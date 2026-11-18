Xiaomi представи Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max за международните пазари на събитие в Париж. Двата флагмански смартфона бяха показани първоначално в Китай през септември, а международните версии запазват основния хардуер на китайските модели, но с по-малки батерии.

Xiaomi 18 Pro започва от 1399 евро, а Xiaomi 18 Pro Max – от 1599 евро. И двата модела се предлагат в черно, бяло, кадифено червено и космическо синьо. Продажбите и конкретните дати за наличност се определят според отделния пазар, като официалните магазини на Xiaomi вече обявиха различни стартови периоди за някои държави.

Международният Xiaomi 18 Pro има батерия с капацитет 6000 mAh, докато китайската версия разполага със 7000 mAh. При Xiaomi 18 Pro Max разликата е още по-голяма – 7050 mAh за международния модел срещу 8500 mAh за версията, продавана в Китай. По-големият смартфон запазва 100-ватовото кабелно и 50-ватовото безжично зареждане. При Xiaomi 18 Pro кабелното зареждане е ограничено до 90 W за международните пазари вместо 100 W при китайската версия, докато безжичното остава 50 W.

И двата телефона имат допълнителен дисплей на гърба, който може да се използва при снимане с основните камери и за показване на информация. При Xiaomi 18 Pro задният екран е 2,7-инчов, а при Pro Max – 2,9-инчов.

Основните дисплеи разполагат с Privacy Mode. Функцията е предназначена да намалява видимостта на съдържанието от странични ъгли, когато телефонът се използва на обществено място. Xiaomi уточнява, че резултатът може да зависи от ъгъла на гледане и условията на употреба.

Xiaomi 18 Pro използва Snapdragon 8 Elite Gen 6, а Pro Max е оборудван със Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. И двата модела работят с HyperOS 4 на базата на Android 17. При Xiaomi 18 Pro са налични варианти с 12 GB оперативна памет и 256 или 512 GB място за съхранение. Pro Max добавя конфигурация с 16 GB оперативна памет и 1 TB памет.