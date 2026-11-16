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Почина шофьорът на разцепилото се Maserati във Варна
  Тема: Войната на пътя

Почина шофьорът на разцепилото се Maserati във Варна

16 Ноември, 2026 10:40 1 149 20

  • катастрофа-
  • варна-
  • maserati mc20-
  • булевард „княз борис i“-
  • пътен инцидент

25-годишният мъж е издъхнал в болница след тежката катастрофа на булевард „Княз Борис I“. При удара автомобилът се е разцепил на две, а част от него е паднала в подлез

Почина шофьорът на разцепилото се Maserati във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Почина 25-годишният шофьор на Maserati MC20, което се разцепи на две при тежка катастрофа във Варна. Мъжът е издъхнал в болница вследствие на травмите, получени при произшествието. За смъртта му съобщи „Телеграф“, позовавайки се на близки до семейството.

След катастрофата водачът е бил приет по спешност в реанимация с опасност за живота. Той е получил множество фрактури на ребрата, таза и ръката, както и пневмоторакс, посочва публикацията.

Колата се разцепила при ударите

Инцидентът е станал около 22:51 часа на 14 ноември на булевард „Княз Борис I“, в района на пазарчето в квартал „Чайка“, в посока към центъра на града.

По данни, публикувани за катастрофата, Maserati MC20 е излязло извън пътното платно и последователно се е ударило в дърво, стълб от уличното осветление, храсти и инвалидна рампа. При сблъсъците купето се е разцепило на две, а част от автомобила е паднала в пешеходния подлез заедно с водача.

Причините за тежкото произшествие все още не са изяснени. Обстоятелствата около катастрофата продължават да се изясняват.


Варна / България
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