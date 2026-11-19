Apple обяви 45 финалисти за App Store Awards 2026. В списъка са приложения и игри за iPhone, iPad, Mac, Apple Vision Pro, Apple Watch, Apple TV и Apple Arcade, както и заглавия, отличени за културното си въздействие. Победителите ще бъдат избрани и обявени през следващите седмици.
„Тези разработчици преосмислят начина, по който се свързваме, създаваме и преживяваме света“, заяви Карсън Оливър, вицепрезидент на Apple за App Store.
В категорията за приложение на годината за iPhone са ElevenReader, (Not Boring) Camera и Raylie. ElevenReader превръща текста в реч с естествено звучащи гласове, (Not Boring) Camera предлага персонализирана камера с ретро визия, а Raylie е създадено като персонализиран пътеводител за полети.
За игра на годината за iPhone се състезават BALL x PIT, DAVE THE DIVER и Gambonanza. При iPad приложенията финалисти са Cosmos, Kiddopia и Mockup, а при игрите – Aniimo, Arknights: Endfield и Where Winds Meet.
Paste, Things 3 и Ulysses са номинирани за приложение на годината за Mac. В игровата категория за компютрите на Apple попадат Big Walk, Blue Prince и Crimson Desert. За Apple Arcade са избрани Perchang World, PowerWash Simulator и Pusheen’s Place.
Adobe Premiere, MLB и Museas са сред финалистите за приложение на годината за Apple Vision Pro. В игровата категория са Cueva de las Manos, Ping Pong Club и Spatial Ops – заглавия, разработени за пространственото преживяване на устройството.
Bevel, Moonlitt и StressWatch са номинирани за Apple Watch. Bevel анализира данни за физическата активност, Moonlitt следи лунните явления, а StressWatch предоставя информация за нивата на стрес.
При Apple TV финалистите са Case Solved: The London Files, Letterboxd и Pocket Casts. Те съответно предлагат логически пъзели в криминална история, филмови препоръки и достъп до подкасти на големия екран.
В категорията Cultural Impact при приложенията са Brilliant, chilli, Hearing Buddy, Karrot, setlog и Unedo. Те са свързани с обучението по математика и науки, гражданската активност за опазване на природата, достъпността за хора с увреден слух, местните общности, по-автентичното общуване в социалните мрежи и изучаването на испански език.
При игрите финалисти са and Roger, Consume Me, PancitoMerge, Sago Mini Jinja’s Garden, Spilled! и Tiny Bookshop. Сред темите им са личните житейски истории, хранителните разстройства, мексиканската кулинарна култура, семейната игра, почистването на замърсени водни басейни и животът в общност.
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