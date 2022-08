Internet Explorer „възкръсна“ в Windows 11 (ВИДЕО)

„Убиването“ на Internet Explorer от Microsoft е достойно за сценарий на филм на ужасите, след като американец с името Том Уарън откри начин да стартира вече остарелият интернет браузър в последна операционна система на технологичния гигант. Припомняме, че Microsoft официално спря поддръжката на браузъра през юни тази година и започна да пренасочва потребителите към Microsoft Edge.

По план Internet Explorer изобщо не трябваше да бъде част от Windows 11 след като всеки опит на потребители да инсталират или отворят вече античния браузър на последната операционна система на Microsoft бе осуетяван с пренасочването към Edge. В Twitter се появи кратко видео в което се вижда как чрез контролния панел на операционната система и търсенето в някои настройки се отваря именно Internet Explorer.

you thought Internet Explorer was dead, didn't you? muahahaha 😈



⎛⎝( ` ᢍ ´ )⎠⎞ pic.twitter.com/i5bXZwLRr3