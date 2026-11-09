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Феликс Нмеча отново предизвика полемика с религиозен жест, Борусия Дортмунд и Германия ще разговарят с него

Феликс Нмеча отново предизвика полемика с религиозен жест, Борусия Дортмунд и Германия ще разговарят с него

9 Ноември, 2026 16:55 696 3

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Футболистът повтори характерния си жест – символично постави корона върху тревата в подкрепа на религиозната инициатива „The King's Return“

Феликс Нмеча отново предизвика полемика с религиозен жест, Борусия Дортмунд и Германия ще разговарят с него - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Феликс Нмеча се превърна в ключова фигура за Борусия Дортмунд при победата с 2:1 над Елверсберг, чийто състав включва и българския национал Лукас Петков. Начинът, по който германският полузащитник отпразнува попаденията си обаче, отново предизвика сериозни дискусии извън футболния терен.

Нмеча, който открито демонстрира християнската си вяра, повтори характерния си жест – символично постави корона върху тревата в подкрепа на религиозната инициатива „The King's Return“ („Завръщането на Краля“).

Зад кампанията стои организацията „Ballers in God“, основана през 2015 г. като общност за християнски футболисти. Дейността ѝ включва мисионерски инициативи и активно присъствие в социалните мрежи. В Германия обаче организацията попадна под светлината на прожекторите заради критики към нейни крайно консервативни позиции по теми като хомосексуалността и абортите.

Според публикувани информации с движението са свързвани редица известни футболисти, сред които Хари Кейн, Букайо Сака, Жереми Доку, Йонатан Та, Еди Нкетия и Антъни Еланга. В разговори с представители на организацията журналисти са получили определения за аборта като „план на Сатаната“, а хомосексуалността е била описана като грях.

Случаят предизвика реакция от фенска организация на Борусия Дортмунд. В своя позиция привържениците подчертаха, че всеки има право свободно да изповядва религията си, но същевременно се противопоставиха на всякакви форми на дискриминация.

„Нашата критика е насочена срещу религиозните структури, които под прикритието на вярата налагат мироглед, отричащ или изолиращ хората заради тяхната сексуална ориентация, полова идентичност, начин на живот или личен избор“, се казва в становището.

От ръководството на Борусия Дортмунд обявиха, че възнамеряват да проведат разговор с Нмеча. Клубът увери, че приема сериозно притесненията на своите привърженици, но същевременно отбеляза, че от пристигането си в отбора футболистът винаги се е държал уважително.

Темата ще бъде обсъдена и в националния отбор на Германия. Спортният директор Руди Фьолер заяви в подкаста „Кернерс 11“, че предстои разговор с полузащитника, тъй като ситуацията вече е придобила широк обществен отзвук.

„Ще поговорим с него, защото това се превърна в публичен въпрос. В такива моменти обаче е изключително важно ситуацията да бъде разбрана правилно. Досега мога да кажа само положителни неща за Феликс Нмеча. Той се представи забележително на Световното първенство – както на терена, така и с поведението си извън мачовете“, коментира Фьолер.

Той допълни, че Нмеча е високо ценен от съотборниците си и че разбира причините за възникналата дискусия. Германската футболна федерация ще подходи към случая в координация с Борусия Дортмунд, без да създава излишно напрежение.

Очаква се в разговора с футболиста да се включи и селекционерът Юрген Клоп. Това не е първият път, когато публичните изяви на Нмеча предизвикват противоречиви реакции. Още по време на престоя му във Волфсбург той сподели в социалните мрежи публикации, определени като хомофобски и насочени срещу LGBTQI+ общността.


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