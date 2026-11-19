„И аз искам да унищожаваме дроновете, но няма как към момента по чисто военнотехнически причини“, заяви премиерът Румен Радев на конференцията „Черно море 2026: по-Близкият изток“ в София. Изказването му беше в отговор на коментара на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който ден по-рано каза, че при сегашната ситуация с атакуваните от дронове кораби би унищожавал безпилотните апарати.

Радев посочи, че откриването на дронове от българския бряг е изключително трудно с техниката, с която страната разполага. По думите му България е получавала епизодична помощ от партньорите чрез патрулна авиация, а в момента се работи за по-редовно дежурство на съюзнически патрулни самолети, които да наблюдават за заплахи в акваторията на Черно море.

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Радев: Няма такъв произведен радар

Премиерът заяви, че един радар на брега не може да види на 100 километра навътре в морето нисколетящ дрон. Той направи разграничение между въздушните и морските безпилотни апарати, като отбеляза, че последните са с много нисък профил и малка отразяваща повърхност.

„Няма такъв произведен радар“, каза Румен Радев.

В изказването си той отправи критика към политици, които според него подценяват техническите ограничения при откриването и унищожаването на дронове.

Предложение за обща сигурност в Черно море

Радев припомни предложението на България Черно море да бъде обявено за зона на споделена сигурност. Идеята е шестте крайбрежни държави да се обединят около мораториум върху атаките срещу цивилни кораби.

Според премиера въпросът има и хуманитарно измерение, тъй като през Черно море преминава над 40% от зърното в световен мащаб, както и значителни количества петрол. „Искаме да превърнем нашето стратегическо, географско положение в стратегическо предимство най-сетне“, заяви Радев.

Коментар за войната между Русия и Украйна

Премиерът определи военнотехническата подготовка като важна, но настоя и за пълно използване на дипломатическия потенциал. Той заяви, че Русия е допуснала стратегически грешки, сред които подценяването на волята на украинския народ за съпротива, а Украйна е сгрешила с контранастъплението през 2023 г.

Радев каза още, че на срещите в Европейския съюз и НАТО не се обсъжда достатъчно ядреният риск, който според него съществува и с който Русия „си играе“. Той призова ЕС и НАТО да намерят по-голяма тежест в преговорите за бъдещата архитектура на сигурността в Европа и заяви, че тези решения не могат да бъдат вземани без участието на България.