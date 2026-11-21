Мая Джама е сред имената, които се споменават като възможна партньорка на новия Джеймс Бонд, чиято роля според публикацията на Daily Mail ще бъде изпълнена от Робърт Патинсън. Засега няма официално потвърждение, че телевизионната звезда е получила предложение или е сред финалните кандидати.

Спекулациите се появиха след появата на 32-годишната Джама на наградите GQ Men of the Year в Лондон. Тя беше облечена в прозрачна черна дантелена рокля на Dolce & Gabbana, която привлече вниманието на гостите и медиите.

„Мая с тази рокля изглеждаше така, сякаш се явява на прослушване за ролята“, казва източник, близък до бившата водеща на Love Island, цитиран от Daily Mail. Друг човек от нейното обкръжение добавя: „Познавайки Мая, в никакъв случай не бих заложил срещу нея.“

От телевизионна водеща към актриса

Интересът към Джама идва след поредица от промени в кариерата ѝ. Тя напусна водещата позиция в Love Island след три години, а в новия сезон на The Masked Singer ще се появи само в един епизод.

Преди това Джама направи актьорския си дебют в сериала на Гай Ричи The Gentlemen. Според публикацията режисьорът е останал доволен от работата ѝ, а ролята е помогнала да бъде възприемана не само като водеща на риалити формати.

По-голямата промяна в плановете ѝ е свързана с Netflix. Компанията обяви партньорство с Джама, която ще води новото 12-епизодно предаване за запознанства Will You Marry Me?. Форматът е планиран за 2027 г. и ще се развива в рамките на четири седмици живи епизоди. Зрителите ще гласуват за срещите, отпадането на участници и развитието на любовната история.

Участието в The Celebrity Traitors

„Изключително съм развълнувана да работя с Netflix. Нямам търпение за тази следваща глава“, каза Мая Джама.

Джама привлече допълнително внимание с участието си във втория сезон на The Celebrity Traitors, където беше избрана за Traitor. Тя стигна до финалната фаза на играта, а поведението ѝ в предаването беше сред най-коментираните моменти от сезона. The Independent също отбеляза, че Джама е достигнала финала на шоуто и след това е поела към нов етап от кариерата си.

Паралелно с телевизионните и актьорските си ангажименти Джама развива рекламни и бизнес проекти. Тя е работила с Rimmel, Maybelline, Dolce & Gabbana, Uber Eats и Adidas, а също така е свързвана с козметични продукти, инвестиции в компании, бизнес с растителни напитки и имотна фирма.

Именно съчетанието между телевизионна популярност, рекламни договори и нови актьорски ангажименти стои зад спекулациите, че Джама може да се насочи към голяма филмова поредица. Към момента ролята на момичето на Бонд остава само възможност, а официалният кастинг за партньорката на героя не е обявен.

Източници: dailymail.com, independent.co.uk