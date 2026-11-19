Когато суровият скандинавски студ затисне пътната мрежа, обикновената техника бързо показва слабостите си, а тъкмо затова Шведската транспортна администрация изпрати по зимните трасета необичаен снегорин на базата на камион Scania, задвижван изцяло с водородно гориво. Целта на експеримента е да се установи колко надеждно работи екологичната силова схема при тежки зимни натоварвания и дали водородът има реален шанс да измести класическите дизелови машини. По данни на MaserFrakt прототипът стъпва върху четириосно шаси Scania 40R FCEV, познато още като тридем, и вече участва в редовното снегопочистване през сезона под координацията на MaserFrakt съвместно със Scania и Peab.

Принципът на работа зад тази внушителна машина е многопластов и подреден: зад кабината са разположени резервоари за 56 кг водород под високо налягане от 700 бара, горивна клетка преобразува газа в електричество, а то захранва тяговите електродвигатели с мощност 544 к.с. Е, хайде де, кой би си представил снегорин да чисти преспите с водородна тяга и електрически мускули вместо с традиционен тракащ дизел? За всеки случай инженерите са добавили и две бордови батерии с общ капацитет 356 kWh, които служат като резервен спасителен пояс за прибиране до базата, ако водородът свърши на фона на все още рехавата мрежа от водородни станции в Европа.

В нормален режим на движение по магистрала подобна водородна установка обещава солиден пробег от около 800 километра, ала истинският тест започва там, където снегът е най-дебел. Организаторите подчертават, че ключовият въпрос е какъв реално ще бъде пробегът при високата съпротивителна сила на предното гребло и едновременната работа на разпръсквача за сол. Затова камионът е окомплектован със специализирано зимно оборудване Mahlers и е пуснат по реални маршрути, стъпвайки върху опита от Норвегия, където още от 2024 г. текат тестове с електрическа общинска техника.

При съседните норвежки изпитания електрическите камиони са били допускани до обществени поръчки с огромни батерии от 1017 kWh, защото снегопочистването изсмуква енергия с невиждан апетит. В най-тежките зимни условия там разходът на електроенергия е надхвърлял 180 kWh на сто километра – близо двойно спрямо конвенционалните машини, което прави водородния подход на шведите особено интригуващ за продължителна работа на студ. Паралелно с това в Скандинавия кипят и други смели разработки в тежката техника, като съвместния проект на Volvo Construction Equipment и CE Engineering Solutions AB за релсовия челен товарач L120H High Rail с отделно хидростатично задвижване на задния мост, позволяващо изключително плавно дозиране на сцеплението по железопътните линии.