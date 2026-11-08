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Синдикатите в МВР обявиха готовност за протести - не са предвидени средства за увеличение на заплатите им

Синдикатите в МВР обявиха готовност за протести - не са предвидени средства за увеличение на заплатите им

8 Ноември, 2026 20:26 537 36

  • мвр-
  • полицейски заплати-
  • бюджет 2027-
  • синдикати-
  • протести

Вътрешният министър говори за временно замразяване на възнагражденията

Синдикатите в МВР обявиха готовност за протести - не са предвидени средства за увеличение на заплатите им - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Двата синдиката в МВР обявиха готовност за протестни действия заради липсата на предвидени средства за увеличение на заплатите в проекта за държавния бюджет за 2027 г. Решението идва на фона на свиването на разходите и поредния спор за възнагражденията в системата.

„Разочарование от отношението, което управляващите имат към нас. Сегашното правителство дойде с една от заявките да има единен подход за увеличението на заплатите на всички в бюджетната сфера. Това нещо не го виждаме. Ние можем да стигнем до протестни действия, с които да изразим нашето недоволство“, заяви заместник-председателят на УС на СФСМВР Емилиян Недялков.

Синдикатите настояват за преговори

От Синдикален алианс „Сигурност“ в МВР заявиха, че служителите не са получили увеличение и през тази година, въпреки че такова е било записано в Закона за МВР. Синдикатът подчертава, че не търси подкрепа от политически партии, а разговори с ръководството на министерството и държавата.

„Искаме да преговаряме с държавата, както е редно и както сме го правили досега, без значение коя политическа партия е била на власт. Не може полицейските служители, а и не само те, изобщо всички служители на МВР, да са потърпевши от политиката, която се води в държавата“, заяви председателят на УС на синдикалния алианс Милена Любенова.

На този етап синдикатите не са посочили конкретна дата или формат на евентуални протестни действия.

Политическа подкрепа и позиция на министъра

Темата предизвика реакции и от политическите сили. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви подкрепа за униформените и постави въпроса защо служителите са оставени без увеличение. Делян Пеевски от ДПС също застана зад исканията на синдикатите, като определи като недопустимо финансовите проблеми на държавата да се прехвърлят върху хората, които пазят реда и закона.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че служителите в МВР заслужават достойни възнаграждения, но обясни, че в проекта за бюджета се налага временно замразяване на заплатите.

„Ние трябва да имаме един такъв период, надявам се, че той ще бъде само една година - и ще направим всичко възможно да е така, в който да не се повишават възнагражденията в МВР, защото това увеличение е 114% за пет години. То не беше равномерно разпределено, така че някои сфери трябва да догонят“, заяви Иван Демерджиев.

Така спорът остава открит между синдикалните организации, които настояват за преговори и увеличение на доходите, и правителствената позиция за временно ограничаване на разходите. Следващите разговори между представителите на МВР и държавата ще покажат дали в бюджетната процедура ще бъдат направени промени.

Източник: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гладна мечка хоро не играе

    4 18 Отговор
    радеви ще клекнат както тиквите клякаха няколко пъти на протестите и

    Коментиран от #5, #17

    20:28 08.11.2026

  • 2 Така

    2 20 Отговор
    Трябва. Няма защо народа да плаща за алчността на управляващите.

    Коментиран от #19

    20:28 08.11.2026

  • 3 Учител

    0 28 Отговор
    Подкрепям ги, още повече, че работят за българската държава.

    20:29 08.11.2026

  • 4 факт

    6 6 Отговор
    Радев, Борисов и Пеевски трябва да ги пазят от робската любов!

    20:30 08.11.2026

  • 5 дерменджиев с къв акъл обявява

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "гладна мечка хоро не играе":

    че няма да им вдигат заплатите
    по добре да си беше мълчал дорде мине време
    та наваксат от изпразнената хазна от тиквено време

    20:30 08.11.2026

  • 6 кхнико

    20 2 Отговор
    Ами и българите са в готовност да ви изритат на борсата за безработни и наново да се назначи МВР. То само с много претенции не става. Кой да ви плати повече на вас дето един бандит не хванахте докато ограбва България??? Кой да ви плати??? На улицата всичките и наново основаване на МВР. Да се вземат на работа само такива дето ще вършат нещо срещу заплата. Само пърдите по патрулките и пазите дилърите докато тровят децата с наркотици. За какво сте ни??? На борсата за безработни като не ви харесва.

    Коментиран от #11

    20:31 08.11.2026

  • 7 Добре

    20 1 Отговор
    е да ги уволняват тези дебили, вместо да им увеличават заплатите. Те за нищо не стават. Те са крадците и трафикантите с държавна закрила.

    20:31 08.11.2026

  • 8 666666666

    15 1 Отговор
    Ми напуснете като не ви харесва. И без това нищо не правите.

    Коментиран от #16

    20:32 08.11.2026

  • 9 Защо да им се увеличават

    6 1 Отговор
    високите заплати?!

    20:34 08.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Копейко

    3 0 Отговор
    Ама ние и полицаи ли имаме ,аз си мислех ,че само милиционери

    20:35 08.11.2026

  • 13 Гробар

    8 0 Отговор
    Без вас по-добре. Охранявате мутрите и феодалите с нашите пари.

    20:35 08.11.2026

  • 14 Тия много нагли

    14 0 Отговор
    Не стига, че им удвоиха заплатите и за другите нямаше.

    20:36 08.11.2026

  • 15 Интересно ми е

    7 0 Отговор
    Колко взема един европейски полицай
    Колко от нашите ще могат покрият нормативите
    Кога ще почнат да си плащат осигуровките
    Как така полицаите нищо не внася в Ной,
    а накрая се пенсионират с по-висока пенсия от хората които цял живот внасят пенсионни осигуровки

    20:36 08.11.2026

  • 16 Мильо

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "666666666":

    Ми как да напуснем ,какво ще работим ,като ръцете ни са наврени в Г

    20:36 08.11.2026

  • 17 ще клекнат

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "гладна мечка хоро не играе":

    защото иначе народа ще ги линчува по улиците!!

    Коментиран от #20

    20:37 08.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 синчето на премиера

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така":

    беше спипано в някакъв локал с бугати за няколко милиона купено със спестявания от закуски

    20:41 08.11.2026

  • 20 Колкото

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "ще клекнат":

    Линчувате някой, като ви вкараха в еврозоната.А сега кой линчувате, като ви го вкарват с цени, данъци и инфлация?
    Кой бе?
    Ще поблеете и ще млъкнете!

    20:41 08.11.2026

  • 21 Вимето на народа

    3 8 Отговор
    Искам плюещите по полицаите да изкарат само едно дежурство.
    Заплатата на сержант на терен е към 1200 евро а натовареността не е за хора със слаба нервна система

    Коментиран от #22, #25, #29

    20:41 08.11.2026

  • 22 така е

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Вимето на народа":

    не всеки може да е полицай и са прави да си искат своето защо и останалите обаче не го правят?

    20:43 08.11.2026

  • 23 Подлост

    5 0 Отговор
    Тия тумбаци колко искат още да взимат. Всяка година им се дава. Прекаляват.

    20:44 08.11.2026

  • 24 Нагли

    4 0 Отговор
    Наглост

    20:45 08.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мунчо ?

    3 0 Отговор
    Какво Чакаш !

    Разтуряй Държавата !

    20:47 08.11.2026

  • 27 От 2020 г.

    3 0 Отговор
    200% увеличение заплати на полицаи. 40% на година. Малкое ли е 5000 ЛЕВА СТАРТАВО ЗАПЛАТА. На кой пенсионер наведнъж му увеличиха пенсията с 40%? На кой служител частник му увеличиха с 40% тази година Заплатата.
    България е с най-голям процент полицаи на брой население в СВЕТА.
    Къде в частен бизнес дават стартова заплата 5000 лв. плюс безброй привилегии, като безплатни мобилни, общински жилища в център София и др.
    Без РЕФОРМИ, без СЪКРАЩЕНИЯ, АНТИКОНСТИТУЦИОННО -нямат право да протестират.
    На някой да са му открили откраднатата кола????
    На някой да са открили крадецът в жилището му????
    За да имате вие, някой трябва да даде.
    НЯМА КОЙ. Частен бизнес фалира, пенсионери мизерстват, млади нямат работа, кадърни бягат.
    Заеми лихви, инфлация. ДДС-та, акцизи, увеличение преки и косвени данъци.
    Ще се вземат от мен, за да дадат на вас, СРЕЩУ КАКВО????
    Оставка на протестиращите и емигрирайте в други държави, както направиха 3 милиона българи.
    Никой не ви държи насила, вашите места веднага ще бъдат запълнени от нови и млади хора.

    20:48 08.11.2026

  • 28 Тези нали щяха да им намаляват

    1 0 Отговор
    Бройката наполовина и тази половина която остане да са някакви професионалисти с не такива от които нищо друго не става и станали полицаи , каква полза има от тях само някой да каже

    20:48 08.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Силовите Структури !

    2 0 Отговор
    Не пТрябва Да Имат !

    Синдикати !

    20:50 08.11.2026

  • 31 Фройд

    1 0 Отговор
    Закриване на КАТ, закриване на всички нищоправци в системата.
    Увеличаване на заплатите ще си дойде от само себе си. Има полицаи които наистина все още са в системата, защото смятат това за дълг.
    Това в цивилния живот му викат преструктуриране.

    Никой не ги държи насила в МВР.

    20:50 08.11.2026

  • 32 боико борисоф

    3 1 Отговор
    само ги вижте на снимката ужас пасмина и те искат увеличение на какво отгоре

    20:51 08.11.2026

  • 33 София

    1 0 Отговор
    Ами то трябва и ние данъкоплатците да излезем на площада..Един братовчед(полицай)ми се хвали миналата година как взимал 4000 лв.Айде малко да вземат да ги съкратят първо тия по офисите в МВР.

    20:52 08.11.2026

  • 34 Българин

    2 0 Отговор
    Докога ще се вдигат само техните заплати? Един полуграмотен полицай взима 3000+, искам да попитам не е ли предостатъчно? Отделно взимат ДМС, СБКО, извънреден труд и всяко мероприятие като спортно събитие или митинг се заплаща отделно! При пенсиониране взимат 20 бруто заплати и се пенсионират на 55г., след което още стоят да източват държавата и пенсията продължава да се вдига всяка година! Не плащат и осигуровки! Затова, за да станеш полицай някой трябва да умре и ти трябват не връзки ами корабни въжета! Имат по 40 дни отпуск и допълнително синдикален и т.н.

    20:52 08.11.2026

  • 35 Лапачка и лежачка

    0 0 Отговор
    То 80 % от тези не стават и за пъдари! Пари трябва да се дават за образование, не на тези безполезници!

    20:53 08.11.2026

  • 36 ...

    0 0 Отговор
    безброй полицаи ги хванаха в престъпления последните 5 години. направо загубих бройката... на тях все им е малко

    20:54 08.11.2026

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