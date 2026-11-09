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Испанската десница води на партията на Санчес преди вота
  Тема: Избори

Испанската десница води на партията на Санчес преди вота

9 Ноември, 2026 16:52 425 2

  • испания-
  • педро санчес-
  • народна партия-
  • вокс-
  • парламентарни избори

Народната партия получава 31,9% срещу 29,9% за социалистите в последното проучване на 40dB. Съюз между консерваторите и „Вокс“ би имал мнозинство в парламента

Испанската десница води на партията на Санчес преди вота - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народната партия на Алберто Нунес Фейхоо води пред Испанската социалистическа работническа партия на премиера Педро Санчес преди предсрочните парламентарни избори в Испания на 29 ноември. Последното проучване на 40dB. за „Ел Паис“ и „Кадена СЕР“ дава 31,9% на консерваторите срещу 29,9% за PSOE.

Трети е „Вокс“ с 18% от намеренията за гласуване. Според прогнозата на 40dB. Народната партия би получила между 124 и 137 депутатски места, PSOE – между 115 и 123, а „Вокс“ – между 58 и 64. Така двете десни формации биха разполагали с между 182 и 201 места в 350-местната Конгреса на депутатите, при 176, необходими за абсолютно мнозинство.

Различията между сондажите остават значителни

Последните частни проучвания като цяло поставят Народната партия на първо място, но размерът на преднината варира. В сондаж на GAD3 за „Ей Би Си“ консерваторите получават 31,9%, а социалистите – 25,9%. Изследване на NC Report дава още по-голяма разлика – 34,1% за Народната партия срещу 25% за PSOE.

Картината се различава рязко от тази в барометъра на държавния Център за социологически изследвания от октомври. Той поставя PSOE на първо място с 34%, пред Народната партия с 22,2% и „Вокс“ със 17,1%. Проучването е проведено в началото на октомври и според „Ел Паис“ се различава от повечето частни сондажи, публикувани след свикването на изборите.

Вотът беше насрочен след спор за жилищната политика

Санчес обяви предсрочния вот на 5 октомври, след като парламентът отхвърли правителствени предложения, свързани с жилищната криза. Темата за достъпните жилища предизвика протести в страната и се очаква да бъде сред основните въпроси в кампанията.

Премиерът представя изборите като сблъсък между лявоцентристкия курс и възможно участие на крайната десница във властта. „Време е испанският народ да реши какво бъдеще иска за себе си и за страната си“, заяви Санчес, цитиран от Асошиейтед прес. Фейхоо от своя страна каза: „Най-после испанците ще решат“, и определи вота като избор за бъдещето на Испания и срещу това, което представлява Санчес.

Изходът остава зависим не само от това коя партия ще бъде първа, но и от разпределението на местата между Народната партия и „Вокс“. Ако прогнозите за десен парламентарен блок се потвърдят, двете формации ще могат да опитат да съставят правителство без подкрепа от други партии. Социалистите ще трябва да разчитат на леви и регионални партньори, за да запазят управляващо мнозинство.

Източници: elpais.com, cadenaser.com, apnews.com


Испания
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  • 1 как е по грамотно

    3 0 Отговор
    Испанската десница води на партията на Санчес
    или
    Испанската десница води пред партията на Санчес

    16:57 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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