Brabus извади бруталния 1400 R Signature Edition

Светът на премиум тунинга отново е разтърсен, но този път не от зверски мощен Mercedes-Benz! Brabus, ателието, което превърна черния цвят в религия, официално представи своя нов мотоциклет – Brabus 1400 R Signature Edition. Това е ултимативен двуколесен хищник, който не прави компромиси нито с визията, нито с ексклузивността, и е оценен на внушителните 41 933 евро – сума, за която спокойно можете да си купите нов кросоувър, при това от по-престижна марка.

Мнозина може би не знаят, че Brabus вече активно тунингова двуколесни превозни средства от 2022 година, като по правило избира за основа австрийските машини на KTM. Този път под скалпела на германските майстори е попаднал новият клас KTM 1390 Super Duke R EVO Naked – вече достатъчно брутален мотор, който обаче е превърнат в истински шедьовър.

Brabus 1400 R Signature Edition е буквално обвит в карбонови влакна. Този лек и здрав материал е използван навсякъде – за обтекателите, крилата и декоративните елементи, подчертавайки спортния и агресивен характер на машината. Мотоциклетът е получил нов LED фар, който му придава футуристичен и заплашителен поглед, както и специални 17-инчови джанти Monoblock II EVO Platinum Edition – директна препратка към емблематичния стил на Brabus.

Интериорът (или по-скоро седлото) не отстъпва по лукс. Седалките са тапицирани с висококачествена кожа Dimanica и микрофибър, осигурявайки премиум усещане. Дори дигиталното арматурно табло е получило специална графика, която моментално ви напомня, че карате нещо много по-специално от обикновен KTM.

Макар и Brabus да е известен със своите модификации на двигатели, сърцето на KTM Brabus 1400 R е оставено непроменено – и с основание! 1,35-литровият V2 двигател генерира внушителните 190 к.с. и 145 Нм въртящ момент. Това е повече от достатъчно за умопомрачително ускорение. Тунинг ателието обаче е добавило своя финален щрих чрез спортна изпускателна система Brabus, която гарантирано осигурява дълбок и гърлен звук, достоен за истински звяр.

Техническото съвършенство е допълнено от полуактивно окачване WP-APEX и високопроизводителни спирачки Brembo, гарантиращи прецизен контрол и безопасност дори при най-високите скорости. За да е пълна картината на ултимативната ексклузивност, всеки мотоциклет се продава заедно с комплект маркови аксесоари – защитно покривало и карбонов ключодържател в кожен калъф за ключове. Brabus 1400 R Signature Edition не е просто мотор – той е декларация за стил и мощ и заради това е толкова скъп.