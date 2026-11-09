vivo представя конкурент на DJI Osmo Pocket

vivo може да нарече първата си компактна камера със стабилизация vivo Pocket. Китайската компания е подала заявка за тази търговска марка, като описанието обхваща широк набор от продукти за видеозаснемане.

В заявката са включени „видеокамери и гимбали“, както и камери с възможност за проследяване на движещи се обекти. Посочени са още водоустойчиви калъфи, дистанционни спусъци, селфи стикове, моноподи, обективи, зарядни устройства и термовизионни камери.

Документът е подаден на 22 септември от vivo Mobile Communication. Самата регистрация не потвърждава окончателно името на бъдещия продукт и не означава, че компанията ще пусне на пазара всички изброени в нея устройства.

Предложението vivo Pocket е логичен избор за продукт, който ще се конкурира с DJI Osmo Pocket. Името напомня директно за компактния формат на камерата и за предназначението ѝ за снимане в движение, без необходимост от отделен голям стабилизатор.

В този сегмент вече се позиционира и Insta360 със серията Luna. Така vivo би се включила в пазар, в който производителите залагат на малки камери с механична стабилизация, автоматично следене на обекти и функции за създаване на видеосъдържание.

Предишни информации сочат, че vivo планира да представи своята гимбал камера през 2027 година. Това би поставило продукта на пазара след очакваното навлизане на Oppo в същата категория. Oppo също разработва собствено устройство, насочено към DJI Osmo Pocket и останалите компактни камери за влогъри.

Заявката за vivo Pocket е първият по-конкретен знак за възможното име на продукта. Тя потвърждава интереса на vivo към отделен хардуер за видеозаснемане, но окончателното название, дизайнът и техническите параметри ще станат ясни едва при официалното представяне.