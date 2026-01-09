Новини
Интернетът от Космоса става по-евтин

9 Януари, 2026 15:30 949 5

SpaceX ще удвои производството на терминалите си Starlink в рамките на една година

Интернетът от Космоса става по-евтин - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Империята на Илон Мъск се готви да превземе земната орбита с невиждан досега замах, обещавайки да превърне сателитния интернет от лукс в достъпна ежедневна услуга. Според най-новия доклад на SpaceX, компанията планира грандиозна експанзия на производствените си мощности през 2026 г., като основният фокус пада върху супермодерната фабрика в Бастроп, Тексас. Целта е ясна и амбициозна: удвояване на капацитета за сглобяване на терминалите Starlink, за да се отговори на лавинообразно растящото глобално търсене.

Само за една година броят на потребителите на космическия интернет буквално се изстреля в стратосферата, надхвърляйки границата от 9,2 милиона души в края на 2025 г. За да задоволи този глад за свързаност, заводът в Тексас, който досега бълваше по 15 000 антени на ден, претърпя мащабно разширение. С добавянето на нови близо 100 000 квадратни метра площ, SpaceX затяга примката около веригата за доставки, пренасяйки почти целия процес – от шприцването на детайлите до сложното производство на печатни платки – под собствения си покрив в САЩ.

Мащабът на операцията е зашеметяващ: в момента трите основни бази на компанията в страната произвеждат по 170 000 комплекта седмично. Очакваното удвояване на тези обеми през настоящата година неизбежно ще доведе до „срив“ в производствените разходи – новина, която кара конкуренцията да настръхне. Симптомите на предстоящото поевтиняване вече са налице. Експерименталните продажби на терминали през вендинг машини на цена под 90 долара са ясен сигнал, че Мъск иска да види антена на Starlink на всеки покрив, независимо дали става въпрос за отдалечена ферма или градски офис.

Стратегическият ход идва в критичен момент, когато Starlink е на прага на историческо споразумение с Индия и продължава да играе ключова роля в зоните на геополитическо напрежение. С по-евтин хардуер и светкавично производство, SpaceX не просто продава интернет – тя изгражда нова цифрова инфраструктура на планетата, която е по-бърза, по-стабилна и най-важното – достъпна за всеки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колко по-евтин?

    3 3 Отговор
    Аз плащах досега 4 лева допълнително за интернет към кабелната? Той на левче (50 семки) ли ще го дава?

    15:47 09.01.2026

  • 2 БеГемот

    7 2 Отговор
    Скоро всяка десета ракета излитаща от земята ще се удря във спътник!

    15:50 09.01.2026

  • 3 балон

    2 0 Отговор
    В момента около Земята обикалят приблизително 15–16 хиляди сателита общо, от които около 10–13 хиляди са активни, а повечето активни са именно Starlink на Мъск. Самите Starlink сателити са вече над 10 000 на орбита към края на 2025 г., т.е. грубо казано около половината до две трети от всички действащи сателити са за неговия интернет.

    15:51 09.01.2026

  • 4 Мишо

    3 1 Отговор
    Еххх,да има как да издумкат всички сателити в не бесата и да се затрие този омразен Интернет....

    Коментиран от #5

    16:15 09.01.2026

  • 5 най мноу

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мишо":

    да ти иzдумкат гаzonpoвода

    16:24 09.01.2026