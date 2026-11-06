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Motorola представи Signature 27 с батерия от 7000 mAh

Motorola представи Signature 27 с батерия от 7000 mAh

6 Ноември, 2026 17:47 539 3

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Новият флагман има 12 000 нита яркост, 200-мегапикселова камера и отделен EVS сензор за снимане на движение

Motorola представи Signature 27 с батерия от 7000 mAh - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Motorola представи официално Signature 27 – флагмански смартфон с батерия от 7000 mAh, 200-мегапикселова перископна камера и специален EVS сензор за снимане на бързо движение. Моделът ще бъде достъпен в Европа, Близкия изток и Африка от 16 ноември, а препоръчителната му цена е 1899 евро.

Signature 27 разполага с 6,78-инчов 1.5K Extreme AMOLED Duo дисплей с честота на опресняване 120 Hz. Тандемният панел използва два излъчващи слоя, а заявената пикова яркост достига 12 000 нита при 1% средно ниво на пикселите. Motorola посочва, че технологията е до 34% по-енергийно ефективна и има до 121% по-дълъг живот спрямо стандартния AMOLED панел в първия Signature.

Motorola представи Signature 27 с батерия от 7000 mAh

Телефонът използва платформата Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и се предлага с 12GB или 16GB оперативна памет. Вградената памет е 256GB или 512GB. Охлаждането ArcticMesh включва термогел с микродиаманти и парна камера с площ 8384 кв. мм – с 40% по-голяма площ от тази в предходния модел.

Основната камера е 50-мегапикселова със сензор Sony Lytia L910, бленда f/1.6, LOFIC технология и оптична стабилизация. Към нея са добавени 200-мегапикселова перископна телефото камера с 3-кратно оптично увеличение и до 100-кратен Super Zoom Pro, както и 50-мегапикселова ултраширокоъгълна камера с автофокус и зрителен ъгъл 122 градуса.

Motorola представи Signature 27 с батерия от 7000 mAh

Акцентът е отделният EVS сензор за действие, който следи промените в интензитета на светлината на ниво пиксел. В комбинация с функцията Action Shot той е предназначен да намалява размазването при заснемане на бързо движещи се обекти. Задните камери записват 8K видео при 30 кадъра в секунда и 4K видео до 120 кадъра в секунда с Dolby Vision. Предната камера е 50-мегапикселова, с автофокус и 4K видеозапис.

Силициево-въглеродната батерия е с типичен 7000 mAh – с 35% повече спрямо предишния Signature. Поддържа 90W кабелно, 50W безжично, 5W обратно безжично и 4,5W обратно кабелно зареждане. Корпусът е с алуминиева рамка, керамично и стъклено изпълнение, Gorilla Glass Ceramic 3, защита IP68 и IP69 и съответствие с MIL-STD-810H. Устройството работи с Android 17 и ще получи седем големи актуализации на операционната система. Аудиосистемата е разработена с участието на Bang & Olufsen, а цветовете са Pantone Coal Smoke и Pantone Capulet Olive.


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