростта на работа на модела за невронно рендиране спрямо версията от септември. Новите оптимизации са налични за притежателите на видеокарти от серията GeForce RTX 50, преносимите компютри от линията RTX Spark, както и за потребителите на облачната платформа GeForce NOW.

В основата на подобренията залегва фундаментална преработка на невронната мрежа. Размерът на AI модела е съкратен с 24 процента до 118 милиона параметъра, което води до 20 процента по-ниска консумация на видеопамет (VRAM) при Ultra HD (4K) резолюция. Тези корекции намаляват натоварването върху графичния процесор от страна на технологията 3D-Guided Neural Rendering с цели 50 процента, без това да оказва отрицателно влияние върху детайлността и качеството на картината. В сравнение с първоначалното обявяване на технологията през март, в момента алгоритъмът работи 10 пъти по-бързо, осигурявайки например до 1,4 пъти по-висок кадров участък в заглавия като NBA 2K27. Занапред новата версия ще бъде активирана по подразбиране във всички поддържани игри.

Успоредно с рендирането, Nvidia въвежда и подобрен алгоритъм за генериране на кадри (Frame Generation). Чрез бета актуализация на приложението Nvidia дебютира новият режим Preset C, създаден за постигане на максимална производителност. При графични ускорители от нивото на GeForce RTX 5060 се отчита повишение на скоростта с до 35 процента при минимални компромиси с визуалното качество. Новият режим е съвместим както с новата линия GeForce RTX 50, така и с предишното поколение GeForce RTX 40 и лаптопите RTX Spark.

Ускорението при генерирането на кадри е постигнато чрез промяна в архитектурата от изкуствен интелект. Докато стандартната технология използва два отделни AI модела – за анализ на векторите на движение и за обработка на оптичния поток при потребителския интерфейс и светлинните ефекти, Preset C заменя втория модел с по-лек и бърз алгоритъм. Това значително съкращава необходимите ресурси за изчисление на всеки кадър. Новият режим вече е достъпен за тестове, като пълното му интегриране в платформата RTX Remix е насрочено за 23 октомври.