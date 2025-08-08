Новини
Нов високоскоростен китайски мотоциклет

8 Август, 2025 12:08 704 1

Името му е Voge RR500S

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Един от най-големите китайски производители на мотоциклети, Loncin, представи нов спортен модел – Voge RR500S. Този достъпен спортен мотоциклет е добре оборудван и може да достигне скорост до 220 км/ч. Скоро се очаква моделът да бъде пуснат в продажба и извън Китай, като цената му ще започва от около 4000 долара.

Характеристики и дизайн

Voge RR500S е позициониран като евтина алтернатива на популярни спортни модели. Дизайнът му е традиционен, с пластмасови обтекатели и тънки LED фарове. Моделът разполага с модерно цифрово арматурно табло.

Мотоциклетът е оборудван с четирицилиндров двигател с обем 475 куб. см, който произвежда 76 к.с. при 12 500 об/мин. Максималният въртящ момент е 47 Нм, като 80% от него е наличен още от 5000 об/мин. С тегло от 197 кг, Voge RR500S постига максимална скорост от 220 км/ч, което е впечатляващо постижение за този ценови клас.

Освен това, Voge RR500S включва спирачки Nissin с ABS и контрол на сцеплението. Предвидена е и по-скъпа версия на цена от 4500 долара, която ще предлага титаниев ауспух, система за следене на налягането в гумите и контрол на стартирането.


  • 1 ако не може да бръмчи и реве яко

    4 0 Отговор
    да разбужда миряните на тикван
    през нощите
    значи ще да е слаба ракия

    12:15 08.08.2025