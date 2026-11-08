Синдикатите в МВР обявиха готовност за протести - не са предвидени средства за увеличение на заплатите им

Двата синдиката в МВР обявиха готовност за протестни действия заради липсата на предвидени средства за увеличение на заплатите в проекта за държавния бюджет за 2027 г. Решението идва на фона на свиването на разходите и поредния спор за възнагражденията в системата.
„Разочарование от отношението, което управляващите имат към нас. Сегашното правителство дойде с една от заявките да има единен подход за увеличението на заплатите на всички в бюджетната сфера. Това нещо не го виждаме. Ние можем да стигнем до протестни действия, с които да изразим нашето недоволство“, заяви заместник-председателят на УС на СФСМВР Емилиян Недялков.
Синдикатите настояват за преговори
От Синдикален алианс „Сигурност“ в МВР заявиха, че служителите не са получили увеличение и през тази година, въпреки че такова е било записано в Закона за МВР. Синдикатът подчертава, че не търси подкрепа от политически партии, а разговори с ръководството на министерството и държавата.
„Искаме да преговаряме с държавата, както е редно и както сме го правили досега, без значение коя политическа партия е била на власт. Не може полицейските служители, а и не само те, изобщо всички служители на МВР, да са потърпевши от политиката, която се води в държавата“, заяви председателят на УС на синдикалния алианс Милена Любенова.
На този етап синдикатите не са посочили конкретна дата или формат на евентуални протестни действия.
Политическа подкрепа и позиция на министъра
Темата предизвика реакции и от политическите сили. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви подкрепа за униформените и постави въпроса защо служителите са оставени без увеличение. Делян Пеевски от ДПС също застана зад исканията на синдикатите, като определи като недопустимо финансовите проблеми на държавата да се прехвърлят върху хората, които пазят реда и закона.
Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че служителите в МВР заслужават достойни възнаграждения, но обясни, че в проекта за бюджета се налага временно замразяване на заплатите.„Ние трябва да имаме един такъв период, надявам се, че той ще бъде само една година - и ще направим всичко възможно да е така, в който да не се повишават възнагражденията в МВР, защото това увеличение е 114% за пет години. То не беше равномерно разпределено, така че някои сфери трябва да догонят“, заяви Иван Демерджиев.
Така спорът остава открит между синдикалните организации, които настояват за преговори и увеличение на доходите, и правителствената позиция за временно ограничаване на разходите. Следващите разговори между представителите на МВР и държавата ще покажат дали в бюджетната процедура ще бъдат направени промени.
Източник: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гладна мечка хоро не играе
Коментиран от #5, #17
20:28 08.11.2026
2 Така
Коментиран от #19
20:28 08.11.2026
3 Учител
20:29 08.11.2026
4 факт
20:30 08.11.2026
5 дерменджиев с къв акъл обявява
До коментар #1 от "гладна мечка хоро не играе":че няма да им вдигат заплатите
по добре да си беше мълчал дорде мине време
та наваксат от изпразнената хазна от тиквено време
20:30 08.11.2026
6 кхнико
Коментиран от #11
20:31 08.11.2026
7 Добре
20:31 08.11.2026
8 666666666
Коментиран от #16
20:32 08.11.2026
9 Защо да им се увеличават
20:34 08.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Копейко
20:35 08.11.2026
13 Гробар
20:35 08.11.2026
14 Тия много нагли
20:36 08.11.2026
15 Интересно ми е
Колко от нашите ще могат покрият нормативите
Кога ще почнат да си плащат осигуровките
Как така полицаите нищо не внася в Ной,
а накрая се пенсионират с по-висока пенсия от хората които цял живот внасят пенсионни осигуровки
20:36 08.11.2026
16 Мильо
До коментар #8 от "666666666":Ми как да напуснем ,какво ще работим ,като ръцете ни са наврени в Г
20:36 08.11.2026
17 ще клекнат
До коментар #1 от "гладна мечка хоро не играе":защото иначе народа ще ги линчува по улиците!!
Коментиран от #20
20:37 08.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 синчето на премиера
До коментар #2 от "Така":беше спипано в някакъв локал с бугати за няколко милиона купено със спестявания от закуски
20:41 08.11.2026
20 Колкото
До коментар #17 от "ще клекнат":Линчувате някой, като ви вкараха в еврозоната.А сега кой линчувате, като ви го вкарват с цени, данъци и инфлация?
Кой бе?
Ще поблеете и ще млъкнете!
20:41 08.11.2026
21 Вимето на народа
Заплатата на сержант на терен е към 1200 евро а натовареността не е за хора със слаба нервна система
Коментиран от #22, #25, #29
20:41 08.11.2026
22 така е
До коментар #21 от "Вимето на народа":не всеки може да е полицай и са прави да си искат своето защо и останалите обаче не го правят?
20:43 08.11.2026
23 Подлост
20:44 08.11.2026
24 Нагли
20:45 08.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мунчо ?
Разтуряй Държавата !
20:47 08.11.2026
27 От 2020 г.
България е с най-голям процент полицаи на брой население в СВЕТА.
Къде в частен бизнес дават стартова заплата 5000 лв. плюс безброй привилегии, като безплатни мобилни, общински жилища в център София и др.
Без РЕФОРМИ, без СЪКРАЩЕНИЯ, АНТИКОНСТИТУЦИОННО -нямат право да протестират.
На някой да са му открили откраднатата кола????
На някой да са открили крадецът в жилището му????
За да имате вие, някой трябва да даде.
НЯМА КОЙ. Частен бизнес фалира, пенсионери мизерстват, млади нямат работа, кадърни бягат.
Заеми лихви, инфлация. ДДС-та, акцизи, увеличение преки и косвени данъци.
Ще се вземат от мен, за да дадат на вас, СРЕЩУ КАКВО????
Оставка на протестиращите и емигрирайте в други държави, както направиха 3 милиона българи.
Никой не ви държи насила, вашите места веднага ще бъдат запълнени от нови и млади хора.
20:48 08.11.2026
28 Тези нали щяха да им намаляват
20:48 08.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Силовите Структури !
Синдикати !
20:50 08.11.2026
31 Фройд
Увеличаване на заплатите ще си дойде от само себе си. Има полицаи които наистина все още са в системата, защото смятат това за дълг.
Това в цивилния живот му викат преструктуриране.
Никой не ги държи насила в МВР.
20:50 08.11.2026
32 боико борисоф
20:51 08.11.2026
33 София
20:52 08.11.2026
34 Българин
20:52 08.11.2026
35 Лапачка и лежачка
20:53 08.11.2026
36 ...
20:54 08.11.2026