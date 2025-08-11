Google пусна първата версия на Android Auto 15, въвеждайки редица забележителни актуализации, фокусирани върху визуално усъвършенстване. Въпреки че номерирането на версиите на Google за Android Auto не винаги анонсира основна промяна, тази нова версия носи няколко промени, които продължават да модернизират изживяването в колата.

Централна тема на Android Auto 15 е разширеното внедряване на Material You, адаптивния език за дизайн на Google. Въз основа на предишните версии, интерфейсът на приложението сега по-пълноценно възприема цветовете от тапета на потребителя. Тези визуални ефекти сега са по-забележими в ключови области като лентата със задачи и панела за известия, като се очаква пълното внедряване на Material You да приключи скоро.

В допълнение към актуализациите на Material You, някои потребители съобщават за друга визуална промяна: „стъклен ефект“, който добавя лъскава рамка към иконите на приложенията. Тази фина актуализация придава на панела с приложения по-модерно и изтънчено излъчване, особено на дисплеи с висока разделителна способност, където такива визуални детайли са по-забележими. Макар да не е ясно дали това е широко разпространена функция или ограничен тест, то показва непрекъснатите усилия на Google да подобри естетиката на потребителския интерфейс на Android Auto.

Android Auto 15 в момента е достъпен в бета версия за потребители, регистрирани в тестовата програма на Google. Въпреки това, ентусиастите могат да изтеглят и инсталират версията ръчно чрез самостоятелен APK инсталатор, за да изпробват новите функции от първа ръка.