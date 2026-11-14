Gemini вече има достъп и до вашия портфейл

Gemini вече може да анализира личните разходи през Google Wallet и да помага при планиране на бюджет. Новата възможност е част от Personal Intelligence – функцията на Google, която свързва чатбота с избрани приложения и услуги, сред които Gmail, Google Photos, YouTube и Search.

Потребителят може да зададе въпрос за личните си финанси, като посочи Google Wallet в разговора. Gemini може да прегледа разходите от последното тримесечие и да създаде графики за паричните потоци, разпределението на активите и бюджета. Един от примерите на Google е заявка за спестяване на 1000 долара за три месеца.

Инструментът може да открива повтарящи се плащания по свързаните сметки и да посочва абонаменти, чиито цени са се увеличили през годината. Gemini може също да изчисли колко са били разходите за подаръци и пътувания през предходната година, след което да предложи бюджет за празничния сезон.

За по-подробен анализ към Google Wallet могат да бъдат добавени кредитни карти и банкови сметки чрез услугата Plaid. Това позволява на Gemini да използва информация от повече финансови източници, ако потребителят даде съгласие.

Свързването е доброволно и се активира от настройките Connected Apps в Personal Intelligence. Връзката може да бъде изключена по всяко време.

„Gemini може само да чете информацията от вашите сметки; не може да премества, управлява или инвестира парите ви“, заявяват от Google.

Това означава, че чатботът може да обобщава транзакции и да предлага ориентири за бюджетиране, но не може да извършва плащания, да променя свързани финансови сметки или да инвестира средства от името на потребителя.

Google Wallet вече се разпространява за всички потребители на приложението Gemini в САЩ. Функцията е достъпна през уеб версията, както и в приложенията за Android и iOS. Според помощната информация на Google тя работи с лични профили на потребители над 18 години и засега е налична само на английски език.