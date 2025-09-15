Новини
Вторият мотоциклет с V8 на Great Wall е вече факт

15 Септември, 2025 11:04 519 2

С него китайският производител навлиза на територията на Harley-Davidson

Вторият мотоциклет с V8 на Great Wall е вече факт - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Министерството на промишлеността на Китайската народна република наскоро публикува официални снимки и спецификации на втория модел мотоциклет от Great Wall Motor, който се пуска под отделна марка, Souo. Ако първият модел, Souo S2000, беше възприет като пряк конкурент на легендарния Honda Gold Wing, то новият модел с индекс LH2000 е позициониран като класически круизър. С него китайският производител навлиза на територията на Harley-Davidson.

Както следва от документите, подадени в регистъра на пътните превозни средства, Great Wall е обявила няколко варианта на този модел. Например, LH2000-6 е с размери 2690 x 925 x 1159 мм и междуосие от 1810 мм. Интересното е, че модификацията LH2000-3 предвижда едноместен мотоциклет, докато останалите версии ще бъдат двуместни. Всички те са оборудвани със същия 2,0-литров хоризонтално разположен осемцилиндров атмосферен двигател GW8P68MYL, който е инсталиран и на Souo S2000. Максималната му мощност е 113 kW (около 153 к.с.), а декларираната скорост достига 200 км/ч.

Така техническата база остава същата като при флагмана на линията, но визуално и концептуално LH2000 е насочен към различна аудитория – фенове на мощни и тежки круизъри в духа на Harley-Davidson. За сравнение, Souo S2000, представен през октомври 2024 година, се предлага в три версии: лимитирана серия Founder Edition (само 88 екземпляра) на цена от 288 800 юана, S2000GL с три кутии за 238 800 юана и S2000ST с две кутии за 218 800 юана.

Този туристически мотоциклет е с размери 2660 x 950 x 1540 мм, същото междуосие от 1810 мм, същия 2.0-литров V8 двигател с максимална скорост до 210 км/ч и уникална за световния пазар комбинация от 8-цилиндров двигател с 8-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител. Производителят позиционира този силов агрегат като единствения в света. Ясно е, че Great Wall Motor има сериозни амбиции в сегмента на мотоциклетите, насочвайки се към различни пазарни ниши с иновативен подход.

  • 1 Фен

    3 0 Отговор
    Кефи!
    Дай два!

    11:21 15.09.2025

  • 2 МотоГуци

    1 0 Отговор
    и колко тежи ?

    11:22 15.09.2025