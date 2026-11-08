Синдикатите в МВР обявиха готовност за протести - не са предвидени средства за увеличение на заплатите им

Двата синдиката в МВР обявиха готовност за протестни действия заради липсата на предвидени средства за увеличение на заплатите в проекта за държавния бюджет за 2027 г. Решението идва на фона на свиването на разходите и поредния спор за възнагражденията в системата.

„Разочарование от отношението, което управляващите имат към нас. Сегашното правителство дойде с една от заявките да има единен подход за увеличението на заплатите на всички в бюджетната сфера. Това нещо не го виждаме. Ние можем да стигнем до протестни действия, с които да изразим нашето недоволство“, заяви заместник-председателят на УС на СФСМВР Емилиян Недялков.

Синдикатите настояват за преговори

От Синдикален алианс „Сигурност“ в МВР заявиха, че служителите не са получили увеличение и през тази година, въпреки че такова е било записано в Закона за МВР. Синдикатът подчертава, че не търси подкрепа от политически партии, а разговори с ръководството на министерството и държавата.

„Искаме да преговаряме с държавата, както е редно и както сме го правили досега, без значение коя политическа партия е била на власт. Не може полицейските служители, а и не само те, изобщо всички служители на МВР, да са потърпевши от политиката, която се води в държавата“, заяви председателят на УС на синдикалния алианс Милена Любенова.

На този етап синдикатите не са посочили конкретна дата или формат на евентуални протестни действия.

Политическа подкрепа и позиция на министъра

Темата предизвика реакции и от политическите сили. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви подкрепа за униформените и постави въпроса защо служителите са оставени без увеличение. Делян Пеевски от ДПС също застана зад исканията на синдикатите, като определи като недопустимо финансовите проблеми на държавата да се прехвърлят върху хората, които пазят реда и закона.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че служителите в МВР заслужават достойни възнаграждения, но обясни, че в проекта за бюджета се налага временно замразяване на заплатите.

„Ние трябва да имаме един такъв период, надявам се, че той ще бъде само една година - и ще направим всичко възможно да е така, в който да не се повишават възнагражденията в МВР, защото това увеличение е 114% за пет години. То не беше равномерно разпределено, така че някои сфери трябва да догонят“, заяви Иван Демерджиев.

Така спорът остава открит между синдикалните организации, които настояват за преговори и увеличение на доходите, и правителствената позиция за временно ограничаване на разходите. Следващите разговори между представителите на МВР и държавата ще покажат дали в бюджетната процедура ще бъдат направени промени.

Източник: nova.bg