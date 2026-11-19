Apple може да върне титаниевата рамка при бъдещия iPhone 20 Pro. Информацията на Fixed Focus Digital публикувана в Weibo сочи, че ранни инженерни образци на модела вече се разработват с титаниева конструкция и по-заоблен дизайн.

Според информацията рамката ще наподобява тази на iPhone Air, но ще бъде значително по-извита. Засега не е ясно дали става дума за окончателното решение на Apple, тъй като разработката се намира в ранен етап. Apple въведе титаниева рамка при iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а материалът остана част от конструкцията и на моделите iPhone 16 Pro. При iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max компанията премина към алуминий, а същият материал беше използван и при iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Ако информацията се потвърди, поколенията iPhone 17 Pro и iPhone 18 Pro ще останат единствените алуминиеви Pro модели след въвеждането на титания при iPhone 15 Pro. Това не е първият слух, който свързва iPhone 20 с дизайна на iPhone Air. През август се появи информация, че юбилейната серия ще използва рамка, подобна на тази на тънкия модел, който също е изграден около титаниева конструкция.